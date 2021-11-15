МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Украинские власти, последовательно выступающие против проектов российского "Газпрома" и неустанно призывающие Европу вводить все новые санкции против России, планируют с целью облегчения ситуации с нехваткой энергоносителей на Украине приобретать СПГ в Катаре с поставкой через терминалы в Польше. Поможет ли эта мера Киеву улучшить положение с энергоснабжением и будет ли приемлемой цена таких поставок, разбирался "Прайм". Украинцам пообещали "самую сложную зиму" из-за действий правительства

НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Власти Украины ведут переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из Катара через польские терминалы, заявил замминистра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».

"Это непростая история, но мы действительно над этим работаем", – рассказал он.

Немчинов заявил, что Киев заинтересован в поставках СПГ через два польских терминала – в Гданьске и Свиноуйсьце. Пропускная способность между Украиной и Польшей не такая большая, признал чиновник.

"Мы работаем над тем, чтобы физически ее увеличить и получать СПГ с этих двух терминалов по прямому контракту с Катаром", – пояснил он.

СВЕРХДОРОГОЙ ВАРИАНТ

Эксперты, которых опросил "Прайм", довольно скептично оценивают перспективы Украины разрешить проблему нехватки энергоносителей с помощью вероятной сделки с ближневосточным поставщиком СПГ.

"Катар, конечно, способен обеспечить Украину своим сжиженным газом. Даже с учетом текущего спроса в Азии, в том числе в Китае, – считает старший аналитик по нефтегазовому сектору Райффайзенбанка Андрей Полищук. – Но за это придется переплатить. У Катара нет свободных мощностей, и чтобы получить его объемы, надо "перебить" цену потребителей в Азии". А стоимость СПГ в азиатском регионе выше, чем в Европе, констатирует эксперт.

"Соответственно, чтобы заполучить катарский СПГ, нужно будет платить существенно больше, чем за реверсные объемы", – делает вывод он.

При этом Полищук полагает, что Польша в случае соглашения Украины с Катаром приложит все усилия для обеспечения этих поставок. Однако он сомневается, что разговор в данном случае идет о больших объемах энергоносителя. На Украине заявили о "состоянии энергетической войны" с Россией

"Сейчас практически весь катарский газ продан по долгосрочным контрактам, и на спот могут предлагаться единичные партии, от которых по тем или иным причинам отказались другие покупатели", – уточняет заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. При этом, как отмечает специалист, в настоящее время Катар реализует программу расширения мощностей по сжижению природного газа, которая должна увеличить возможности по поставкам примерно на 50 млн тонн в год. И по этим объемам уже ведутся переговоры с потенциальными покупателями.

"Но для Украины это сверхдорогой вариант газоснабжения, – утверждает эксперт. – Надо учитывать плечо транспортировки, необходимость расширять регазификационную инфраструктуру в Польше и доставлять газ через ее территорию до границы Украины".

"НАЗЛО БАБУШКЕ"

"С другой стороны, все мы знаем, что Украина – это очень богатая страна, которая "назло бабушке" готова покупать российский газ у европейских трейдеров с европейской наценкой", — рассказывает Гривач.

"Например, в октябре средняя цена импорта на Украину была под 700 долларов за тысячу кубометров", – отмечает он.

Он напоминает, что в свое время контракт на импорт катарского газа заключала польская PGNiG. "Газ обходился ей дороже российского примерно на 30-50%. Если не брать в расчет спотовые аномалии, то цена на газ по долгосрочному контракту с Катаром будет примерно настолько же выше цены на российский газ в ЕС", – делает вывод замглавы ФНЭБ.

За первые 10 месяцев 2021 года Польша сократила импорт СПГ в годовом выражении на 4%, до 2,98 млрд кубометров. Поставки в Европу в целом уменьшились на 13%, до 87,8 млрд кубометров в регазифицированном виде, сообщает Институт развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) со ссылкой на Refinitiv. В то же время, четыре крупнейших потребителя в Азии – Китай, Япония, Тайвань и Южная Корея – за тот же период увеличили импорт СПГ на 14%, до 248,5 млрд кубометров. "Азиатский регион привлекает поставщиков высокими ценами", – отмечает эксперт ИРТТЭК Кирилл Родионов.

Он уточняет: по итогам первых 10 месяцев 2021 года средние спотовые цены в Северо-Восточной Азии были примерно на 15% выше, чем на крупнейшем европейском хабе TTF: 14,8 долларов за млн британских тепловых единиц (БТЕ) против 12,8 долларов за млн БТЕ. "И это несмотря на текущее беспрецедентное "ралли" в Европе, – замечает специалист. – Из-за сформировавшейся в Азии высокой ценовой планки европейские потребители сейчас вынуждены переплачивать за импорт". Европу выручит подводное хранилище газа

В долгосрочной перспективе, в течение 3-5 лет, СПГ сможет стать источником диверсификации импорта, полагает он. Но это точно произойдет не в ближайшие месяцы, признает Родионов.

"Та же Польша еще в 2019 году уведомила "Газпром" о намерении отказаться от пролонгации "Ямальского" контракта, по которому страна ежегодно импортирует около 10 млрд кубометров газа, обеспечивая примерно половину своих потребностей (при совокупном спросе на газ в 21,6 млрд кубометров, согласно данным BP за 2020 год). Во многом – из-за уверенности в соблюдении сроков ввода газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров, по которому Польша хочет импортировать газ из Норвегии", – рассказывает представитель ИРТТЭК.

Польша вполне может исходить из соображения, что этот газопровод будет запущен в срок. Тогда она сможет заместить часть потребности в СПГ и начать реэкспорт катарских объемов на Украину, предполагает эксперт. Другое дело – ценовой вопрос: сможет ли Украина покупать этот газ в необходимом ей количестве?