МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. За последний год, на фоне роста цен практически на все виды продуктов, россияне ищут новые способы сэкономить. Один из таких способов сберечь кошелек — покупка товаров под брендом торговых сетей. О том, всегда ли это выгодно, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. "Молочные реки" выходят из берегов: что подорожает первым

Товары собственной торговой марки стоят, как правило, дешевле за счет того, что производитель получает большой и гарантированный, повторяемый заказ от торговой сети. Это значит, что ему не надо рекламировать товар и искать покупателя. Еще один маневр для экономии — можно использовать более дешевую упаковку. При покупке такого товара покупатель мало чем рискует, отметил специалист.

"Но в ряде случаев, чтобы удешевить товар в производстве, торговая сеть побуждает производителя, либо производитель "доходит своим умом" до того, чтобы "упростить рецептуру", то есть изменить какие — то потребительские характеристики, сырье, материалы и продукт становится дешевле, но это уже по сути другой товар", — рассказал собеседник агентства.

Он привел пример: небольшая торговая сеть предлагает торт "Киевский" собственного производства, который дешевле "Киевского" от известных производителей на 30%. Ответ на вопрос как ему это удалось находится на этикетке: вместо сливочного масла используется маргарин.

Однако не всегда товары под маркой магазина пытаются удешевить. Ритейлеры делают под своими марками и товары премиум-сегмента. В этой ситуации рентабельность собственных торговых марок супермаркетов выше в том числе за счет трат на рекламу и продвижение.

"Важно понимать, что торговая сеть может выкупить производственные мощности "под себя" только если имеет определенные и немалые объемы закупки. Собственные торговые марки — это инструмент не для автономных малых и даже средних предприятий. Это должны быть сети или объединения предприятий", — отметил Чеглов. За что платить не нужно: секреты подготовки машины к зиме

Покупатель, оказываясь в ситуации выбора, должен помнить о том, что известный товарный бренд — надежнее. "Но есть еще фактор доверия к торговой сети, где покупаешь. Если такое доверие есть, то почему бы не сэкономить? Видите собственную торговую марку дешевле, возьмите и попробуйте. Понравится — возьмите еще, не понравится — подумайте, правильно ли оцениваете любимый магазин", — советует он.

Также не стоит забывать посмотреть состав продукта.

Что касается сроков годности, то здесь риски часто связаны не с производителем. Они зависят от наличия сотрудников и того, как они подготовлены. На просрочку можно "нарваться" практически везде, но в дискаутерах эта опасность выше, так как численность персонала меньше, а нагрузка — выше. "И здесь надо просто смотреть в нужном месте, чему мы в большинстве своем, обучились", — подытожил он.