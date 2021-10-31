МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Отказ России и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу был бы неправильным, заявил президент США Джо Байден. Байден оценил итоги саммита G20 в Риме

"Я думаю, что если бы Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители отказались выкачивать больше нефти, у людей не было бы бензина, чтобы добраться до работы и назад, это было бы неправильной идей" — скаpал Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20.

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