Argus: цена на нефть из России марки Urals упала до 43,72 доллара за баррель
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Сорт нефти Urals, которую поставляют на мировой рынок российские поставщики, подешевела до отметки 43,72 доллара за баррель, пишет информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на ценовое агентство Argus.
По данным автора материала, на изменение цены российского сырья не так сильно повлияло введение "потолка" странами "большой семерки", ЕС и Австралией, как уход с рынка Европы.
"У Urals сейчас нет покупателей на пороге, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей дальнего следования. Это связано с санкциями и предыдущими самоограничениями европейских нефтепереработчиков, а не с ограничением цен", — рассказал аналитик Argus Майкл Кэролан.
По данным агентства, порядка трех четвертей нефти российского происхождения отправлялось с западной территории страны морским путем. Перегон сырья в Азию может привести к высоким издержкам.
Что касается другого сорта нефти ESPO, то он торгуется выше. Хотя цена на него стала несколько ниже, из-за того, что сырье уходит покупателям с восточной части РФ, спрос в азиатских странах на него выше.
Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что в скором времени Москва опубликует решение об ответных мерах на введение "нефтяного потолка".
Страны Евросоюза перестали принимать российское "черное золото", перевозимое по морю, с 5 декабря. Помимо этого европейские государства вместе со странами "Большой семерки" (G7) и Австралией ввели ограничение цен на морские перевозки нефти на отметке не выше 60 долларов за баррель.
Комментируя это решение, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что наша страна не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Москва считает эти меры вмешательством в рыночные инструменты и будет работать только с теми покупателями, кто будет следовать рыночным условиям.
https://1prime.ru/energy/20221209/839116787.html