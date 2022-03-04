МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Одним из факторов риска для мировой экономики в условиях текущего геополитического кризиса стало резкое удорожание нефти. Ситуация на рынке крайне сложная, но в условиях продаж российских объемов даже с дисконтом рост цен благоприятен с точки зрения финансовых поступлений в бюджет. Санкции Запада обнаружили слабое место России на рынке нефти и газа

ЦЕНЫ ВЕРНУЛИСЬ К ЗАБЫТЫМ РЕКОРДАМ

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent в пятницу находилась на уровне около 112 долларов за баррель, апрельских фьючерсов на сырье WTI — 110 долларов. Резких колебаний в течение дня на момент написания статьи не было.

Предыдущим утром стоимость росла из-за опасений относительно перебоев в поставках, обусловленных конфликтом на Украине. Цена на сырье марки Brent достигала 119 долларов за баррель (впервые с 13 февраля 2013 года), на WTI — превышала 115 долларов (впервые с 22 сентября 2008 года).

Таким образом, по сравнению со вчерашним утром, произошла некоторая коррекция. Она связана с ожиданиями возобновления поставок на мировой рынок иранского сырья. Накануне, 3 марта, власти США заявили, что переговоры по восстановлению ядерной сделки 2015 года с Тегераном находятся на финальной стадии, а министерство нефти Ирана сообщило о намерении в самое ближайшее время увеличить экспорт. По некоторым оценкам, на которые ссылается Wall Street Journal, соглашение позволит увеличить предложение на мировом рынке в течение полугода на 1,0-1,3 млн баррелей в день.

При этом коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 февраля, неожиданно для наблюдателей уменьшились на 2,6 млн баррелей, тогда как ожидался рост показателя на 2,7 млн баррелей. А очередное ежемесячное заседание консорциума ОПЕК+ завершилось решением сохранить в апреле прежний рост добычи — на 400 тысяч баррелей в сутки.

В пятницу опубликована ежемесячная статистика от американской нефтесервисной компании Baker Hughes по количеству действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире. Их число за февраль выросло на 37 к январю, или на 2,3%, до 1 669. В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 399, или на 31,4%.

Однако надо заметить: и новости по Ирану, и статистика не привели к резкому удешевлению сырья. Нет никаких оснований ожидать, что увеличение численности буровых скважин на нефтяных полях за отдельно взятую неделю или даже целый месяц вызовет сильное снижение цен. Текущее ценовое "ралли", спровоцированное, в первую очередь, боевыми действиями на Украине (а точнее — опасениями, что санкции Запада против России могут привести к временному дефициту нефти), вероятнее всего, способно прервать именно благоприятные с точки зрения геополитики новости. И наоборот, любые дополнительные санкции или неожиданные перебои поставок могут подтолкнуть цены на нефть еще выше.

120 ДОЛЛАРОВ — НЕ ПРЕДЕЛ

Согласно прогнозу норвежского аналитического агентства Rystad Energy, цены на мировом рынке могут вырасти до 130 долларов за баррель к июню, если текущий конфликт спровоцирует перебои в поставках российских объемов. Эксперты высказывают опасения, что длительное сохранение цен на мировом рынке на уровне около 120 долларов за баррель приведет к появлению чрезмерного количества новых проектов по добыче. Одновременно возникнет риск остановки многих производств и резкого роста транспортных расходов, что, в свою очередь, чревато снижением производства и потребления из-за растущих цен. А избыточное предложение в таких условиях грозит не только резким удешевлением нефти, но и обвалом рынков ценных бумаг, сокращением поступлений в бюджет и в конечном итоге — очередным ускорением инфляции. Эксперт объяснил, как экономика переживет $120 за баррель нефти

БОЛЬШАЯ СКИДКА

Импорт российской нефти в США на неделе, завершившейся 25 февраля, судя по данным минэнерго США, практически прекратился, тогда как на предыдущей неделе он составил 106 тысяч баррелей в сутки.

Поставки энергоносителя в США из России оказались на нуле впервые с конца января. Конгрессмены-демократы призвали нефтеперерабатывающую отрасль страны прекратить импорт российской нефти, направив письмо в ведущую отраслевую ассоциацию, AFPM. Организация, в свою очередь, опубликовала на своем интернет-сайте ответ, в котором заявила, что полностью поддерживает приостановку всех закупок нефти и нефтепродуктов из России в дальнейшем.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает распространения санкций из-за событий на Украине на российский топливно-энергетический комплекс, но постарается свести последствия возможных мер к минимуму.

Сложно представить ситуацию, в которой коллективный Запад полностью откажется от российских углеводородов, исключая сценарий глобальной войны. Но если поставки существенно сократятся, то непременно следует увеличивать их экспорт в Китай и другие страны Азии с быстро растущими экономиками, уверены эксперты. Покусились на святое: как Запад ударит по нашим нефти и газу

В частности, они указывают на огромную потребность в нефти со стороны Китая, где годовая добыча, около 200 млн тонн, явно не соответствует совокупной потребности, превышающей этот показатель в разы. И вопрос лишь в ценах, по которым китайский рынок будет готов приобретать крупные объемы российского энергоносителя.

Стоимость нефти российской марки Urals в портах Северо-Западной Европы и Средиземноморья относительно Brent 28 февраля обновила исторические минимумы, отмечает международное агентство Argus Media. В первом случае дисконт увеличился до 15 долларов за баррель, во втором (для партий по 80-100 тысяч тонн — превысил 13 долларов за баррель). Однако учитывая сильное удорожание вышеупомянутого эквивалента в последние дни, текущие цены можно считать весьма привлекательными. Во всяком случае, даже с учетом подорожавшего фрахта они гораздо выше базовой цены, заложенной в бюджет Российской Федерации в 2022 году — 44,20 долларов за баррель. И если стоимость нефти в течение продолжительного срока будет сохраняться на умеренно высоких уровнях, которые не сулят рынку обвала, это будет хорошим базисом для поддержания экономики России независимо от того, куда именно будет экспортироваться "черное золото".