МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Китаю остро не хватает основного источника энергии — угля. Страна увеличивает его добычу и одновременно активизирует импорт. В сентябре поставки в Китай из-за рубежа увеличились на 76%, а показатель импорта из России вырос на огромную величину — 230%. Тенденция роста отгрузок из-за рубежа сохранилась в октябре. Зачем Китаю столько топлива и к чему это может привести, разбирался "Прайм".

ЗАКРЫТЫЕ ШАХТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СТРОЙ

Китай в условиях жесткого энергетического кризиса открывает новые угольные производства, превышающие объемы добычи в Западной Европе за год. В стране возвращаются в эксплуатацию остановленные ранее рудники. Уголь энергетических марок — основное топливо для производства электроэнергии в Китае. Польшу и Украину принесут в жертву. Что сделает Европа ради дешевого газа

За свою политику Пекин подвергается критике со стороны США: он де-факто игнорирует усилия "мирового сообщества" по борьбе с изменением климата. Более того, New York Times прогнозирует долгосрочные негативные последствия для финансовой системы Китая, которые должны настичь ее, даже если текущие усилия в угольной отрасли послужат развитию в краткосрочной перспективе.

Однако с приближением зимы китайские власти стремятся обеспечить углем предприятия и домохозяйства страны. Мощный дефицит электроэнергии, в значительной степени вызванный нехваткой топлива, в начале октября привел к почти полной остановке многих промышленных регионов страны, признает издание.

Сейчас Китай увеличивает количество шахт, чтобы обеспечить дополнительное предложение угля объемом 220 млн тонн в год, что примерно на 6% больше, чем в предыдущем году.

Как отмечает "Российская газета", китайские власти планируют нарастить на 110 млн тонн добычу, которая в 2020 году составила 3,84 млрд тонн (для сравнения, в нашей стране на пике производства в 2019 году было добыто 441,4 млн тонн).

Основной китайский регион добычи угля — провинция Шаньси в 300 милях к юго-западу от Пекина. В прошлом году в провинции добыли почти 1 млрд тонн угля. Это половина общего объема производства в Китае, но вдвое больше, чем в США или Австралии. Нефтяная жажда. Почему за нефть заплатят вдвое больше, чем сейчас

За предыдущие 5 лет в Китае в рамках борьбы за улучшение экологии были закрыты 5,5 тысяч угольных шахт, что составляет половину имеющихся в стране. Это преимущественно частные, старые шахты, меньшие по размеру и особо вредные.

Государственным предприятиям было разрешено строить дополнительные современные шахты и увеличивать их мощность, но с гораздо меньшей общей производительностью, чем у закрытых.

Стоимость угля выросла почти вдвое, а генерирующие предприятия, которым удалось избежать увеличения расходов, стали вырабатывать гораздо меньше электроэнергии. Китайские власти, реагируя на эту ситуацию, ослабили контроль за тарифами.

В зависимости от провинции, цены на электроэнергию для предприятий энергоемких отраслей, таких как производство металлов или химических веществ, должны вырасти на величину до 50%.

ИМПОРТ ИЗ РОССИИ ВЫРОС В ТРИ С ЛИШНИМ РАЗА

Потребность в угле Китай вынужден удовлетворять не только за счет собственных ресурсов. В сентябре в страну, по предварительным данным таможенной статистики, было ввезено на 76% больше этого твердого топлива, чем в сентябре прошлого года: 32,9 млн тонн.

Из России было импортировано около 3,7 млн тонн энергетического угля. Это на 28% выше показателя августа и более чем на 230% превышает объем, ввезенный год назад.

Более того, в октябре в Китай доставлено на 96,2% больше угля, чем годом ранее: 26,9 млн тонн. При этом поставки достигли минимального значения за предыдущие пять месяцев, а относительно сентября импорт сократился на 18,2%, до 32,9 млн тонн. "Больше не будет": нефтяники "прокатили" США и отчитали Байдена

Всего за январь — октябрь, по сведениям таможенной статистики, в страну было доставлено на 1,9% больше угля, чем за аналогичный период 2020 года: 257,3 млн тонн.

Несмотря на рост потребности Китая в топливе, импорт энергетического угля из Австралии по-прежнему не осуществляется, приостановившись в конце 2020 года. Это обстоятельство стало еще одним поводом в североатлантическом сообществе для критики в адрес Пекина.

Так, CNBC назвала приостановку поставок из Австралии в Китай торговыми ограничениями, которые используются как "средство оказания геополитического давления".

Следует заметить, что импорт энергетического угля из России в Китай увеличивался в два-три раза в сравнении с аналогичным месяцем 2020 года ежемесячно, начиная с мая.

Когда-то крупнейшим источником импорта угля в Китай была именно Австралия. Однако двусторонние отношения резко обострились в конце прошлого года, после призыва австралийских властей к проведению международного расследования причин и обстоятельств распространения коронавируса Covid-19 из китайского Уханя.

Официально Пекин планирует выйти на максимум потребления угля, 4,2 млрд тонн, в 2025 году, а затем готов начать сокращение его доли в энергобалансе. Однако эксперты сомневаются, что Китай ограничится достигнутым.

Этот фактор в совокупности со сложностями производства требуемых объемов внутри страны позволяет предполагать, что импорт энергетического угля в Китай, в том числе из России, в обозримой перспективе, скорее всего, продолжит расти.

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