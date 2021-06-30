МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Несмотря на отказ "Газпрома" от бронирования новых мощностей для транзита газа через Украину, компания продолжит платить Киеву за минимальные объёмы прокачки. Между тем, запуск газопроводов "Турецкий поток", а позднее и "Северный поток 2", скорее всего, приведет к падению фактического транзита через Украину. Страны Евросоюза тоже оказались в непростой ситуации. Цены на спотовом рынке, скорее всего, вырастут, но с учетом летнего падения спроса и возможности покупать СПГ это не критично, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Российский газ обойдет препятствия на пути в Китай

По информации, размещенной на сайте венгерской торговой платформы RBP, "Газпром" не стал бронировать новые мощности для транзита газа через Украину. Всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на июль транзитные мощности в объеме 63,7 млн кубометров газа в сутки.

Ожидалось, что "Газпром" примет участие в аукционе с учётом предстоящего ремонта на собственных экспортных маршрутах.

По данным компании "Оператор ГТС Украины", в прошлом году транзит российского газа упал на 38%, до 55,8 млрд кубометров, что стало минимальным показателем за последние 30 лет.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

ЧТО БУДЕТ С УКРАИНОЙ

В последние годы "Газпром" придерживается стратегии минимизации платежей за транзит газа, стараясь не выходить за пределы уровня "качай-или-плати", указанного в контракте 2019 года.

В соответствии с контрактом, "Газпром" должен прокачать через Украину не менее 40 млрд кубометров газа или 109 млн кубометров в день. Сейчас прокачка составляет 120-130 млн кубометров. То есть "Газпром" прокачивает через украинскую ГТС "даже больше контрактных обязательств", объясняет заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

"Конечно, Украина заинтересована в увеличении объемов прокачки, однако, для этого оператор украинской ГТС должен был бы предложить "Газпрому" привлекательные условия по прокачке дополнительных объемов, сейчас же для "Газпрома" более выгодной является стратегия максимизации прибыли — цены на газ на TTF сейчас на восьмилетних максимумах", — рассуждает он.

По мнению директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, "Газпром" все равно продолжит платить Украине за минимальные объёмы прокачки, в соответствии с договором от 2019 года.

"Но из-за введения в эксплуатацию "Турецкого потока", а в перспективе "Северного потока 2", фактические объёмы транзита через Украину, вероятнее всего, упадут и не будут превышать минимальных контрактных обязательств "Газпрома", — говорит он.

ГАЗ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА

В моменте отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей может привести к некоторому росту цен на спотовом рынке. Однако, учитывая летний сезон, когда спрос на газ традиционно падает, а также возможность европейских покупателей покупать сжиженный газ, это не критично, полагает Маринченко. Больше не нужны. США оставили Польшу один на один с "Газпромом"

По словам Кондратьева, страны Евросоюза оказались в непростой ситуации. Из-за высоких цен в Азии поставщики СПГ перенаправили потоки в АТР, а Норвегия и Алжир не могут заметно увеличить поставки трубопроводного газа из-за сокращения добычи и регламентных работ на газопроводах.

Сложившаяся ситуация во многом плод усилий самого ЕС, в последние годы взявшего курс на либерализацию рынка и отказ от долгосрочных контрактов.

"Сейчас спотовые цены бьют рекорды и, вероятно, продолжат расти, ведь запасы в хранилищах остаются низкими, а спрос — высоким. Только высокие цены на споте смогут привлечь на рынок ЕС поставщиков СПГ из Ближнего Востока и Северной Америки", — убежден Кондратьев.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА

26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, в результате которых может быть сформирована правительственная коалиция с участием "зеленых". В таком случае на пост канцлера будет претендовать один из лидеров партии "Союз 90 / Зелёные" Анналена Бербок, и существует — впрочем, не очень большая — вероятность того, что она получит высший правительственный пост.

Поэтому, как полагает политический обозреватель Дмитрий Галкин, уже осенью отношение правительства Германии к "Северному потоку 2" может полностью измениться.

"Не стоит забывать, что, Берлин и Вашингтон планируют прийти к соглашению по условиям поставок газа по "Северному потоку 2". Американская администрация настаивает на том, чтобы в случае внешнеполитических действий России, которые США посчитают неприемлемыми, поставки по газопроводу можно было бы полностью прекратить", — отмечает он. Эксперт ожидает, что спрос и цены на газ в Европе останутся высокими

Поэтому "Газпром" стремится повысить значимость "Северного потока 2", сделать так, чтобы любое правительство Германии, независимо от того, какими партиями оно будет сформировано, было бы крайне заинтересовано в запуске газопровода в эксплуатацию до конца года.

"Что касается украинского транзита, то он, скорее всего, будет сохранен. Главный вопрос для Киева заключается в том, какой объем транзита через Украину американская администрация посчитает достаточным для того, чтобы согласиться на ввод в эксплуатацию "Северного потока 2", — заключил эксперт.