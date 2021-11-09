МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В следующем году, по всей видимости, произойдет пуск "Северного потока — 2", долгожданный для крупных экономик Западной Европы и нежеланный для ряда других участников мирового рынка. В связи с этим вполне логично предположить увеличение поставок природного газа из России в Европу в обход Украины и Польши — традиционно сложных транзитеров. Произойдет ли после "обмеления" их трубопроводных маршрутов новое значительное снижение цен на газ, которого ждут европейские потребители, и какой сценарий был бы наиболее выгоден России, разбирался "Прайм". Просчитались: Польша заплатит России за газ больше, чем отсудила

ОБХОДНОЙ МАРШРУТ

"Газпром" не забронировал на первый — третий кварталы 2022 года транзитные мощности газопровода Ямал — Европа, по которому транспортируется природный газ через Польшу, судя по данным платформ GSA Platform и Regional Booking Platform. Газопровод Ямал — Европа транзитной мощностью около 28 млрд кубометров в год считается третьим по значимости действующим маршрутом поставок российского газа в Европу после "Северного потока" (первого) и украинской ГТС. Отраслевые эксперты указывают, что "Газпром", вероятно, планирует перенаправить через "Северный поток — 2", по крайней мере, часть газа, поставляемого к настоящему моменту в Западную Европу через Украину и Польшу.

В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода (для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС). Право на участие в сертификации также имеют польский нефтегазовый концерн PGNiG и его филиал в Германии.

Ранее, в конце октября, PGNiG обратился к "Газпрому" с просьбой снизить цены на газ, поступающий в республику по так называемому "Ямальскому" контракту. Речь о поставках по договору, действующему до 2022 года, в рамках которого в Польшу должно поступать около 10 млрд кубометров газа в год. В сущности, PGNiG просит пересмотреть стоимость трубопроводного газа, чтобы учесть "беспрецедентный рост цен".

РАЗНЫЕ СЦЕНАРИИ

Цена на природный газ в Европе в последние месяцы показывала фантастический рост и 6 октября достигла исторического максимума — 1 936 долларов за тысячу кубометров.

На открытии торгов 9 ноября, судя по данным биржи ICE, цена составила уже 910 долларов. За последние недели энергоноситель существенно подешевел: в первую очередь — под влиянием новостей из России. Так, сегодняшнее снижение цены на 4% относительно предыдущего торгового дня произошло после сообщений о возобновлении прокачки объемов в Германию по трубопроводу Ямал — Европа и в связи с планами роста транзита через Украину в Словакию.

Однако на масштабы и темпы дальнейшего удешевления газа для Европы будут влиять и другие факторы. Не рассчитали удара. Сколько стоит газ на самом деле

Так, генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов заявил агентству "Прайм", что пуск "Северного потока — 2" сразу же приведет к резкому снижению цен, поскольку вызовет сильный психологический эффект у спекулянтов. Но даже если процедура сертификации трубопровода не затянется до мая (что не исключено), зимние холода в Европе к моменту начала поставок пройдут, обращает внимание доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Плеханова Олег Чередниченко.

Впрочем, депутат бундестага Германии, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что видит возможность для досрочного завершения сертификации. По его данным, Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) может принять необходимое решение в середине января.

Однако ясно одно: пуск "Северного потока — 2" в любом случае облегчит ситуацию на европейском газовом рынке, отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. "Судя по всему, у "Газпрома" появится желание увеличить поставки в Европу", — рассуждает он. Кроме того, специалист называет базовым сценарием завершение сертификации в начале 2022 года, поскольку в Европе понимают необходимость запуска газопровода для стабилизации цен. "При этом моментальной нормализации стоимости "голубого топлива" даже по факту ввода в строй "СП-2" ожидать не стоит, — полагает эксперт. — Европе еще предстоит устранить возникший в этом году дефицит газа в хранилищах".

Кроме того, по мнению экспертов, обвал цен экономически нецелесообразен для "Газпрома", а значит объем поставок с его стороны будет регулироваться таким образом, чтобы цена по возможности закрепилась на максимально продолжительный период в пределах 800-900 долларов. В долгосрочной перспективе, как полагает Кауфман, цены вернутся в диапазон 250-300 долларов за тысячу кубометров.

"Кроме планов России по увеличению поставок в Европу, на скорость коррекции цен будут влиять погодные условия ближайшей зимой. Теплая зима могла бы способствовать нормализации уровня запасов уже в ближайшие полгода, холодная — более продолжительному дефициту", — считает он.

"Резкого снижения котировок не ждем, — говорит старший аналитик ИБ "Синара" Кирилл Бахтин, — поскольку рынок уже закладывает в свои ожидания неизбежный запуск "Северного потока — 2" в скором времени. Спрос на газ в Европе в 2022 году будет оставаться повышенным в связи с необходимостью пополнения запасов в подземных хранилищах. Мы прогнозируем в 2022-м на TTF в среднем 420 долларов за тысячу кубометров, а в долгосрочной перспективе — 300 долларов за тысячу кубометров как цену безубыточности поставок американского СПГ в Европу". При этом специалист отмечает, что цены выше 500 долларов за тысячу кубометров могут сохраниться на европейском рынке вплоть до завершения отопительного сезона. Перегрелись. Россия покажет Европе, где брать дешевый газ

В любом случае, полноценный запуск «Северного потока — 2» принесет экономике ЕС (и прежде всего, ее лидера — Германии) избавление от "ценовых шоков", уверены эксперты. Тот факт, что при этом будут "обижены" Украина и Польша, похоже, больше не волнует никого — даже Европу, в которую "пострадавшие" так активно стремились интегрироваться.