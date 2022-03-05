МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Геополитические риски настолько велики, что удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли получится. Безусловно, ЦБ еще не проводил масштабных интервенций, однако и ресурсы на эти интервенции сильно ограничены. Активы из России стали сверхтоксичными для глобальных рынков. Таким мнением поделился с агентством "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Эксперты назвали компании, наиболее защищеннные от дефолтов

Он напомнил, что продажа золота также ограничена ввиду того, что покупатели российского золота также рискуют попасть под санкции. К тому же многие компании уходят из России и без "официальных" санкций, а в основном из-за репутационных рисков, а это оказывает серьезное давление на экономику.

Улучшения ситуации стоит ждать после налаживания геополитической ситуации вокруг Украины, считает аналитик. Он также добавил, что пока неизвестно, какие действия в дальнейшем предпримут Китай и Южная Корея, которые в целом ведут себя достаточно нейтрально.