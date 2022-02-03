МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Украина вынуждена начать закупки физических объемов газа за рубежом, поскольку ей не хватает запасов. В январе потребность в дополнительных объемах газа оценивалась в 2 млрд куб. м. Из-за сокращения транзитных поставок из России Киев теряет возможность осуществлять виртуальный импорт, поэтому в феврале переходит к импорту реальному. Помимо поставок из Венгрии, американо-украинский трейдер ERU и польская PGNiG поставят на Украину партию американского СПГ, а премьер-министр Польши заявил о необходимости строительства нового газопровода. Новый газовый год. Что происходит с украинским транзитом в Европу

НЕ ВИРТУАЛЬНЫЙ ГАЗ ИЗ ВЕНГРИИ

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил через Facebook о начале физических поставок газа из Венгрии. По его словам, это стало возможно после проведения технических мероприятий – раньше Украина могла только качать газ в Венгрию.

"Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставок газа на Украину даже в отсутствии транзита. Открытие этого направления сделало возможным для трейдеров организацию поставокк газа на Украину с СПГ-терминала в Хорватии", — написал Макогон в Facebook. Однако эксперты высказывали мнение, что поставки газа на Украину с хорватского СПГ-терминала на острове Крк экономически нецелесообразны.

В декабре прошлого года ОГТСУ подписала с венгерской FGSZ соглашение о поставках газа в объеме до 8 млн куб. м/сут. (2,9 млрд куб. м/год) из Венгрии на Украину. Соглашение действует до 30 сентября 2022 года.

По оценке главы ОГТСУ, совокупные мощности маршрутов, которые позволяют Украине получать газ с западного направления, достигают 35 млн куб. м/сут. – 8 млн куб. м/сут. из Венгрии и 27 млн куб. м/сут. из Словакии.

На февраль Киев забронировал трубопроводные мощности на поставку газа из Венгрии в объеме 124,8 млн куб. м (4,46 млн куб. м/сут.). Черпают со дна. Запасы энергоносителей тают не только в Европе

Украинское издание Страна.ua обоснованно считает, что Венгрия поставит на Украину российский газ, который она получает по "Балканскому потоку" — продолжению газопровода "Турецкий поток" по территории балканских стран. В сентябре прошлого года Венгрия заключила с "Газпром" соглашение на поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в течение 15 лет.

В прошлом году Украина сократила импорт газа более чем в шесть раз или на 13,34 млрд куб. м по сравнению с 2020 годом – до 2,56 млрд куб. м. Из этого объема 89% газа было импортировано виртуально. Украина забирает необходимые объемы из транзитного газопровода, по которому Россия осуществляет поставки в ЕС, а не импортирует газ из восточно-европейских стран. Официально Украина отказалась от закупок российского газа в конце 2015 год.

Для киевского режима виртуальный импорт выгоден вдвойне, поскольку позволяет получать плату за транзит российского газа в полном объеме и не требует затрат на осуществление поставок в реверсном режиме – от западной границы Украины до потребителей внутри страны.

В 2021 году импорт газа из Венгрии составил 2,198 млрд куб. м, из Словакии и Польши – 285 млн куб. м и 79 млн куб. м соответственно. Ваш выход, "Газпром". Борьба за "лишние" потоки уже началась

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ ОБЕСПЕЧИТ УКРАИНУ ЗАОКЕАНСКИМ ГАЗОМ

1 февраля польская PGNiG сообщила о закупке партии американского СПГ для американо-украинского трейдера Energy Resources of Ukraine (ERU). Прибытие танкера с американским СПГ на польский терминал в Свиноуйсьце ожидается в конце февраля. После регазификации топливо поступит на польско-украинскую границу, где будет передано ERU для последующей реализации на украинском рынке. В полном объеме американский газ ERU должна получить до конца марта.

"Новое соглашение о поставке СПГ является еще одним свидетельством усилий, которые предпринимают PGNiG и ERU для обеспечения энергетической безопасности Украины в долгосрочной перспективе", — заявил Ярослав Мудрый, управляющий партнер ERU.

Мудрый считает, что поставки американского СПГ являются конкурентоспособными, они могут обеспечить надежное снабжение потребителей на Украине в конце отопительного сезона и энергетическую безопасность страны. Однако он не сообщил о цене американского газа для Украины.

Это вторая партия американского СПГ, которую PGNiG и ERU совместно поставят на Украину после долгого перерыва. Поставка первой партии произошла более двух лет назад. В ноябре 2019 года закупленный в США СПГ также был доставлен на терминал в Свиноуйсце. После регазификации PGNiG осуществил прокачку топлива через Польшу в пункт Германовичи на украинской границе для передачи ERU.

В августе 2016 году PGNiG впервые поставил ERU газ, который был реализован на украинском рынке. Две компании совместно осуществляли поставки газа для нужд оператора украинской ГТС и для пополнения запасов в подземных хранилищах.

В октябре 2021 года PGNiG при содействии ERU впервые поставил нероссийский газ в Молдавию, которая не продлила долгосрочное соглашение с "Газпромом" и в начале отопительного сезона осталась без газа.

В августе прошлого года PGNiG и ERU создали СП "Карпатгаздобыча", которое получило от Киева лицензию на разведку и добычу углеводородов на западе Львовской области. Реквием по газу. Европа и Россия нашли замену друг другу

Во время визита в Киев премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого была достигнута договоренность о строительстве газопровода, чтобы увеличить объемы поставок газа в восточном направлении. "Мы говорили об увеличении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который позволит прокачивать больше газа в ближайшем будущем", – заявил Моравецкий после переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве.

ГТС Польши и Украины связаны между собой двумя газопроводами, которые пролегают через пограничные пункты Германовичи и Дроздовичи. Однако пропускная способность этих газопроводов невелика. В Киеве периодически делают заявления о необходимости строительства нового газопровода для увеличения поставок из Польши на Украину.

Однако экономическая целесообразность строительства нового газопровода сомнительна. Польша не обладает ресурсами для обеспечения собственных потребностей в газе, поэтому может только перепродавать Украине топливо, закупленное за рубежом.

PGNiG заключила долгосрочные соглашения на поставку СПГ с Катаром и рядом американских компаний, чтобы уменьшить зависимость от импорта российского газа. Однако катарский и американский СПГ стоят значительно дороже, чем трубопроводный газ, который поставляет в Европу российский "Газпром". Долгосрочное соглашение о поставках газа между PGNiG и "Газпромом" завершается в конце 2022 года. Польские власти и руководители PGNiG неоднократно делали громкие заявления, что после 2022 года не намерены продлевать долгосрочное соглашение с "Газпромом", но не исключают покупку определенных объемов российского газа на спотовом рынке.