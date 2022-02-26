МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Президент США Джо Байден уже объявил об очередном пакете антироссийских санкций, чтобы наказать Москву за стремление провести демилитаризацию Украины. "Большая семерка" ужесточает санкции против России, но отключения от SWIFT не будет. Заменить российский газ в Европе нечем, однако есть и слабое место — мы тотально зависим от западных агентств, которые предоставляют информацию о ценах на нефть и газ. Покусились на святое: как Запад ударит по нашим нефти и газу

БАЙДЕН УЛОМАЛ ВСЕХ

Во время общения с прессой в Белом доме Байден рассказал о новых санкциях против России, которые намерены ввести объединенный Запад во главе с США. Лидер американской нации сообщил, что на этот раз санкции против Москвы имеют своей целью нанесение максимального и долговременного ущерба. При этом негативные последствия для американских потребителей должны быть сведены к минимуму.

Байден также заявил, что он провел встречу с лидерами стран "Большой семерки", на которой было достигнуто "полное и единодушное согласие".

"Мы ограничим возможности России вести бизнес, используя доллары, евро, фунты и йены, чтобы выдавить Россию из мировой экономики", — сказал он.

В Вашингтоне уверены, что согласованные странами "Большой семерки" санкции затруднят финансирование военно-промышленного комплекса и не позволят России развивать высокотехнологичные отрасли экономики.

США ввели санкции против пяти российских банков, активы которых составляют около $1 трлн. Это означает, что эти банки не будут иметь доступ к рынку капитала, а все их активы будут заморожены. Ранее Белый дом запретил инвестиции в государственный долг России. Сейчас санкции вводятся против крупнейших российских компаний с государственным участием, капитализация которых оценивается более чем в $1,4 трлн. Байден уверен, что со временем эти санкции нанесут значительный ущерб российской экономике.

Одновременно с этим Байден подтвердил сделанное ранее заявление: США не будут воевать на Украине, но вся их мощь будет задействована для защиты территории НАТО.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ SWIFT НЕ БУДЕТ

Вашингтон не хочет отключать Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это может привести к сокращению предложения на нефтяном рынке и ускорению роста цен на нефтепродукты. Байден крайне озабочен подорожанием бензина и других нефтепродуктов в США, поскольку это способствует ускорению инфляции и подрывает его популярность среди избирателей. В январе инфляция в США достигла самого высокого уровня за последние 40 лет.

"Путин станет изгоем на международной арене", — говорит Байден, но Россия сможет использовать SWIFT для проведения расчетов за поставки нефти, газ и других энергоносителей. Война или новый мир. На рынках энергоносителей началась паника

Для сдерживания роста цен на нефть администрация Байдена предоставила американским компаниям сырье из стратегических резервов, но не добилась поставленной цели. Вашингтон намерен и далее использовать стратегические резервы, чтобы не допустить подорожание нефти.

Белый дом продолжит принимать все необходимые меры для снижения цен на бензин. Более того, Байден предупредил американских нефтяников, что им не следует использовать сложную ситуацию на рынке нефтепродуктов для необоснованного обогащения.

И республиканцы, и демократы в Конгрессе призывают Байдена ввести более суровые санкции против России, но он уклоняется от крайних мер, которые могут спровоцировать скачок цен на энергоносители.

США и другие страны "Большой семерки" ввели против России более жесткие санкции. Однако они усложняют, но не запрещают экспорт нефти и газа из страны, на долю которой приходится более 10% мировой добычи нефти. Американские, европейские и японские компании продолжат участвовать в российских проектах по добыче нефти и газа.

ЗАМЕНИТЬ РОССИЙСКИЙ ГАЗ НЕЧЕМ

Вашингтон запретил покупать государственные долговые обязательства России и ввел санкции против банков, а также против оператора газопровода "Северный поток — 2".

Зависимость Европы от поставок российского газа велика. На Россию приходится около 40% газа, поставляемого в Европу из-за рубежа. Несмотря рекордные поставки СПГ из США в январе, они не могут заменить российский газ на европейском рынке.

Катарский газ также не может заменить российский газ. Ранее власти этой страны — второго крупнейшего экспортера СПГ в мире — заявили, что не располагают значительными объемами топлива для увеличения поставок в Европу. Ударят, где не ждали: как новые санкции изменят рынок нефти

Ситуация на рынке газа Европы усугубилась в связи с отказом Германии сертифицировать "Северный поток — 2", о чем объявил канцлер Олаф Шольц после начала операции по принуждению Украины к миру.

Ужесточение санкций и военный конфликт на Украине не помешали "Газпрому" продолжить поставки в Европу — прежде всего в Германию, которая остается крупнейшими потребителем российского газа. Российский газ продолжает поступать в Германию по газопроводу "Северный поток" мощностью 55 млрд куб. м/г, от чего германские власти не намерены отказываться даже под давлением со стороны администрации Байдена.

Австрийская OMV также подтверждает, что "Газпромом" все контрактные обязательства — российский газ поступает в Европу без перебоев. Более того, российская компания 24 февраля увеличила транзита газа через территорию Украины на 31,4% — до 83,9 млн куб. м. Согласно действующему контракту с "Нафтогазом Украины", в этом году "Газпром" обязался поставлять в Европу через Украину 40 млрд куб. м/г или свыше 109 млн куб. м/сут. при условии "качай или плати".

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Санкции Запада против России выявили необходимость импортозамещения в сфере ценовой информации на рынке углеводородов. Сейчас Россия тотально зависит от западных агентств, которые предоставляют информацию о ценах на нефть, газ, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию.

Цена на Urals, основной сорт российской нефти, поставляемой на Запад, формируется в зависимости от котировок смеси североморских сортов нефти — Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll, известной также как Dated Brent.

Российские нефтяные компании используют котировки Dated Brent, публикуемые американским агентством S&P Global Platts. Цены на Urals предоставляет российским государственным ведомствам Argus Media — международное агентство с пропиской в Лондоне.

Эта информация используются для расчета экспортной пошлины и НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) для нефти. Компенсация российским компаниям, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок, а не за рубеж, также зависит от котировок, предоставляемых иностранными агентствами.

Если на Западе решат ввести запрет на предоставление ценовой информации российским компаниям и ведомствам, то это сделает невозможным сбор налогов и пошлин, а также торговлю нефтью и нефтепродуктами за пределами России.

Кроме того, если Байден хочет ограничить возможности России "вести бизнес в долларах, евро, фунтах и йенах", то цена на энергоносители должны устанавливаться в национальной валюте — российских рублях.

В условиях конфронтации с коллективным Западом создание независимого агентства, способного предоставлять объективную информацию о ценах на нефть и другие энергоносители, становится важнейшей государственной задачей.