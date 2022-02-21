МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Радикального укрепления российской валюты весной, скорее всего, не произойдет. Максимум, на сколько она сможет укрепиться, это на 2-2,5 рубля. Разумеется, все может поменяться при переходе нефтяного рынка от дефицита к профициту и начало повышения учетной ставки в США. Однако, так как полная нормализация отношений России с Западом маловероятна, часть геополитических рисков сохранится и весной. Об этом рассказал "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "Поймай ракету": как узнать, что акции компании вот-вот взлетят в цене

Он отметил, что с учётом цен на нефть, которые уверенно смотрят на уровень 100 долларов за баррель, рубль должен бы быть неизмеримо крепче, вероятно в районе 60-65 рублей за доллар. Но проблема в том, что российская валюта в последнее время практически отвязалась от нефти, и укрепляться ей даже не помогают высокие процентные ставки. Как известно, российский Центральный банк — чуть ли не самый радикальный в мире в плане ужесточения монетарной политики и борьбы с инфляцией. Главный фактор слабого рубля — в пресловутой геополитике, подчеркнул Суверов.

"Остается только надеется на то, что геополитический дисконт весной должен уменьшиться, так как ситуация может стать более ясной, и, если так называемого "вторжения" не произойдёт, рубль получит шанс на догоняющий рост вслед за нефтью и ставками", —подытожил Суверов.