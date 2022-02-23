МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Приостановка сертификации "Северного потока-2" дает основания полагать, что ждать запуска трубопровода в ближайшее время проблематично. Вместе с тем, есть шанс, что реальных санкций против него не последует, поскольку они чреваты не только энергоколлапсом Европы, но и судебными исками компаний, вложившихся в строительство. "Прайм" решил понять, чем все это чревато для самого газопровода и поставок российских углеводородов в Европу. "Булочка с секретом". Кому Европа подарит свой рынок газа

СУДЕБНЫЕ ИСКИ

Президент России Владимир Путин официально признал Донецкую и Луганскую народные республики — самопровозглашенные объединения на востоке Украины, де-факто образовавшиеся в 2014 году и в течение восьми лет находившиеся в составе неопределенности. Своим решением российский лидер подвел определенную черту под этим продолжительным периодом в условиях предельно обострившихся геополитических противоречий, узлом которых является дипломатический конфликт Москвы и Запада вокруг Украины.

Ни для кого не секрет, что в течение нескольких месяцев российская сторона получала недвусмысленные сигналы о том, что в случае дальнейшего проведения не согласованной с условным "коллективным Западом" (а по сути — с администрацией действующего президента США Джо Байдена) линии в отношении Украины, слишком жесткой в интерпретации Белого дома, ответом станут новые, неприемлемые для экономики России ограничения. Одним из наиболее чувствительных факторов, по мнению многих экспертов и наблюдателей по обе стороны Атлантики, являются перспективы ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", проложенного по дну Балтийского моря между берегами России и Германии.

Однако европейские партнеры российского "Газпрома" в рамках данного проекта могут подать судебные иски в случае, если из-за антироссийских санкций трубопровод не будет введен в эксплуатацию, заявил сегодня, 22 февраля, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться", — отметил он в интервью для информационного агентства Energy Intelligence.

Кроме того, российский чиновник усомнился, что третий энергопакет Евросоюза исключает использование "Газпромом" мощности "Северного потока — 2" на 100%. Шульгинов напомнил, что согласно требованиям этого перечня законов, с 2009 года 50% объема транспортируемого в страны объединения природного газа должно быть зарезервировано под независимых поставщиков.

Следует учитывать, что "Северный поток — 2" — это трубопровод пропускной способностью 55 млрд кубометров в год. В числе партнеров проекта, оператором которого является компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер — "Газпром") — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, чья доля финансирования составляет половину необходимых инвестиций, до 950 млн евро от каждого участника.

ГАРАНТ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ

Российская Федерация продолжит бесперебойные поставки на мировой рынок природного газа, в том числе сжиженного (СПГ), заявил Владимир Путин в своем приветствии по случаю открытия очередного саммита Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) сегодня, 22 февраля. Россия будет совершенствовать соответствующую инфраструктуру и наращивать инвестиции в газовый сектор, добавил он. Обманули. США учтут каждую молекулу газа для Европы

Текст телеграммы российского лидера, с которой он обратился к участникам мероприятия, опубликован на интернет-сайте Кремля.

В аналогичном ключе высказался в обращении к участникам форума и глава Минэнерго Шульгинов.

"Шансы ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" в этом году снизились", — полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. При этом нельзя исключить, что трубопровод все же станет объектом формальных санкций. Либо его ввод будет затягиваться по причине процедурных нюансов. В теории "Газпром" может продолжать, как и раньше, прокачивать необходимые объемы газа через Украину или по маршруту "Ямал-Европа", которые сейчас загружены не полностью, — уточняет эксперт.

И эта точка зрения, на первый взгляд, подкрепляется позицией канцлера Германии Олафа Шольца, который сегодня, 22 февраля, заявил, что правительство страны намерено приостановить процесс сертификации трубопровода. Однако это еще не означает, что настал момент "похоронить" проект.

"Есть вероятность, что при отсутствии военной эскалации в Донбассе реальных санкций в отношении "Северного потока — 2" не будет, — полагает аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. — Не стоит забывать, что в проекте участвует немецкий бизнес, и получится, что немецкие политики вводят санкции против своего же бизнеса". В этом пикантность ситуации, считает эксперт. В результате внутренняя политическая борьба в Германии рискует еще более ужесточиться, отмечает она. "Но решение об одобрении проекта регуляторами явно будет отложено до момента улучшения геополитической обстановки", — констатирует Лукичева.

ПРИОСТАНОВКА

"Насколько я понимаю, Германия сейчас официально приостановила процесс сертификации, по крайней мере, временно", — комментирует старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. Он отмечает, что данное решение сложно считать большим сюрпризом, учитывая вчерашние события. "Я не уверен, что есть большая надежда на юридические пути решения этой проблемы, поскольку в конечном счете "заморозка" "Северного потока — 2" — это политическое решение, — полагает он. — Однако я думаю, что, если не допустить дальнейшей эскалации событий, Германия со временем может спокойно возобновить процесс сертификации".

Санкции в отношении "Северного потока — 2" могут быть введены в последнюю очередь и лишь как "крайний" вариант, считает Лукичева из "Открытие Инвестиции". "Во всем виноваты русские". За что Европа "дуется" на "Газпром"

"В Берлине неоднократно подчеркивали, что Германия — это правовое государство, — рассуждает она. — Судебные иски или угроза их возникновения могут несколько подтолкнуть немецкого регулятора к ускорению решения вопроса, но вряд ли судебным путем удастся добиться запуска проекта".

"Конечно, мы понимаем, что сейчас сертификация "Северного потока — 2" с паузы точно не будет снята", — отмечает генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Именно так, указывает он: ведь оператор проекта Nord Stream 2 AG выполнил все условия, которые были выставлены Берлином, но никакого сдвига в процессе не произошло. "Это политическое решение, и оно просто не меняется, — утверждает эксперт. — А давление на Германию сейчас колоссальное". Но сейчас и не это главное, отмечает Симонов: Евросоюз всерьез обсуждает вопрос о возможности полного запрета на импорт российского природного газа. "Мнения в Европе звучат разные, но Белый дом, естественно, будет пытаться продавить максимально жесткие меры", — констатирует специалист.

Но проблема для европейского рынка газа сейчас в том, что несмотря на скорую весну, ситуация сильно осложняется крайне небольшими запасами и сравнительно высокими ценами, которые грозят снова резко вырасти, указывает он. "Поэтому европейцы будут стараться убедить США не вводить наиболее жесткие санкции при условии отсутствия настоящей большой войны между Россией и Украиной", — полагает Симонов.

А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем twitter-аккаунте заявил: "Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!"