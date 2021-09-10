МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Строительство "Северного потока-2" полностью завершено. Существенных технических препятствий запуску газопровода в ближайшее время, по мнению опрошенных экспертов, нет. Однако цены на газ в Европе останутся по-прежнему на максимумах – даже если газ пойдет по трубе, проблем европейского рынка это не решит. Эксперт предрек Европе проблемы в случае незапуска "Северного потока-2"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу объявил, что трубопровод "Северный поток — 2" полностью достроен. Работы по укладке труб завершились 6 сентября. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что поставки газа по газопроводу могут начаться с 1 октября, обе нитки могут заработать к 1 декабря.

Существенных технических препятствий запуску проекта эксперты не видят. Впереди испытания, сертификация и сдача в эксплуатацию. Политические игры в большей степени тоже остались позади.

"США, похоже, смирились с тем, что "Северный поток-2" – это свершившийся факт. Против проекта возражает Украина, в меньшей степени – Польша, у которой свой трансбалтийский проект и связанные с ним планы. Но их мнение вряд ли может всерьез повлиять на развитие событий", — говорит эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА

Пожалуй, осталось поставить лишь точку в вопросе, сможет ли "Газпром" заполнить трубу своим газом не на 50% процентов, согласно правилам газовой директивы ЕС, а на 100%. Речь идет о 110 млрд кубах газа в год.

Напомним, что в 2019 году Евросоюз принял поправки к третьему энергетическому пакету ЕС. Это комплекс антимонопольных мер, направленный на то, чтобы газопровод не оказался в собственности поставщика газа. А если этого избежать не удается, следует отдать трубу, как минимум, в зависимое управление. Согласно обновленным правилам, один поставщик не может загружать более 50% мощности газовой магистрали. Другие 50% должны быть зарезервированы для прокачки топлива от "альтернативных поставщиков" в антимонопольных целях.

Таким образом, чтобы эксплуатировать газопровод на 100%, "Газпрому" нужно пустить в трубу других поставщиков газа. Сделать это можно несколькими способами.

"Во-первых, можно создать газовый хаб в Усть-Луге и продавать газ европейским компаниям до того, как он попадёт в трубу, а не на выходе, как это делается сейчас", — сказал аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

Второй вариант – это допуск в трубу других производителей. К примеру, недавно "Роснефть" заявляла о своем желании поставлять газ в Европу. Сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора продолжается

"Однако этот вариант требует изменения российского законодательства, Федерального закона "Об экспорте газа". Кроме того, принятие такого решения – очень важный политический момент, я не уверен, что "Газпром" в таком варианте будет создавать себе конкурентов", — подчеркнул аналитик.

По его мнению, скорее всего, "Газпром" построит газовый хаб, который позволит ему продавать газ на российской границе.

ВОПРОС ЦЕНЫ

При этом эксперты не ждут, что сам по себе запуск "Северного потока-2" улучшит ситуацию с ценами на газ в Европе. Сейчас они растут, и на этой неделе уже превысили отметку в 710 долларов за тысячу кубов, что является рекордом. Чтобы тренд развернулся, запасы газа в хранилищах должны восстановиться до адекватных уровней, а поставки соответствовать потреблению, отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Антон Затолокин.

По состоянию на 8 сентября заполненность хранилищ составляла 69,7%, в то время как средняя величина для этого периода в последние 5 лет — 82%.

С другой стороны, сами по себе новости по поводу "Северного потока-2" могут внести некоторую разрядку. В августе лишь слухи о начале поставок по трубопроводу смогли обвалить котировки на газовых биржах более чем на 20%. Туск заявил, что "Северный поток - 2" достроен из-за эгоизма Германии

"Это лишний раз показало, насколько велика спекулятивная составляющая в текущих ценах. Сейчас, когда можно примерно оценить сроки начала поставок и их объем, спекулятивная игра постепенно должна сойти на нет", — говорит Коптев.

В любом случае поставки на полную мощность трубопровода сразу невозможны. По оценке "Газпрома", до конца года поставки могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа. Это не окажет значимого влияния на рынок, поскольку дефицит значительно больше.

"Труба "Газпрома" не сможет решить эту проблему быстро. Основной эффект от запуска "Северного потока —2" придется уже на следующий год", — заключил Капитонов.