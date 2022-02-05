МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Предсказать динамику цен на овощи сложно, но можно, а неожиданности возможны на фоне геополитики и хитрости производителей, рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников. "Цены подскочат еще на треть": как и когда выгодно купить электронику

"В прошлом году цены на овощи поставили своего рода антирекорд из-за роста стоимости удобрений, транспортных услуг, цен на газ для отопления теплиц и рабочей силы (из-за ее нехватки)", — объяснил эксперт.

"В этом году я не жду аналогичного взрывного роста цен на продукты", — добавил он.

Но, по его словам, стоимость овощей все же подрастет, пусть и не столь резко, как в прошлом году.

В пользу того, чтобы ценники не переписывались в этом году ударными темпами, сработают монетарные усилия Центробанка России. По мнению Верникова, они дадут свои плоды весной и инфляция будет замедляться, начина со второго квартала. Какие продукты и товары подорожают в ближайшее время из-за падения рубля

"Во-вторых, будет действовать эффект "высокой базы" и рост цен замедлится абсолютно на все товары", — убежден Верников. К тому же, по его словам, годовая инфляция за 2022 год будет явно ниже, чем за 2021-й: "Вряд ли стоит ждать четырех с лишнем процентов, но на инфляцию в районе 6 процентов рассчитывать стоит". А если так, то и рост цен на овощи, скорее всего, сохранится в размере инфляции.

Но такую довольно оптимистичную картину может нарушить два обстоятельства.

Первое – резкий скачок курса рубля из-за последствий усиливающегося геополитического давления.

"В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару, неизбежно вырастет в цене импорт, а, стало быть, все импортные овощи и фрукты", — считает Верников.

Второй фактор – психологический: в 2021 году в лидерах роста цен оказалась капуста белокочанная – исконно российский продукт, производимый в разных регионах России. "Такой рост цен можно объяснить разве что тем, что производители переложили на потребителя все свои риски, а отсутствие конкуренции с импортом привело к тому, что цены никто не контролировал, чтобы не приводить к исчезновению товара", — убежден эксперт. Решить проблему пока не удалось, а, значит, и в этом году производители овощей могут попытаться повторить аналогичный маневр.