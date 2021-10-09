МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Госсовет КНР на заседании 8 октября принял экстренные меры для обеспечения страны углем и электроэнергией предстоящей зимой. "Как в сытые нулевые". В мировой экономике начался сырьевой суперцикл

Основные угледобывающие регионы Китая должны значительно увеличить объемы производства, чтобы не допустить сбои в поставках электроэнергии и тепла населению. Несмотря на рост цен, растут поставки угля из-за рубежа.

Возможности России увеличить экспорт угля на китайский рынок ограничены из-за неразвитой железнодорожной инфраструктуры. Самая населенная страна в мире стоит на пороге жестокого энергетического кризиса.

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Провинции Шаньси, Шэньси и автономный район Внутренняя Монголия — крупнейшие угледобывающие регионы Китая — обязались увеличить добычу угля на 145 миллионов тонн по распоряжению Государственного комитета по развитию и реформам КНР, сообщило китайское издание Caixin.

По информации, имеющейся в распоряжении агентства Reuters, Пекин отдал распоряжение увеличить добычу угля в Шаньси и Внутренней Монголии на 160 миллионов тонн, поскольку страна стоит на пороге самого жестокого энергетического кризиса после образования КНР в 1949 году.

Пекин стремится сдержать рост цен на уголь и ликвидировать дефицит электроэнергии, от которого страдает население и снижаются объемы промышленного производства. По сообщениям китайских источников, нехватку электроэнергии испытывают уже 20 провинций Китая.

Власти Шаньси распорядились принять необходимые меры для повышения объемов производства на 98 шахтах. По оценке Reuters, это позволит увеличить добычу на 55,3 миллиона тонн сверх ранее установленного плана.

Энергетический департамент правительства Внутренней Монголии, второго крупнейшего угледобывающего региона Китая после Шаньси, издал распоряжение об увеличении добычи на 72 шахтах до максимального уровня. Единственным ограничением для повышения добычи может быть только соблюдение требований техники безопасности.

"Оперативная группа обратилась к шахтерам с призывом повысить добычу любой ценой", сообщает региональная газета Inner Mongolia Daily.

"Одновременно с этим энергетические компании должны обеспечить электроэнергии генерирующими компаниями, чтобы удовлетворить спрос на тепловую и электроэнергию предстоящей зимой", — добавляется в сообщении. Китай нашел выход из газового кризиса за счёт России

По оценке Reuter, 72 угольных предприятия региона увеличат производство угля в этом году сверх ранее утвержденного плана более чем на 98 миллионов тонн. Согласно плану на 2021 год, добыча во Внутренней Монголии должна составить 178,5 миллиона тонн.

После обнародования решений, направленных на увеличение добычи в Китае, энергетический уголь на бирже в Чжэнчжоу подешевел на 3,2% — до 1287 юаней за тонну (около 197,5 долл/т). Однако цены на другие энергоносители продолжают расти. Топочный мазут, метанол и сжиженный нефтяной газ подорожали минимум на 10% по сравнению месяцем ранее.

"Это поможет сократить дефицит, но не решит проблему нехватки угля… Правительству придется ограничить энергопотребление, поскольку зимой предложение угля будет меньше, чем спрос со стороны генерирующих компаний", — уверена Лара Донг старший директор консалтинговой компании HIS Markit.

По официальным данным, добыча угля в автономном районе Внутренняя Монголия превысила 1 миллиард тонн в 2020 году — более четверти всей добычи угля в Китае. Однако, по сравнению с годом ранее, добыча снизилась на 8%. Сокращение объемов производства наблюдалось с апреля прошлого года до июля 2021 года. Западные эксперты считают, что сокращение добычи произошло из-за серии антикоррупционных расследований, которые инициировал Пекин в угольной отрасли. После расследований предприятиям региона было запрещено добывать уголь сверх установленного плана.

В провинции Шанси только на прошлой неделе из-за наводнений власти были вынуждены закрыть 27 угольных шахт по соображениям безопасности.

Несмотря на заявления западных экспертов о том, что антикоррупционные расследования стали причиной сокращения производства в угольной отрасли, в январе-августе этого года добыча рядового угля в Китае года выросла на 4,4% относительно того же периода 2020 года.

ИМПОРТ СНИЗИЛСЯ

По данным Ассоциации угольных транспортных компаний, в конце сентября перед недельными выходным в связи национальным праздником Днем образования КНР запасы угля на складах в крупнейших портах составляли 52,34 миллиона тонн — на 18% меньше, чем в это же время годом ранее. Bloomberg: мир ожидает глобальный кризис из-за цен на энергоресурсы

Для обеспечения населения теплом и электроэнергией возобновилось производство на десятках ранее закрытых шахтах. Кроме того, несмотря на официальные заявления о приверженности Парижским соглашениям о сокращении выбросов парниковых газов и стремления к "углеродной нейтральности", в Китае закладываются десятки новых шахт.Правительство выступает также за "обоснованное увеличение импорта угля" — до уровня прошлого года. По данным Национального статистического бюро КНР, импорт угля в страну в августе вырос на 35,8% в годовом исчислении, достигнув 28,05 миллиона тонн. Однако за первые восемь месяцев этого года поставки угля в Китай из-за рубежа сократились на 10,3% относительно того же периода годом ранее — до 197,69 миллиона тонн.

Неофициально Китай запретил импорт угля из Австралии в конце прошлого года. Однако западные источники сообщают, что власти разрешили взять австралийский угль, который находится на таможенных складах. Увеличился также импорт из США и Казахстана, несмотря на логистические трудности, связанные с доставкой угля из этих стран. Основными поставщиками угля в Китай остаются Индонезия, Монголия и Россия.

Рост спроса на импортный уголь стал причиной повышения цен в порту Циньхуандао — основном морском терминале Китая. В конце сентября партии энергетического угля с доставкой в этот порт подорожали до 1079 юаней/т ($167,27/т), что в два раза превышает среднюю цену в 2020 году.

Резкое повышение цен угрожает разорением китайским частным энергетическим компаниям. Для сдерживания цен Пекин принял решение поставить на внутренний рынок уголь из государственных запасов, но это не решило проблему дефицита, и рост цен продолжился.

Эксперты компании Guosheng Securities полагают, что дефицит предложение угля в этом году превысит 116 миллионов, несмотря на предпринимаемые властями меры.

Джеймс Стивенсон, аналитик рынка угля из HIS Markit, уверен, что китайские власти еще не однократно будут принимать решения с целью увеличить добычу угля, но это не приведет к желаемому результату: все внутренние резервы уже исчерпаны, поэтому предстоящей зимой Пекин будет вынужден ограничить энергопотребление в стране.

УГОЛЬ ЕСТЬ, А ВЫВЕЗТИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ

Добыча угля в России в январе-сентябре 2021 года увеличилась на 8,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года, достигнув 319,07 миллиона тонн. Экспорт угля за три квартала этого года вырос на 7,7% — до 161,4 миллиона тонн.

По предварительным оценкам западных экспертов, в январе-сентябре поставки в Китай российского угля, энергетического и коксующегося, составили приблизительно 42 миллиона тонн — на 42% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Пекин оценил помощь России в поставках электроэнергии

Основным препятствием для роста экспорта угля из РФ в Китай является ограниченная пропускная способность железных дорог Восточной Сибири и Дальнего Востока — прежде всего Транссибирской магистрали и БАМа.

Увеличению грузооборота между Россией и Китаем препятствует также неразвитая инфраструктура железнодорожных переходов на границе между двумя государствами. Российские компании вынуждены доставлять уголь до морских терминалов Приморья и Хабаровского края, а затем доставлять его морским путем в Китай и другие страны Юго-Восточной и Южной Азии.

По данным РЖД, отгрузки угля в порты Дальнего Востока в январе-сентябре выросли на 2,8% в годовом исчислении — до 71,4 миллиона тонн. Перевозка угля во все российские порты за указанный период достигла 137,3 миллиона тонн — на 12,8% больше, чем годом ранее.

Поставки угля в Китай могут существенно увеличится после открытия первого железнодорожного моста через Амур, строительство которого завершилось в августе этого года. Ожидалось, что движение по мосту откроется в сентябре, но по разным причинам оно откладывалось на более поздний срок. Пропускная способность моста составляет 21 млн т/г, что позволяет значительно увеличить товарооборот между двумя странами.

Не имея возможности нарастить экспорт угля в Китай, Россия готова поставлять больше электроэнергии. С 1 октября российская компания "Интер РАО" по просьбе китайской стороны увеличила поставки электроэнергии в Китай в два раза относительно прошлого года. В настоящее время ЛЭП позволяют поставлять китайским потребителям до 7 млрд кВт-ч/г. Последние три года экспорт электроэнергии из России в Китай составлял около 3,1 млрд кВт-ч/г. Поставки из России помогут северо-восточным провинциям Китая сократить дефицит электроэнергии предстоящей зимой.