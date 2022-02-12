МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Из-за быстрого роста спроса на нефтепродукты – в первую очередь на моторное топливо – на внутреннем рынке США все больше ощущается дефицит предложения нефти. Логичное на этом фоне подорожание бензина способствует росту инфляции, что вызывает обеспокоенность в администрации президента. Несмотря на использование сырья из стратегического нефтяного резерва, сдержать рост цен и нефтепродукты на внутреннем рынке США не удалось, и Белый дом готов использовать административные методы. Все изменилось. На рынке нефти началась война

БЫСТРЫЙ РОСТ СПРОСА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

По данным EIA (Управления энергетической информации), на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США снизились до 410,4 млн баррелей – самого низкого уровня с 2018 года. При этом стратегические нефтяные резервы страны уменьшились до 587,5 млн баррелей. До отмены запрета на экспорт нефти при президенте Бараке Обаме стратегические резервы составляли около 700 млн баррелей. США являются вторым крупнейшим потребителем нефти в мире после Китая.

Запасы в Кушинге, где расположены крупнейшие в стране нефтяные хранилища, сократились до критически низкого уровня – 27,7 млн баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов (получаемые из газойля дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов) уменьшились до 248,4 млн баррелей и 121,8 млн баррелей соответственно. На фоне сокращения бензина и дистиллятов средний показатель спроса на нефтепродукты за последние четыре недели достиг рекордного уровня – около 22 млн барр./сут.

По предварительным данным, добыча нефти в США на прошлой неделе составила 11,6 млн барр./сут. По оценке экспертов, в декабре в стране добывалось в среднем 11,82 млн барр./сут., в январе – 11,64 млн барр./сут. В прошлом году добыча составила в среднем 11,2 млн барр./сут.

8 февраля EIA пересмотрело прогноз добычи нефти в этом году в сторону повышения – до 11,97 млн барр./сут., а в 2023 году – до 12,6 млн барр./сут.

Несмотря на увеличение добычи, на внутреннем рынке США образовался дефицит предложения нефти, поскольку спрос на нефтепродукты растет опережающими темпами. После отмены ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, во всем мире наблюдается тенденция быстрого роста спроса на все виды нефтепродуктов за исключением авиационного керосина.

"Предложение на нефти на рынке очень ограниченное. Прогноз спроса меняется в сторону повышения и внутри страны и в Европе. Это означает, что сдержать подорожание WTI до $95/барр. в этом месяце практически невозможно", — считает Эд Мойя, старший аналитик брокерской компании OANDA.

Вслед за нефтью растут цены на все виды нефтепродуктов – в первую очередь на бензин, самый востребованный вид моторного топлива в США. Это вызывает тревогу в администрации Байдена, поскольку способствует дальнейшему раскручиванию инфляции, уровень которой уже достиг самого высокого уровня за последние десятилетия. Нефть на максимуме: вырастет ли следом и рубль

ДОРОЖАЮЩИЙ БЕНЗИН – УГРОЗА ДЛЯ БАЙДЕНА

По данным Американской автомобильной ассоциации в среду средняя розничная цена бензина в США достигла $3,469/галлон, что на $1/галлон больше, чем годом ранее и сопоставимо с ценами 2014 года.

Спрос на бензин быстро восстанавливается после падения во время пандемии и приблизился к уровню 2019 года – до начала заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе даже произошел скачок спроса на бензин, который достиг самого высокого уровня для этого периода с 2007 года.

Спрос на дизельное топливо, печное топливо и пропан находится на самом высоком уровне за многие годы. Холодная зимняя погода во многих регионах США также способствовала росту потребления этих видов топлива.

На северо-востоке страны из-за холодной погоды существенно вырос спрос на дистилляты со стороны домохозяйств и энергетических компаний. В этом регионе потребление дистиллятов достигло самого большого уровня с 2007 года.

В других регионах из-за роста спроса со стороны грузовых транспортных компаний существенно увеличилось потребление дизельного топлива, превысив показатель января 2019 года, сообщило Федеральное управление автомобильных дорог США. Закат доллара. Кто заплачет от гигантских долгов США

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЦЕН

В ноябре прошлого года администрация Байдена объявила о намерении предоставить американским компаниям на возмездной основе 50 млн баррелей из стратегических нефтяных резервов США, чтобы снизить или сдержать рост цена на нефть и нефтепродукты. Американский президент призвал другие страны, которые являются крупными потребителями нефти, последовать примеру США.

Однако предотвратить подорожание нефти Байдену не удалось. В конце прошлого года были опасения по поводу роста заболеваемости из-за появления штамма омикрон. В январе стало очевидно, что опасения были преувеличены, и цены на нефть устремились вверх. На прошлой неделе впервые с 2014 года WTI подорожал до $90/барр., что вызвало рост цен на бензин и другие нефтепродукты.

В связи с этим администрация Байдена потребовала от властей нефтедобывающих стран не ограничивать добычу. По мнению Вашингтона, ни одна страна в мире не должна сдерживать добычу, когда спрос на нефть растет быстрыми темпами.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что Вашингтон оставляет за собой право на использование всех "легальных и регуляторных полномочий для сдерживания роста цен на нефть и бензин".

По ее словам, в Белом доме рассматриваются все возможные административные методы, чтобы защитить права потребителей нефтепродуктов.

"Это означает, что ни один случай манипуляций на рынке нефтепродуктов не останется без внимания", – особо подчеркнула Псаки.