МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Завершилась прокладка подводной части газопровода Baltic Pipe, по которому в конце 2022 года должны начаться поставки природного газа из Норвегии в Польшу. Есть ли у этого проекта хоть один шанс конкурировать с "Северным потоком — 2", разбирался "Прайм". Украина и Польша помогут "Газпрому" окупить "Северный поток-2"

Польский газовый оператор Gaz-System сообщил, что 18 ноября завершил прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe. "Сделан последний сварной шов", — говорится в заявлении компании.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, комментируя это событие, заявил, что оно значительно приближает страну к достижению желаемой безопасной дифференциации источников поставок газа в 2022 году.

Чиновник подчеркнул, что пропускная способность Baltic Pipe составит 10 млрд кубометров природного газа в год, и это сопоставимо с объемом, который получает Gaz-System в рамках многолетнего контракта с "Газпромом", который истекает в декабре следующего года.

Газопровод из Норвегии должен быть достроен незадолго до этого, в октябре 2022 года. Проект оценивается примерно в 1,7 млрд евро, из которых чуть больше половины придется на Gaz-System.

БУДУТ ОТБИРАТЬ ГАЗ У НЕМЦЕВ

"Одна из основных причин строительства этого трубопровода — желание Польши отказаться от объемов, поставляемых из России по маршруту "Ямал — Европа", — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. — И вероятнее всего, Baltic Pipe действительно успеют достроить в намеченный срок". Финансирование достаточное, а сроки вполне реальны, отмечает специалист. Всем "труба". Зачем немцы ставят палки в колеса "Северному потоку-2"

"Объявленный польской стороной срок, 1 октября 2022 года, в принципе реален, — соглашается доктор экономических наук, заведующий Аналитическим центром энергетической политики и безопасности ИПНГ РАН Алексей Мастепанов. — Хотя многие эксперты считают, что проектная мощность будет достигнута лишь к концу 2022 года."

"Сейчас остается последний, сухопутный участок, проходящий через Данию, строительные работы на котором приостановлены в июне этого года, так как Дания отозвала соответствующее разрешение на строительство по экологическим причинам".

Главная проблема этой трубы — ее заполнение, поскольку основным источником должны стать норвежские объемы. А в Норвегии уже четвертый год подряд сокращается добыча природного газа.

Кроме того, если посмотреть на карту, мы увидим, что трубопровод не начинается на месторождении, а представляет собой ответвление от другого газопровода, Europipe 2, который идет из Норвегии в Германию, напомнил Юшков.

То есть в случае нехватки газа Польша может частично лишать Германию поставок из Норвегии. Это теоретически допустимо при условии, что Варшава будет пытаться перекупить газ, предназначенный для немецких потребителей, полагает эксперт. Но при таком варианте газа будет лишаться другая страна ЕС. Пошли на принцип. Украина нашла альтернативу "Газпрому"

"В этой ситуации Польша и Германия рискуют стать жесткими конкурентами за доступ к норвежским объемам", — рассуждает Юшков.

"Варшава говорит, что будет черпать газ из тех месторождений, в которых есть доли у польской нефтегазовой компании PGNiG. Но это небольшие объемы, и некоторые из соответствующих проектов еще не запущены. А сейчас законтрактовано меньше 2 млрд кубометров, ни о каких 10 млрд кубометров речь пока не идет. То есть основная проблема в том, чем загрузить Baltic Pipe".

А текущие планы Норвегии не предусматривают увеличение добычи после 2023 года, уточняет директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

"Добыча в стране должна стабилизироваться на уровне 115 млрд кубометров. Поэтому маловероятно, что Норвегия сможет обеспечить значимые объемы поставок для того, чтобы загрузить газопровод удобными для поляков объемами", — полагает он.

По словам Мастепанова, основным источником поставок датского газа для Польши должно стать месторождение Tyra. В настоящее время на нем ведутся ремонтные работы, завершение которых планируется в июле следующего года.

По оценкам S&P Platts, на Тyra будет добываться около 2 млрд кубометров газа, около половины которых пойдет в Baltic Pipe. Кроме того, в начале этого года торговое подразделение PGNiG подписало долгосрочное соглашение о закупках чуть больше 1 млрд кубометров в год природного газа у датской Orsted в период с января 2023 года по октябрь 2028 года.

"Наконец, 28 сентября норвежские власти одобрили продажу PGNiG ряда активов местного подразделения британской компании INEOS, включая 21 лицензию на месторождения на шельфе Норвегии, в том числе лицензии на три действующих месторождения", — рассказывает эксперт.

"За счет их приобретения PGNiG планирует нарастить добычу в Норвегии на 1,5 млрд кубометров в год", — отмечает он.

Всего, таким образом, набирается около 3,5 млрд кубометров газа. Остальной Польше надо будет покупать, в том числе и на споте, в том числе и у Норвегии, делает вывод Мастепанов.

ВСЕ РАВНО НЕ ХВАТИТ

Даже при хорошем заполнении полякам будет нужно больше газа, соглашается Юшков. ЕС заставляет Варшаву сокращать угольную генерацию и переходить на другие источники. А это, помимо возобновляемых источников энергии (ВИЭ), естественно, природный газ. Почему Украина "висит" на белорусском проводе

"Сейчас у Польши три источника поставок этого энергоносителя: трубопровод "Ямал — Европа", СПГ-терминал в Свиноуйсьце и, как выражаются поляки, "другие страны Европы", — говорит специалист.

Речь идет о виртуальном реверсе из Германии, куда газ поступает из России. Польские компании скупают возникающие излишки на биржевых торгах и перепродают их.

"Если поляки будут перекупать норвежские объемы, предназначенные для Германии, значит у немцев будет меньше излишков, — рассуждает эксперт. — Стало быть, сократится количество газа на биржевых торгах и объем энергоносителя, доступный для виртуального реверса".

Таким образом, проект Baltic Pipe не может рассматриваться как попытка заменить "Северный поток — 2", делает вывод Юшков. Это инструмент конкуренции за норвежский газ между Польшей и Германией и способ заместить объемы, поступающие сейчас по маршруту "Ямал — Европа".

Польша еще в 2019 году уведомила "Газпром" о намерении отказаться от продления "Ямальского" контракта, по которому страна ежегодно импортирует около 10 млрд кубометров газа, обеспечивая примерно половину своих потребностей.

Одна из основных причин такого шага Варшавы состояла именно в ее уверенности, что будут соблюдены сроки ввода газопровода Baltic Pipe.

Как известно, Польша претендует на роль нового газового хаба в Восточной Европе — конкурента Германии. В этих целях идёт расширение СПГ-терминала в Свиноуйсьце, этим же замотивировано строительство трубопровода Baltic Pipe.

"Но реальности другие. В этом году начались значимые поставки СПГ по долгосрочным контрактам из США и Катара, но этот газ дороже. Долгосрочный контракт с "Газпромом", Польша продлевать не собирается, а с нарастанием требований ЕС по обеспечению углеродной нейтральности ее внутренние потребности в природном газе возрастут", — рассуждает Мастепанов.

Так что, возможно, польские газотранспортные мощности будут простаивать без дела.