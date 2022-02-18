МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Международное энергетическое агентства (МЭА) призывает страны ОПЕК+ ликвидировать отставание от плана по увеличению добычи нефти. США требует от других стран не ограничивать предложение нефти на мировом рынке во время восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. На выручку может прийти Иран — в случае отмены санкций он способен значительно увеличить экспорт нефти до конца года. России там нет. Будущее рынка нефти решат две страны

ПРИЗЫВ МЭА

МЭА в очередной раз призывает страны ОПЕК+ нарастить добычу, чтобы увеличить предложение нефти на рынке и сдержать рост цен. В МЭА уверены, что дорогая нефть является огромным бременем для домохозяйств и экономики.

В первой половине февраля цена фьючерса на Brent c расчетом в ближайшем месяце уже несколько раз превышала 95/барр., что на 9/барр. больше, чем в начале января.

"Сейчас рост добычи нефти в странах ОПЕК+ значительно отстает от согласованного плана… Важно сократить отставание", — заявил глава МЭА Фатих Бирол во время проведения 12-го энергетического симпозиума.

"Надеюсь, ОПЕК+ увеличит объемы предложения на рынке. Это снизит волатильность и не позволит высоким ценам на нефть нанести ущерб экономике", — также отметил он.

19 стран ОПЕК+ наращивают добычу, поэтапно отменяя ограничения, которые были введены в 2020 году после сокращения спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса и последующего обвального падения цен на нефть. Согласно утвержденного плана, до апреля 2022 года страны ОПЕК+ должны ежемесячно увеличивать добычу на 400 тыс. барр./сут. Начиная с мая, добыча ежемесячно должна расти на 432 тыс. барр./сут. до уровня, который существовал в 2020 году. Таким образом, введенные из-за коронавируса ограничения будут отменены полностью.

Однако многие страны ОПЕК+ испытывают серьезные трудности и не могут наращивать добычу в соответствии с планом, на что указал Бирол во время выступления на симпозиуме.

Согласно оценкам МЭА, в прошлом месяце фактическая добыча всех стран ОПЕК+ почти на 1 млн барр./сут. ниже, чем предусмотрено планом на январь. В агентстве Argus считают, что в январе 19 стран-участников соглашения ОПЕК+ увеличили добычу на 260 тыс. барр./сут. – до 37,94 млн барр./сут., что на 800 тыс. барр./сут. ниже запланированного уровня.

2 марта состоится очередная встреча министров стран ОПЕК+, на которой будет рассмотрена просьба МЭА об увеличении добычи сверх плана. "Готовы на крайние меры": Вашингтон столкнулся с новой угрозой

ГОЛОС БЕЛОГО ДОМА: ДАЙТЕ БОЛЬШЕ НЕФТИ

Ранее президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Салман обсудили по телефону ситуацию на рынке энергоносителей. Согласно официальному сообщению Белого дома, американский президент и саудовский король заявили о готовности обеспечить стабильность на мировом рынке нефти. Кроме того, осуждалась ситуация в Йемене и в целом на Ближнем Востоке. С 2009 года в Йемене идет гражданская война, в которую вовлечены саудовские вооруженные силы. Распространение боевых действий на соседние с Йеменом страны угрожает стабильности поставок нефти из Саудовской Аравии и других ближневосточных стран.

Саудовская Аравия – одна из трех крупнейших нефтедобывающих стран в мире. Она входит в ОПЕК, является участником соглашения ОПЕК+ и располагает значительными резервными добывающими мощностями. После обвала цен на нефть в 2020 году из-за пандемии коронавируса саудовское королевство увеличивает добычу только по договоренности с другими участниками соглашения ОПЕК+. Нежелание Эр-Рияда увеличивать добычу сверх согласованного плана заставило Вашингтон использовать нефть из стратегического резерва США, чтобы предотвратить дальнейший рост цен. Администрация Байдена призвала другие страны, которые располагают стратегическими запасами нефти, последовать примеру США.

На прошлой неделе официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила: "Никто не имеет право ограничивать предложение за счет американского потребителя во время восстановления после пандемии коронавируса. В мире есть страны, которые способны увеличить добычу, а это позволит удовлетворить спрос и добиться снижения цен". Нефть на максимуме: вырастет ли следом и рубль

ПОМОЖЕТ ТЕГЕРАН

Значительными свободными мощностями, позволяющими значительно увеличить добычу, располагает Иран. Эта страна входит в ОПЕК, но на нее ограничения по добыче не распространяются, поскольку Исламская республика находится под санкциями США. Вашингтон запрещает другим странам развивать экономическое сотрудничество с Тегераном и покупать иранскую нефть.

После победы Джо Байдена на президентских выборах в США возобновились переговоры о возобновлении контроля над ядерной программой Ирана в обмен на снятие американских санкций. По сообщениям иранских и западных источников, переговоры находятся в финальной стадии, их успешное завершение ожидается в следующем месяце.

Администрация Байдена заинтересована в успешном завершении переговоров, поскольку это позволит значительно увеличить предложение нефти на мировом рынке за счет поставок из Ирана.

Основными импортерами иранской нефти до введения американских санкций были Китай, Индия и Южная Корея. Из этих стран только Китай не отказался от сотрудничества с Ираном в энергетической сфере, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.

Благодаря поддержке Пекина Тегеран смог противостоять давлению со стороны Вашингтона и продолжить поставки нефти на мировой рынок. Согласно последним данным, экспорт нефти из Ирана в декабре превысил 1 млн барр./сут. Основным покупателем иранской нефти является Китай. Однако в официальных данных Главного таможенного управления КНР информация об импорте нефти из Исламской республики отсутствует.

Согласно прогнозу Citi group, если Тегеран и Вашингтон смогут договориться, то Иран способен увеличить поставки нефти на 500 тыс. барр./сут. до мая, и на 800 тыс. барр./сут. – до конца этого года.

"Если переговоры завершатся успехом, то Иран может нарастить добычу нефти и конденсата в течение четырех – шести месяцев, поскольку страна имеет значительные запасы в плавучих хранилищах", — цитирует Reuters аналитика Луизу Диксон из консалтинговой компании Rystad Energy.