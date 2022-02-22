МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В этом году для работающих пенсионеров увеличена предельная величина базы для начисления взносов в ПФР, но, чем выше этот показатель, тем меньше может заработать пенсионных баллов человек при неизменной зарплате, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Пенсионеров предупредили о пяти запретах при получении выплат

По его словам, если пенсионер уходит с работы в 2022 году, то ему начислят баллы по "повышенной стоимости" (104,69 рублей). Таким образом, максимальная прибавка, которая может быть начислена в августе 2022 года — 314,07 руб.

"Работающие пенсионеры могут получить официальную индексацию в том случае, если им назначена социальная, а также государственная пенсия. В случае наличия страховой пенсии такого права не предусмотрено", — замечает эксперт.

Например "чернобыльцы", по его словам, получают государственную пенсию и могут, работая, получать также и индексацию. С первого апреля планируется проиндексировать такие пенсии на 7,7 %.

"Ещё одно нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13890 рублей. Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ", — заявил Гиринский.

Кроме того, по его словам, зарплата должна индексироваться, в том числе, с учетом инфляции. Хотя тут имеются исключения для работников государственных и муниципальных организаций, где зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов. Пенсионерам объяснили, когда можно не платить по своим долгам

"В этом году работающие пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты, которые предусмотрены за лечение и обучение. Быстрота состоит в том, что вычеты можно получить в том же году, когда были оказаны такие услуги, а не в следующем году, как это было ранее", — пояснил Гиринский.

Определенные подвижки для работающих пенсионеров, по его словам, последуют и в оформлении больничных листов. В связи с расширением электронного оборота документов больничные будут поступать прямо из поликлиники в ФСС и пенсионеру не потребуется уведомлять работодателя о больничном листе — уведомление появится на портале Госуслуги, а ФСС сообщит о больничном непосредственно работодателю.