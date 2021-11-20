МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Если речь идёт о двигателе, то во время его запуска следует выключить систему кондиционирования и отопления салона. В этом случае мотор быстрее выйдет на рабочую температуру, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. "Дело не в марке". Какие авто самые опасные при аварии

После этого можно активировать "опции комфорта": выставить нужную температуру в салоне. "Если температура на улице слишком низкая, то после условно первой минуты работы мотора можно принудительно увеличить его обороты, нажав на педаль газа и включив дополнительные потребители энергии, например, фары. Однако такой способ несколько противоречит идее об экологически ответственной мобильности", — уточняет он.

Если же нас интересует прогрев салона, то здесь вариантов, по словам Васильева, немного: до тех пор, пока охлаждающая жидкость не нагреется, тёплого воздуха в салоне не будет. Хотя для ускорения процесса можно использовать режим рециркуляции. Тогда, по крайней мере, в салон машины не будет поступать холодный забортный воздух, и он прогреется быстрее, поясняет специалист.

Конечно, можно, например, заранее запустить мотор и выставить салонную температуру, если ваш автомобиль оснащён системой дистанционного запуска. У некоторых автомобилей для быстрого прогрева салона есть даже электрический подогреватель в системе вентиляции.

"Кстати, если мотор начал прогреваться, а в салоне ещё холодно, то можно нажать на педаль газа, для того чтобы увеличить производительность насоса системы охлаждения. Тогда горячий воздух начнёт быстрее поступать в салон", — отметил специалист.