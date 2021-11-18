МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Потребление нефти в текущем и следующем году существенно вырастет — такие прогнозы озвучивают аналитики. При этом предложение сырья, судя по наметившейся тенденции, вряд ли будет расти аналогичными темпами. А ОПЕК+, несмотря на формирующийся на рынке дефицит, вовсе не горит желанием повышать добычу быстрее, чем задумано. "Прайм" разбирается, чем это может обернуться для мирового рынка нефти.

УДОРОЖАНИЕ МОЖЕТ ЗАМЕДЛИТЬСЯ

Международное энергетическое агентство (МЭА) по данным ноябрьского доклада сохранило прежний прогноз спроса на нефть в мире в 2021-2022 годах. По итогам текущего года организация по-прежнему ожидает, что ее потребление увеличится на 5,5 млн барр./сут. Прогноз на 2022 год повышен на 0,1 млн барр./сут., до 3,4 млн барр./сут. Сдержать обещание. Америка отключила нефтегазопровод

Специалисты МЭА допускают, что в краткосрочной перспективе удорожание нефти может замедлиться в связи с ростом предложения. Аналогичного мнения придерживаются некоторые эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Высокая стоимость сырья, как указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова, провоцирует укрепление инфляционных ожиданий. Если эти опасения будут сохраняться в ближайшее время, цены на нефть Brent могут снизиться до 75-80 долларов за баррель, что оценивается как фундаментально более оправданное развитие событий.

А эксперты "Фридом Финанс" полагают, что уже в январе 2022 года на рынке может сформироваться профицит вместо наблюдаемого сейчас дефицита.

Накануне нефть Brent дешевела в связи с ожиданиями роста предложения под влиянием ряда факторов. Так, коммерческие запасы в США за минувшую неделю, по данным Американского института нефти (API), выросли на 0,7 млн баррелей.

А президент США Джозеф Байден обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину с призывом дополнительно увеличить поставки сырья на мировой рынок за счет стратегических запасов Китая.

Однако ранее сообщалось, что Bank of America (BoFA) повысил прогноз цены на нефть Brent к середине 2022 года до 120 долларов за баррель в связи с продолжающимся энергетическим кризисом и укреплением спроса на все энергоносители. Цену в размере 120 долларов за баррель в середине следующего года ожидает и вице-президент по коммерции и логистике "Роснефти" Отабек Каримов.

СТАТИСТИКА — ДЕЛО ТОНКОЕ

Статистика, как обычно, разнится. По данным МЭА, добыча нефти в мире в октябре 2021 года выросла на 1,4 млн барр./сут. относительно сентября, до 97,7 млн барр./сут. Половина прироста пришлась на США. При этом специалисты организации признают, что объем добычи в стране не восстановится до уровня, предшествовавшего пандемии Covid-19, до конца 2022 года. Всем "труба". Зачем немцы ставят палки в колеса "Северному потоку-2"

Ранее Байден обращался с критикой в адрес группы ОПЕК+, призывая ее увеличить добычу нефти. Глава Белого дома сетовал, что плановое повышение этого показателя не отвечает существующему в мире спросу.

Однако консорциум отклонил это предложение и решил придерживаться своего плана по увеличению совокупной добычи на 400 тыс. барр./сут.

При этом в октябре ОПЕК+ снова добыла больше нефти, чем предписывало соглашение по ограничению, утверждают в МЭА. Страны консорциума, участвующие в соглашении, в октябре увеличили совокупную добычу на 490 тыс. барр./сут., до 36,82 млн барр./сут., говорится в ноябрьском докладе агентства.

Существенно более скромную оценку роста добычи нефти в странах ОПЕК+ приводит международное агентство Argus Media. По его данным, в прошлом месяце конгломерат увеличил показатель только на 230 тыс. барр./сут.

При этом общий объем добычи странами группы в октябре, по подсчетам Argus Media, достиг 36,85 млн барр./сут., что примерно соответствует расчетам МЭА.

К ним ближе и оценка другого международного агентства, S&P Global Platts: 480 тыс. барр./сут. При этом в действительности только половина стран, входящих в группу, увеличила добычу в прошлом месяце, поскольку многим участникам группы не удается выполнять взятые обязательства, отмечается в сообщении S&P Global Platts. США поделились планами по производству микрочипов

"Расхождения в оценках фактического прироста добычи в странах ОПЕК+ являются нормой, — комментирует эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов. — К примеру, ОПЕК в своем ежемесячном докладе о ситуации на нефтяном рынке Monthly Oil Market Report традиционно приводит две оценки объема добычи тринадцатью странами картеля без учета стран вне ОПЕК, присоединившихся к сделке: в основе первой лежит прямая коммуникация со странами картеля, а в основе второй — данные вторичных источников".

И эти оценки различаются: согласно первой оценке, в октябре 2021 года, в сравнении с сентябрем, рост добычи составил 344 тыс. барр./сут., согласно второй — 217 тыс. барр./сут. (без учета Ирана, который не предоставляет ОПЕК данные по добыче напрямую).

"Обе оценки ОПЕК почти всегда расходятся с данными других агентств. Это не только МЭА, но и, к примеру, Refinitiv — бывший Thomson Reuters", — уточняет специалист.

Так, по данным Refinitiv, в октябре ОПЕК (без учета Ирана) увеличила добычу на 180 тыс. барр./сут., а с учетом иранских объемов — на 190 тыс. барр./сут.

"Одна из причин таких расхождений — в сложности оценки объемов добычи в странах, где на добычу сильно влияют санкции (Венесуэла) и вооруженные конфликты (Ливия)", — рассказывает Родионов.

Статистические расхождения являются нормой и при отсутствии экстремальных условий, отмечает эксперт.

120 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ РЕАЛЬНЫ

Несмотря на существенные расхождения в отдельных расчетах, международные агентства сходятся в примерной оценке общей добычи нефти странами ОПЕК+. А им, как признают страны-потребители, сейчас принадлежит ведущая роль в формировании конъюнктуры на мировом рынке.

Учитывая отсутствие принципиальных расхождений в оценках актуального совокупного объема добычи в странах консорциума и сохранение прогноза МЭА относительно спроса на сырье в 2021-2022 годах, закономерно предположить: прежние оценки, согласно которым нефть в следующем году может подорожать до 100-120 долларов за баррель, по-прежнему актуальны.

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