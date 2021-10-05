МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Газовый рынок продолжает штормить, цены в очередной раз бьют все мыслимые рекорды. Запуск "Северного потока-2" мог бы немного смягчить ситуацию, однако несмотря на новости о начале закачки газом первой нитки газопровода, ясности со сроками его ввода все еще нет. Шансов на быструю нормализацию цен в ближайшие месяцы по-прежнему очень мало, говорят эксперты, опрошенные агентством "Прайм". "Ищут дрова". Европа теряет шансы выжить без российского газа

Вторник вновь стал днем газовых рекордов. Цена на голубое топливо сразу после старта торгов преодолела 1200 долларов за тысячу кубометров и во второй половине дня уже находилась в районе психологической отметки в 1500 долларов за тысячу кубов. Таким образом, к уровню понедельника газ уже подорожал почти на четверть, а с начала года, по оценкам экспертов Bank of America, европейские цены выросли в четыре раза.

Многие считают, что и это не предел – уже говорят и о казавшихся ранее фантастическим 2,3 и даже 5 тысячах долларов за тысячу кубов. Это оказывает негативное влияние на экономику Европы – цены на все товары и услуги растут, по многим категориям наблюдается дефицит.

Виной этому, по мнению экспертов, совокупность причин.

"На рынке газа слишком много вещей одновременно пошли не так, и быстро нормализовать цены, скорее всего, не получится. Один из факторов, которые толкают цены вверх — это страх физического дефицита газа зимой", — рассуждает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Готовились неделю": Украина открыла сезон газовых провокаций

ОСТУДИТЬ ЦЕНЫ

Смягчить ситуацию мог бы запуск "Северного потока-2": "Газпром" неоднократно заверял, что готов удовлетворить потребности Европы и обеспечить ее газом в необходимых количествах. В понедельник оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о начале заполнения газом первой нитки газопровода.

Конечно, прокачка газа по первой нитке "Северного потока-2" пока не означает ее запуск – это лишь часть технического тестирования. Для полноценной работы ещё необходимо завершить сертификацию, говорят эксперты. А с этим непросто, поскольку европейские парламентарии продолжают утверждать, что трубопровод не отвечает рыночным правилам в части разделения добычи и транспортировки газа. В комиссию по сертификации включены польские компании, что гарантирует затягивание процесса.

"Газпром" при этом ведет свою игру – в начале недели "Газпром экспорт" вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на своей электронной платформы (ЭТП). Для "Газпрома" ЭТП является дополнительным инструментом продажи газа в Европу. Основные продажи ведутся по долгосрочным контрактам, условия которых полностью соблюдаются. Однако компания показывает, что готова наращивать поставки, хотя их объем пока не ясен. Мгла наступает. Энергокризис расползается по миру и ищет новые жертвы

НАДЕЖДА НА ТЕПЛУЮ ЗИМУ

Основной проблемой европейского газового рынка продолжает оставаться тот факт, что ПХГ заполнены лишь на 76%, а до конца сезона их наполнения остаётся совсем мало времени, напоминает аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман.

“Текущего уровня запасов хватает, чтобы пережить даже относительно холодную зиму, но форс-мажор в такой ситуации может привести к катастрофе, из-за чего газ сейчас и покупается по любым ценам", — полагает он.

Таким образом, ключевым фактором "в длительности ценового безумия" в ближайшие несколько месяцев будет погода. Если зима будет относительно тёплой, то можно ожидать нормализации уровня запасов и цен.

В противном случае высокие цены останутся с нами как минимум на протяжении ближайшего года. Вслед за продуктами. Что подорожает из-за глобального энергокризиса

А ЕСТЬ ЛИ ДЕФИЦИТ

При этом физической нехватки газа на рынках Европы нет — есть дефицит дешевого газа, считает в свою очередь эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев.

"Текущая цена делает его промышленное применение или использование электроэнергии, полученной с помощью газовой генерации, невыгодным или обременительным для многих потребителей", — настаивает он.

Сбить эту волну с помощью незначительного увеличения поставок вряд ли удастся. При этом, увеличивать надо не поставки газа, а поставки энергии — наращивать использование угольных, атомных мощностей которые в прежние годы "необдуманно выводились из эксплуатации под лозунгом всеобщего озеленения", заключил эксперт.