МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Накануне ЕС озвучил планы ввести против России санкции в сфере энергетики в связи с началом военной операции ВС РФ на территории Украины. Какими могут быть последствия ограничений, к которым, по всей видимости, намерены присоединиться и другие страны-союзники США, решил разобраться "Прайм". Нефть поднялась выше $100 за баррель на фоне обострения геополитики

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Новые меры ЕС в сфере энергетики лишат возможности модернизировать НПЗ в России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сославшись на второй основной компонент нового пакета антироссийских санкций ЕС. "Наш экспортный запрет ударит по нефти, делая невозможным для России модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые дали России экспортные доходы в размере 24 миллиардов евро в 2019 году", — отметила она на пресс-конференции по окончании внеочередного саммита ЕС.

В свою очередь, лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц высказал предположение, что газопровод "Северный поток — 2" не будет введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы или даже годы. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о временной приостановке.

В свою очередь, экспортеры российской нефти, как утверждает Bloomberg, уже 24 февраля стали испытывать сложности при заключении новых сделок. При этом стала поступать информация о резком увеличении скидки на сорт Urals.

Однако фактическое удешевление "черного золота" из России в моменте оказалось не настолько существенным, чтобы повлиять на общую тенденцию роста цен на нефть.

Власти США, чтобы сдержать удорожание энергоносителей на мировом рынке, запланировали ряд мер. Среди них — товарные интервенции за счет стратегического резерва, сообщил хозяин Белого дома Джо Байден. Иными словами, рассматривается возможность дополнительных отгрузок нефти из США. Кроме того, Штаты ведут переговоры об аналогичных мерах с другими крупнейшими мировыми потребителями, уточнил президент страны. В Германии заявили, что "Северный поток-2" не является частью санкций ЕС

В этих условиях Вашингтону сложно проводить жесткую консолидированную линию против энергетики Российской Федерации даже при безоговорочной поддержке стран-союзников.

Этот факт признали, в том числе, в Токио. Япония, усиливая санкции против России в ряде областей, исключила из их перечня энергетическую сферу, заявил на экстренной пресс-конференции премьер страны Фумио Кисида. Глава японского правительства сослался на согласованность действий с США и заинтересованными странами ЕС. "В США и заинтересованных странах сфера энергетики была исключена из санкций. В связи с этим наша страна приняла решение по своим действиям. В дальнейшем, мы будем рассматривать подробнее (меры) исходя из изменений ситуации и с учетом взаимодействия с заинтересованными странами", — сказал премьер.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ?

"Еще до событий, начало которым положено вчера, было ясно, что жестких санкций против России в сфере энергетики не будет", — считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Заместить в короткие сроки те объемы нефти и природного газа, которые поставляет на мировой рынок РФ, не реально, уверен эксперт. "Но в долгосрочной перспективе Запад, конечно, будет стремиться к этому", — констатирует он.

"В числе возможных санкций против энергетической отрасли России, помимо замораживания "Северного потока — 2", может оказаться расширение ограничений на поставку и использование технологий добычи и переработки топлива", — полагает руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" в Промсвязьбанке Евгений Локтюхов. При этом он опасается, что страны Запада начнут более активно работать над снижением поставок энергоносителей из России. "Это уже отчасти отражается на расширении спрэда Brent и Urals", — указывает эксперт.

Пока ограничения в энергетической сфере, на самом деле, не приобрели достаточно четких очертаний, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. "Говорилось о запрете на кредитование энергетических компаний, банков, — отмечает он. — Но такие санкции и так работали в отношении многих российских организаций". Конечно, признает специалист, эти ограничения влияют негативно, эффективность компаний снижается. Но это не радикальный удар, и ничего экстраординарного данные меры за собой не влекут. Ударят, где не ждали: как новые санкции изменят рынок нефти

"Что касается санкций на поставки оборудования и технологий для нефтепереработки, то необходимо вначале понять, что конкретно будет запрещено ввозить", — говорит эксперт. Юшков напоминает: российские НПЗ не так давно были модернизированы. При этом значительная доля нефтеперерабатывающего оборудования производится в России, частично — закупается в Китае. "Возможно, варианты закупок будут не самыми выгодными, но вряд ли это станет критично для отрасли", — рассуждает ведущий аналитик ФНЭБ.

При этом специалист допускает, что глава ЕК не совсем корректно выразилась, когда объявляла об ограничениях. Не исключено, что она имела в виду всю нефтяную отрасль, хотя пока это неочевидно. "Если так, то они, скорее всего, ударят по нефтесервису, попробуют ограничить какие-то услуги здесь, — предполагает специалист. — Тогда России придется возвращаться к использованию своих технологий".

Однако такая возможность есть. "В частности, "Сургутнефтегаз" полностью поддерживает свою систему за счет внутренних ресурсов, ничего на аутсорс не переводил, — указывает он. — Часть бурового оборудования закупается в Китае". Так что в краткосрочной перспективе Юшков не ожидает серьезных последствий, полагая, что негатив, скорее всего, появится позже, и уже тогда необходимо будет принимать конкретные шаги для преодоления возникших проблем.