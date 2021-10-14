МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Вашингтон всегда рассматривал Европу, как "балансирующий рынок". Американские производители СПГ перенаправили экспортные потоки в Азию, где цена на природный газ выше, чем на "балансирующем рынке". Экспорт СПГ из США достигнет рекордного объема в этом году, но получит его не дружественная американцам Европа, а геополитический противник в лице Китая. Прерогатива спасать европейцев от холода достанется России: Владимир Путин заявил о готовности увеличить поставки газа на мировой рынок. Готовимся к худшему. Кто поделит лишние деньги от нефти и газа

ЭПОХА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДОМИНИРОВАНИЯ АМЕРИКИ

При президенте Дональде Трампе добыча нефти и газа в США росла быстрыми темпами и достигла рекордного уровня благодаря сланцевой революции. Американским сланцевым компаниям оказывалась всесторонняя поддержка: предоставлялись налоговые льготы, выдавались без ограничений лицензии на добычу, отменялись жесткие экологические требования. США стали мировым лидером по добыче нефти и газа, а Трамп объявил о наступлении эпохи "энергетического доминирования Америки". Добыча природного газа в США значительно превысила внутренние потребности страны. Американские компании получили возможность начать его экспорт — в основном в виде СПГ.

Henry Hub стал основным газовым хабом в США, где формируются цены на природный газ, поставляемый на заводы по производству СПГ. Этот хаб расположен вблизи Permian Basin — крупнейшей сланцевой структуры США, где добывается больше трети всей американской нефти. Вместе с нефтью добывается попутный газ, который долгое время рассматривался как побочный продукт и продавался по бросовым ценам. Большие объемы добычи попутного газа на Permian Basin обеспечивали низкие цены на Henry Hub.

За исключением незначительных объемов, которые реализуются на внутреннем рынке, весь американский СПГ поставляется на зарубежные рынки морским путем.

Трамп также поддерживал американских производителей СПГ в борьбе за рынки сбыта. На ЕС оказывалось беспрецедентное давление с целью ограничить закупки природного газа в России и сделать Европу рынком сбыта для американского СПГ. Однако Вашингтон рассматривал Европу, как "балансирующий рынок". Американский СПГ поставлялся в Европу, когда его невозможно было пристроить по более привлекательным ценам на других рынках.

Вашингтон выражал недовольство по поводу растущей зависимости ЕС от поставок газа из России, что ставило под угрозу "энергетическую безопасность Европы". В Белом доме и Конгрессе неоднократно делались заявления: из России в Европу поступает "тоталитарный газ", который Кремль использует, как оружие против демократических стран. Используя политический шантаж, Вашингтон одновременно обеспечил своим производителям СПГ рынок сбыта и нанес экономический удар по европейским конкурентам.

Защищая Европу от "энергетической экспансии России", Трамп угрозами заставил ряд европейским компаний покинуть проект строительства газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 млрд куб. м/г. В конце 2019 года проект был остановлен, когда газопровод был построен более чем на 90%, чем был нанесен серьезный ущерб "Газпрому" и его партнерам — крупнейшим энергетическим компаниям Европы. Остановку проекта поддержали антироссийские силы в ЕС, в том числе в Европейской комиссии (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен. ЕК является высшим исполнительным органом ЕС. Строительство "Северного потока — 2" завершилось почти два года спустя — в сентябре 2021 года. «Путин обещал»: украинцы надеются, что Россия не даст им замерзнуть

Трамп также развязал торговую войну против Китая. Вашингтон в одностороннем порядке, вопреки правилам ВТО, ввел импортные пошлины на многие китайские товары. В Белом доме такие жесткие меры объяснили необходимостью сократить дефицит в торговле с Китаем. Пекин незамедлительно ответил введением запретительных ввозных пошлин на товары из США. Товарооборот между двумя странами значительно снизился.

Американские производители СПГ были вынуждены перенаправить экспортные потоки на другие рынки — прежде всего в Европу. Однако американский СПГ, который производится из сланцевого газа, не мог успешно конкурировать с трубопроводным газом из России, даже когда цены на Нenry Hub опускались ниже $2/млн BTU.

Эпоха энергетического доминирования Америки закончилась в прошлом году. Пандемия коронавируса привела к обвальному спросу на энергоносители в мире и сокращению добычи сланцевой нефти.

Крупнейшие американские нефтегазовые компании понесли многомиллиардные убытки, а добыча нефти и газа в США до сих пор не восстановилась до уровня, который существовал до пандемии, несмотря на быстрый рост цен на энергоносители в этом году.

ЗЕЛЕНЫЙ БАЙДЕН

Ситуация изменилась после избрания президентом США Джо Байдена. Энергетическая безопасность Европы никогда не стояла в повестке дня новой администрации. Байден провозгласил "зеленый курс" (Green Deal) — увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе страны с целью сокращения, выбросов парниковых газов. Таким образом, российский тоталитарный газ стал еще и "самым грязным в мире".

В торговой войне с Китаем наступило перемирие. Товарооборот между двумя странами существенно вырос. США значительно увеличили поставки на китайский рынок сырьевых товаров, СПГ в первую очередь, за счет сокращения поставок на "балансирующий рынок" — в Европу. Рост поставок СПГ и других энергоносителей в Китай позволил Вашингтону сократить дефицит в торговле с Пекином.

После пика пандемии короновируса китайская экономика начала восстанавливаться быстрыми темпами. В 2020 году она выросла на 2,3%, несмотря на экономический спад в мире. В этом году ожидается рост экономики Китая на 8%, что способствует росту спроса на энергоносители — в том числе, на природный газ, который импортируется в страну преимущественно в виде СПГ.

Из-за быстрого восстановления экономики летом возник дефицит электроэнергии, который привел к отключению энергоснабжения во многих китайских провинциях. Ситуация усугубилась в связи с приближением отопительного сезона на севере и северо-западе Китая. Госсовет КНР был вынужден принять экстренные меры, включая увеличение закупок СПГ.

В январе — августе этого года импорт СПГ в Китай достигли 51,8 млн т — почти на четверть больше, чем за тот же период 2020 года. Китай стал крупнейшим импортером СПГ в мире, опередив Японию, поставки СПГ в которую за восемь месяцев этого года составили 51,4 млн т.

В конце сентября на Шанхайской нефтегазовой бирже начали регистрировать сделки на спотовом рынке СПГ с целью создания ценового индекса. На бирже регистрируются все сделки купли-продажи партий СПГ объемом от 90 тыс. куб. м до 210 тыс. куб. м, доставляемые в китайские порты на условиях ex-ship. Предоставлять информацию о покупке партий СПГ обязали не только таких гигантов, как PetroChina, Sinopec, China National Offshore Corporation, но и менее крупные энергетические компании. Ценовой индекс позволяет отображать объективную ситуацию на рынке СПГ, сделать его прозрачным и не допустить скачков цен, вызванных спекулятивной активностью. Ранее на китайском рынке ориентировались на котировки, формируемые на хабах TTF в Нидерландах и Henry Hub в США, а также индекс Japan-Korea Marker (JKM), который используется для поставок СПГ в страны Северо-Восточной Азии. Основными поставщиками ценовой информации ранее были западные агентства — Argus Media и S&P Platts Global.

В конце сентября, когда был создан ценовой индекс на Шанхайской нефтегазовой бирже, цены на СПГ в Северо-Восточной Азии достигли 32/млн BTU. Согласно последним данным, цена на отдельные ноябрьские партии СПГ в регионе превысила психологическую отметку $50/млн BTU (≈1750/тыс. куб. м).

Американские производители СПГ перенаправили экспортные потоки в Китай после скачка цен на природный газ в Северо-Восточной Азии в январе-феврале этого года. В Европу продолжали поступать партии американского СПГ только по долгосрочным контрактам. На фоне уверенного роста цена на газ в Азии — не только в Китае, но и в других странах региона — все просьбы европейцев увеличить поставки американского СПГ остались без ответа. В дело вступает Китай: мир ждет новый скачок цен на газ

Согласно прогнозу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, в этом году экспорт СПГ из США достигнет рекордного показателя — 72 млн т (около 100 млрд куб. м после ре-газификации), но европейцам из этого объема мало что достанется. Американский СПГ продолжит уплывать в Северо-Восточную Азию до тех пор, пока цена в этом регионе будут значительно выше, чем в Европе.

Советник Госдепа США Амос Хохштейн накануне "Российской энергетической недели" обвинил Россию в использовании газа, как оружия, и потребовал увеличить поставки в Европу российского газа через территорию Украины.

НАДЕЖДА НА РОССИЮ

Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве, президент РФ Владимир Путин заявил, что все обвинения России в использовании газа, как оружия, являются "чушью, бредом и политически мотивированы", а экспорт российского газа на мировой рынок в этом году может достичь рекордного уровня. Предыдущий рекорд по поставкам газа был установлен в 2018 году, когда "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (европейские страны и Турцию) свыше 200 млрд куб. м.

Кроме того, Путин сообщил участникам форума, что поставки по "Северному потоку — 2" могли бы снизить напряженность на европейском газовом рынке.

"Если бы мы смогли увеличить поставки по этому маршруту, на 100% совершенно уверенно можно сказать, что напряжённость на европейском энергетическом рынке, конечно, существенно бы понизилась", — сказал российский лидер.

Но начало поставок по "Северному потоку — 2" возможно только после решения германского регулятора BNetzA (Федерального сетевого агентства) о сертификации газопровода и компании Nord Stream 2, как независимого оператора. Nord Stream 2 является зарегистрированной в Швейцарии 100% дочерней компанией "Газпрома", но может быть признан независимым оператором, если соответствует требованиям Третьего энергетического пакета ЕС, которые BNetzA распространил на "Северный поток — 2".

Более того, Путин сообщил о готовности продлить контракт на транзит газа с Украиной после 2024 года, если для этого будут созданы экономические и технологические условия.

Выступление Путина на энергетическом форуме в Москве подтверждают, что Россия является надежным поставщиком природного газа на мировой рынок.

Ранее Путин во время совещания с представителями российского ТЭК распорядился не сокращать поставки в Европу через Украину. Транзит российского газа через эту страну в четвертом квартале составит около 1,18 млрд куб. м. С учетом роста поставок по "Балканскому потоку" в Венгрию и другие страны Европа получит больше газа, чем ожидалось. Ранее представители руководства "Газпрома" прогнозировали рост поставок российского газа в Европу, включая Турцию, в этом году до 183 млрд куб. м. В Польше не исключили штраф для "Газпрома" из-за энергокризиса

Россия располагает необходимыми ресурсами. В конце августа глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что у компании имеются резервные добывающие мощности — 150 млрд куб. м в годовом выражении или около 410 млн куб. м/сут. Однако "Газпром" может увеличить поставки на этот объем в случае скачка спроса на газ в зимний период в течение непродолжительного периода времени — до 12 суток.

Рассчитывать на увеличение поставок газа из России члены ЕС могут в случае покупки газа на электронной торговой площадке "Газпрома", сертификации "Северного потока — 2" и после заполнения российских подземных хранилищ, которое завершится в последней декаде октября. Об этом сообщил президенту Александр Новак, вице-премьер, курирующий в российском правительстве ТЭК. Заполнение первой нитки этого трубопровода газом началось на прошлой неделе. По утверждениям экспертов, при наличии доброй воли со стороны европейских регуляторов поставки по одной нитке "Северного потока — 2" могут начаться в конце октября — начале ноября.

Решение не сокращать транзит через Украину привело к снижению цен на газ на европейском рынке. Однако резкое похолодание или сбои в поставках могут спровоцировать очередной скачок цен на англо-саксонской бирже ICE в Лондоне, поскольку в ЕС нет собственной газовой биржи и системы мониторинга ситуации на рынке, как в Китае.

Россия не заинтересована в спекулятивном росте цен на газ, поскольку за этим последуют экономический спад и обвальное падение цен на энергоносители. Россия не получает дивиденды от биржевых скачков цен. Но Москва не может позволить "заокеанским и европейским партнерам" вести диалог с позиции силы, навязывать невыгодные условия торговли, ставить развитие экономического сотрудничества в зависимость от выполнения Россией политических требований со стороны Запада, как это было в 90-е годы прошлого века.