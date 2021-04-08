МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Определенности с санкциями США против газопровода "Северный поток 2, которые инициирует Белый дом, по-прежнему нет. Многое зависит от позиции Германии: вряд ли Берлин согласится бросить проект на произвол судьбы, когда он уже готов на 95%, тем более, он уже внедряет обходные пути. Новые ограничения способны задержать строительство, но не прекратить его, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Запад использовал последний аргумент, чтобы помешать "Северному потоку 2"

Американское издание Politico со ссылкой на чиновника в администрации президента сообщило, что Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток 2", но финального решения по ним пока не принято. Завизированные министерством списки затрагивают швейцарскую Nord Stream 2 AG, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.

Пакеты санкций по "Северному потоку 2" должны быть представлены в конгресс в мае. Окончательное решение по этому вопросу должен принимать президент Джо Байден, и пока непонятно, войдут ли в эти списки Nord Stream 2 AG и Варниг.

Также по данным издания, Белый дом обсуждает кандидатуру спецпосланника от США, который возглавил бы переговоры по остановке строительства "Северного потока 2". Роль посланника была предложена близкому советнику президента Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну. Он пока не принял предложение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника, отметил, что США используют новые санкционные инструменты: американский представитель, видимо, будет ездить и всем грозить, такая форма дипломатии у США.

Возможное назначение спецпосланника можно назвать вмешательством в чужие дела, проект не имеет отношения к Америке, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ВСЕ МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬСЯ

Обсуждение и одобрение пакетов очередных санкций по "Северному потоку 2" намечено на май, но до этого срока может многое поменяться, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"США назначают спецпредставителя по "Северному потоку 2", который, вероятно, будет анализировать решимость Германии в завершении проекта и возможную реакцию Берлина на самый жёсткий вариант", — считает он.

Кроме того, 22-23 апреля состоится климатический саммит, на котором может быть громко озвучена идея, заключающаяся в том, чтобы заменить угольную энергетику Германии, на которую приходится до трети вырабатываемой электроэнергии, на газовую. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

США продвигают программу снижения выбросов, однако без газа никаких радикальных подвижек в этой области не будет. "Поэтому политика санкций против "Северного потока 2", по сути, уже зашла в тупик", — продолжает Кочетков.

С другой стороны, речь идёт о десятках миллиардов долларов в год и очередном варианте давления на Россию, но одновременно это болевая точка для Германии.

Пока сложно сказать, будет ли принят новый пакет санкций, и как он скажется на проекте, соглашается директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitсh Дмитрий Маринченко.

"С одной стороны, любые новые меры могут как минимум задержать реализацию проекта. С другой стороны, ключевую роль по-прежнему будет иметь позиция Германии — пока Берлин продолжает последовательно поддерживать проект. Пока кажется более вероятным, что проект в итоге будет достроен и запущен", — говорит он.

"Вряд ли Берлин согласится на то, чтобы бросить проект на произвол судьбы, когда он уже готов на 95%", — добавляет Кочетков.

НАДАВИТЬ НА БАЙДЕНА

Администрация Байдена подвергается сильному давлению со стороны сенаторов (причем не только республиканцев, вроде Теда Круза, но и демократов), требующих немедленно остановить строительство "Северного потока 2", объясняет политический обозреватель Дмитрий Галкин.

Судя по всему, государственное руководство США, которое долгое время пыталось уклониться от жестких действий, направленных на прекращение строительства, теперь начало поддаваться давлению.

"Государственный секретарь Блинкен в середине марта потребовал немедленно остановить строительство "Северного потока 2", и новые санкции следует рассматривать как закономерное следствие данного требования", — указывает эксперт. Бунт Европы. Как изменятся отношения США и ЕС при Байдене

Но все же есть основания сомневаться, что администрация Байдена действительно будет применять жесткие меры и пресекать любые попытки использовать схемы, позволяющие завершить строительство газопровода, несмотря на американские санкции.

"Хотя решение Белого дома назначить спецпредставителя, призванного обеспечить прекращение строительства газопровода, говорит о том, что американская администрация будет пытаться убедить руководство Германии в том, что "Северный поток 2" все-таки лучше оставить незавершенным, несмотря на то, что это станет серьезным ударом по германским экономическим и геополитическим планам", — полагает обозреватель.

ПУТИ ОБХОДА

Администрация Байдена провозгласила курс на налаживание отношений с союзниками, а давление на "Северный поток 2" плохо укладывается в эту стратегию. Поэтому может быть принят вариант, когда проект будет достроен, но начнёт работать в ограниченном режиме, допускает Кочетков.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов отмечает, что в Германии нашли "очень удачный" способ обхода прежних ограничений со стороны США. Там создан специальный фонд — "Фонд по климату и охране окружающей среды", зарегистрированный властями федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Запустить не значит заработать. Кто и как поделит "Северный поток 2"

"То есть, это государственная структура, на которую санкции США не распространяются (как и на муниципальные органы ФРГ). И очень многие компании, занятые на строительстве "Северного потока 2", заключают контракты не напрямую с Nord Stream 2 AG, а с этим фондом. И потому работы продолжаются, несмотря на американские ограничения", — указывает он.

Вполне вероятно, что подобные пути обхода будут созданы, чтобы завершить строительство несмотря ни на что, считают эксперты.

Да, санкции задержали сроки завершения проекта и сдачи его в эксплуатацию, но технические работы все равно продолжаются, и трубопровод будет введен в строй до конца этого года, уверен Тузов.

"Это в интересах Германии и других стран, которые нуждаются в стабильных и объемных поставках российского газа, чтобы элементарно не замерзнуть в холодную зиму", — говорит он.

По мнению Галкина, скорее всего, американская администрация не сможет помешать завершению "Северного потока 2", если Берлин будет всерьез сопротивляться давлению со стороны Вашингтона. "Но насколько можно понять, в окружении Байдена рассчитывают, что Меркель все-таки удастся убедить согласиться с американскими требованиями", — заключил эксперт.