МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Сорт нефти Urals, которую поставляют на мировой рынок российские поставщики, подешевела до отметки 43,72 доллара за баррель, пишет информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на ценовое агентство Argus. Саудовская Аравия и Китай призвали к стабилизации нефтяного рынка

По данным автора материала, на изменение цены российского сырья не так сильно повлияло введение "потолка" странами "большой семерки", ЕС и Австралией, как уход с рынка Европы.

"У Urals сейчас нет покупателей на пороге, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей дальнего следования. Это связано с санкциями и предыдущими самоограничениями европейских нефтепереработчиков, а не с ограничением цен", — рассказал аналитик Argus Майкл Кэролан.

По данным агентства, порядка трех четвертей нефти российского происхождения отправлялось с западной территории страны морским путем. Перегон сырья в Азию может привести к высоким издержкам. Норвегия ввела потолок цен на нефть в размере 60 долларов за баррель

Что касается другого сорта нефти ESPO, то он торгуется выше. Хотя цена на него стала несколько ниже, из-за того, что сырье уходит покупателям с восточной части РФ, спрос в азиатских странах на него выше.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что в скором времени Москва опубликует решение об ответных мерах на введение "нефтяного потолка".

Страны Евросоюза перестали принимать российское "черное золото", перевозимое по морю, с 5 декабря. Помимо этого европейские государства вместе со странами "Большой семерки" (G7) и Австралией ввели ограничение цен на морские перевозки нефти на отметке не выше 60 долларов за баррель.

Комментируя это решение, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что наша страна не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Москва считает эти меры вмешательством в рыночные инструменты и будет работать только с теми покупателями, кто будет следовать рыночным условиям.