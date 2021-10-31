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2021
https://1prime.ru/energy/20211031/835083391.html
Байден оценил решение России и Саудовской Аравии по нефтедобыче
Энергетика
Новости
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Отказ России и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу был бы неправильным, заявил президент США Джо Байден. "Я думаю, что если бы Россия, Саудовская Аравия и другие основные... ПРАЙМ, 31.10.2021
нефть, энергетика, новости, россия, джо байден, опек, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Отказ России и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу был бы неправильным, заявил президент США Джо Байден.
"Я думаю, что если бы Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители отказались выкачивать больше нефти, у людей не было бы бензина, чтобы добраться до работы и назад, это было бы неправильной идей" — скаpал Байден в ходе пресс-конференции по итогам
саммита G20.
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