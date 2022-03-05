МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Геополитические риски настолько велики, что удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли получится. Безусловно, ЦБ еще не проводил масштабных интервенций, однако и ресурсы на эти интервенции сильно ограничены. Активы из России стали сверхтоксичными для глобальных рынков. Таким мнением поделился с агентством "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
Он напомнил, что продажа золота также ограничена ввиду того, что покупатели российского золота также рискуют попасть под санкции. К тому же многие компании уходят из России и без "официальных" санкций, а в основном из-за репутационных рисков, а это оказывает серьезное давление на экономику.
Улучшения ситуации стоит ждать после налаживания геополитической ситуации вокруг Украины, считает аналитик. Он также добавил, что пока неизвестно, какие действия в дальнейшем предпримут Китай и Южная Корея, которые в целом ведут себя достаточно нейтрально.