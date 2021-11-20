МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. К сожалению, COVID-19 не всегда проходит для организма бесследно. Постковидные нарушения здоровья достаточно широко распространены, поэтому перенесенная коронавирусная инфекция должна стать поводом для углубленной оценки собственного здоровья. Об этом агентству "Прайм" рассказывает лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова. В Госдуме сообщили, когда прививку от коронавируса внесут в календарь

В первую очередь, для проверки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем нужно оценить переносимость физической нагрузки. "В рамках программы углубленной диспансеризации после COVID-19, которая проводится во всех поликлиниках страны, это позволяет сделать тест шестиминутной ходьбы. Провести его можно и самостоятельно. Задача — пройти как можно большую дистанцию за 6 минут в собственном темпе. Если за положенное время человек проходит менее 550 метров, это свидетельствует о нарушении работы сердца или легких", — отмечает она.

Медик отмечает также, что в период после перенесенной коронавирусной инфекции нередко "выходит из-под контроля" артериальное давление. Следует провести в течение трех недель домашний мониторинг артериального давления, измеряя его и записывая его показатели при помощи тонометра ежедневно утром и вечером.

"При повышении значений более 140/90 мм рт ст стоит обратиться к врачу для решения вопроса о необходимости и подборе антигипертензивной терапии – ведь каждый эпизод повышения давления выше этих значений – это дополнительная нагрузка на сердце", — указывает медик.

Оценить состояние легких могут помочь пробы на задержку дыхания: здоровый человек способен задержать дыхания после глубокого вдоха более чем на 30 секунд, а после глубокого выдоха – более чем на 20 секунд. В рамках диспансеризации перенесшим COVID-19 для оценки функции дыхательной системы проводится спирометрия. Вирусолог рассказал когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Важно также оценить лабораторные показатели после выздоровления от коронавируса. Помимо общего анализа крови и мочи, в программу углубленной диспансеризации входит оценка состояния печени (АСТ, АЛТ), почек (креатинин), признаков продолжения воспалительного ответа (С- реактивный белок, ЛДГ) и нарушения липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности).

Тем, кто болел COVID-19 средней степени тяжести и выше, также показано исследование Д-димера как показателя интенсивности процессов тромбообразования.

Пациентам с сахарным диабетом, преддиабетом или его факторами риска (возраст старше 35 лет, избыточная масса тела, сердечно-сосудистые заболевания) нужно помнить о часто возникающем в постковидный период нарушении контроля уровня глюкозы крови. Оценить средний уровень глюкозы в крови за последние три месяца позволяет гликированный гемоглобин.

В постковидные нарушения здоровья могут быть вовлечены не только печень, но и другие органы брюшной полости, которые тоже нуждаются в проверке при возникновении спецефических симптомов. И, наконец, вирус SARS-COV-2 способен проникать в центральную нервную систему – головной мозг.

Таким образом, после перенесенной коронавирусной инфекции показана подробная оценка состояния разных систем органов. Клинический минимум такой оценки представлен в рамках программы углубленной диспансеризации, которую могут бесплатно пройти в поликлинике все, переболевшие COVID-19, но есть и новые методы исследования, позволяющие оценить изменения в организме на самой ранней стадии, подытожила Рябкова.