МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Экспертное сообщество Украины осознало неизбежность надвигающегося тектонического сдвига в национальной энергетической системе. Пуск "Северного потока – 2" станет решающим фактором, который, по мнению украинских же наблюдателей, лишит нынешние власти в Киеве последних надежд на продление транзита российского природного газа в Европу через территорию Украины после 2024 года. Ваш выход, "Газпром". Борьба за "лишние" потоки уже началась

У ОБРЫВА

Украина стоит на пороге крайне неприятного для ее нынешних властей политического выбора, констатировал политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne (вещание которого на украинском телевидении запрещено год назад) на Youtube. Страна будет вынуждена начать прямые закупки природного газа у России, договариваясь непосредственно с "Газпромом", после введения в эксплуатацию нового трубопровода "Северный поток – 2", заявил он. При этом украинский политолог отметил, что в настоящее время власти в Киеве прибегают к пресловутому отбору объемов из транзитного газопровода, что будет исключено с началом работы "Северного потока – 2", чья пропускная способность позволит России снизить транзит своего газа в ЕС до нуля.

А депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин в эфире вышеупомянутого "крамольного" с точки зрения киевских властей канала отметил, что "единственный реальный способ" воспрепятствовать реализации проекта "Северный поток — 2" появится лишь при условии, если произойдет "колоссальный разрыв" США и Германии с сопутствующим вводом санкции в отношении немецких компаний.

Но такие действия американской администрации, как предположил сам Волошин, повлекли бы долгосрочные последствия для международных отношений. "Это чистое пиратство вмешиваться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую", – подчеркнул депутат.

Еще категоричнее высказался украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. В эфире телеканала "Наш" он заявил, что Киеву необходимо заключить напрямую с "Газпромом" контракт, в рамках которого российский поставщик будет экспортировать газ непосредственно на Украину. Ведь сейчас, исходя их чисто политических соображений, страна приобретает энергоноситель, отправляемый в Европу через украинскую территорию, у различных посредников, переплачивая за него. А высокие цены на газ сильно вредят экономике Украины.

Марунич напомнил, что цена за 1 кубометр природного газа с учетом НДС составляет 60 гривен (около 160 рублей), и если эта ситуация не изменится, то, по его выражению, "встанет скоро вся промышленность". Допекли: Украина нашла альтернативу газу из России

АЛЬТЕРНАТИВА

В качестве примера эксперт сослался на Венгрию, которая перешла к непосредственному сотрудничеству с "Газпромом" и с 1 октября 2021 года получает требуемые ей объемы по трубопроводу "Балканский поток", связанному с "Турецким потоком".

Кстати, именно из Венгрии в прошлом году Украина, если верить компании "Оператор ГТС Украины" получила 90% импортного газа. Однако не приходится сомневаться относительно изначального происхождения этих объемов, которые при наличии здравой экономической логики у властей в Киеве могли бы достаться украинским потребителям напрямую гораздо дешевле.

Впрочем, наличие еще одного прямого маршрута поставок значительных объемов российского природного газа в Германию само по себе не отменяет действующее соглашение, согласно которому "Газпром" пользуется существующей газотранспортной системой (ГТС) Украины. Но после его истечения и, соответственно, прекращения транзитной прокачки "голубого топлива" через украинскую территорию страна-транзитер, даже без учета пресловутого "отбора", окажется в крайне затруднительном положении. Она не сможет пользоваться так называемым "виртуальным реверсом", то есть системой взаимозачетов, в рамках которых Киев формально покупает газ в Европе, а по сути – перекупает часть объемов, поступивших из России и изначально предназначенных для ЕС, еще до того, как они покидают территорию Украины. Для Киева это означает одно: необходимость отправляться "на поклон" к "Газпрому", что равносильно полному политическому фиаско нынешних украинских властей, восьмой год твердящих своим гражданам, что они ведут войну против "российских оккупантов". Реквием по газу. Европа и Россия нашли замену друг другу

ГДЕ СПРОС?

Таким образом, украинская сторона по целому ряду причин крайне болезненно воспринимает перспективу потери транзитных потоков природного газа из России, законодательно признанной Верховной радой "страной-агрессором".

Одним из ярких примеров страха властей в Киеве перед потерей транзитных потоков служит сделанное в декабре эмоциональное, в духе современной украинской политики, заявление главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона на платформе Facebook (ставшей для нынешних властей Украины едва ли не основной информационной площадкой), что "Газпром" шантажирует Европу, не увеличивая транзит через Украину.

В ответ на подобные заявления и требования представителей Киева (и поддерживающих его, в том числе, в этом вопросе Вашингтона, Брюсселя и Берлина) заключить новое транзитное соглашение на продолжительный период после 2024 года, российская сторона неоднократно заявляла, что подобный контракт должен подразумевать наличие реального спроса в Европе как регионе-потребителе поставляемых объемов. Так, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в конце декабря, реагируя на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Киев выступает за продление "транзитного" контракта после 2024 года, парировал: "По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична".

Позиция российской стороны имеет под собой твердое обоснование, продиктованное исключительно логикой рыночных отношений. И если тема изношенности инфраструктуры украинской ГТС (надежность которой в отсутствие дополнительных инвестиций может вызывать сомнения) наталкивается на ожесточенные опровержения со стороны властей в Киеве, то внятного ответа на вопрос, каким конкретно спросом будет обеспечен транзит российского природного газа через Украину после 2024 года, нет.