Экономист Чеглов: покупка товаров под брендом торговых сетей оправдана, если бренд известен
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. За последний год, на фоне роста цен практически на все виды продуктов, россияне ищут новые способы сэкономить. Один из таких способов сберечь кошелек — покупка товаров под брендом торговых сетей. О том, всегда ли это выгодно, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Товары собственной торговой марки стоят, как правило, дешевле за счет того, что производитель получает большой и гарантированный, повторяемый заказ от торговой сети. Это значит, что ему не надо рекламировать товар и искать покупателя. Еще один маневр для экономии — можно использовать более дешевую упаковку. При покупке такого товара покупатель мало чем рискует, отметил специалист.
"Но в ряде случаев, чтобы удешевить товар в производстве, торговая сеть побуждает производителя, либо производитель "доходит своим умом" до того, чтобы "упростить рецептуру", то есть изменить какие — то потребительские характеристики, сырье, материалы и продукт становится дешевле, но это уже по сути другой товар", — рассказал собеседник агентства.
Он привел пример: небольшая торговая сеть предлагает торт "Киевский" собственного производства, который дешевле "Киевского" от известных производителей на 30%. Ответ на вопрос как ему это удалось находится на этикетке: вместо сливочного масла используется маргарин.
Однако не всегда товары под маркой магазина пытаются удешевить. Ритейлеры делают под своими марками и товары премиум-сегмента. В этой ситуации рентабельность собственных торговых марок супермаркетов выше в том числе за счет трат на рекламу и продвижение.
"Важно понимать, что торговая сеть может выкупить производственные мощности "под себя" только если имеет определенные и немалые объемы закупки. Собственные торговые марки — это инструмент не для автономных малых и даже средних предприятий. Это должны быть сети или объединения предприятий", — отметил Чеглов.
Покупатель, оказываясь в ситуации выбора, должен помнить о том, что известный товарный бренд — надежнее. "Но есть еще фактор доверия к торговой сети, где покупаешь. Если такое доверие есть, то почему бы не сэкономить? Видите собственную торговую марку дешевле, возьмите и попробуйте. Понравится — возьмите еще, не понравится — подумайте, правильно ли оцениваете любимый магазин", — советует он.
Также не стоит забывать посмотреть состав продукта.
Что касается сроков годности, то здесь риски часто связаны не с производителем. Они зависят от наличия сотрудников и того, как они подготовлены. На просрочку можно "нарваться" практически везде, но в дискаутерах эта опасность выше, так как численность персонала меньше, а нагрузка — выше. "И здесь надо просто смотреть в нужном месте, чему мы в большинстве своем, обучились", — подытожил он.
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