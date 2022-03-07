МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. МЭА представило амбициозную стратегию отказа Европы от энергоносителей из России. Насколько она реалистична и что в ней не так, разбирался "Прайм". Убрать нельзя оставить. ЕС "отрезает" российский газ и ждет последствий

ДВА БАЗОВЫХ СЦЕНАРИЯ

Международное энергетическое агентство (МЭА; IEA), влиятельная организация в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с европейской пропиской, опубликовала развернутый документ, который в сущности представляет собой стратегию по отказу Европы от российского газа. МЭА включает представителей 29 стран, но есть мнение, что эта организация, как и многие другие авторитетные организации ЕС, находится в чрезмерной зависимости от США.

Развернутый план выглядит достаточно амбициозно. Он предполагает два основных сценария.

Согласно первому, страны ЕС сокращают импорт природного газа из России в течение года более чем на треть за счет сочетания мер, которые будут соответствовать условиям экологической политики региона, известной как Европейская "зеленая сделка", поддерживая при этом энергетическую безопасность ЕС и доступность энергоресурсов. Второй вариант подразумевает фактическое сворачивание "зеленой повестки", что стало бы мощным ударом не только по импорту энергоресурсов из "коварной" и "агрессивной" России, но и по всей экологической политике Запада последних десятилетий.

ЧИСТОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В 10 ПУНКТАХ

Первый базовый план МЭА по сокращению зависимости ЕС от российского газа, состоящий из 10 пунктов, "включает в себя ряд дополнительных действий, которые могут быть предприняты в ближайшие месяцы". В частности, предлагается обратиться "к другим поставщикам", использовать "другие источники энергии" и усилить "меры по обеспечению потребителей, предпринимателей и промышленные предприятия" энергоносителями, используя, в том числе, "чистые и эффективные альтернативы природному газу". Покусились на святое: как Запад ударит по нашим нефти и газу

Отмечается, что в 2021 году ЕС импортировал 155 млрд кубометров газа из России, что составило около 45% совокупного объема энергоносителя, поставленного в регион, и почти 40% всего потребленного природного газа. При этом авторы документа, отмечая, что "продвижение Европы к "нулевым" выбросам со временем приведет к сокращению потребления и импорта газа", сетуют, что "сегодняшний кризис ставит вопрос об импорте из России и о том, что еще можно сделать в ближайшем будущем для его сокращения".

Далее приводится цитата исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля: "Никто уже не питает иллюзий. Использование Россией своего природного газа в качестве экономического и политического оружия показывает, что Европе необходимо действовать быстро, чтобы быть готовой столкнуться со значительной неопределенностью в отношении поставок российского газа следующей зимой".

Эта фраза, в которой присутствует излюбленный тезис официальных представителей Брюсселя и Вашингтона о применении Россией энергетики в качестве инструмента давления особенно интересна тем, что прозвучала она в разгар операции ВС РФ на Украине, известной как важная страна-транзитер российского природного газа.

Дело в том, что в текущей сложнейшей международной обстановке, как уже неоднократно указывал "Прайм", осуществляются стабильные (а в отдельные дни — возрастающие) поставки энергоносителя из России в Европу через украинскую территорию. Таким образом, даже военные действия и жесткие экономические антироссийские санкции Запада не сказались на надежности и стабильности этого транзитного маршрута. И реплика главы МЭА, в которой нет критики в адрес России за то, что она реально делает (боевые действия на Украине), но есть утверждение, которое опровергается очевидной реальностью (наличием бесперебойных поставок газа согласно контрактам), выглядит, скорее, как некая стандартная заготовка, которая не была скорректирована с учетом очевидной реальности.

Впрочем, об истинных причинах именно такой расстановки акцентов Биролем можно догадываться.

КОНЕЦ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ?

Ключевые тезисы плана МЭА из 10 пунктов включают отказ от заключения новых контрактов с "Газпромом" (это позволит европейским потребителям окончательно завершить сотрудничество с российским холдингом в 2030 году), использовать альтернативные источники импорта природного газа (заместив, как ожидает агентство, около 30 млрд кубометров за год) и ввести в странах объединения обязательство по поддержанию запасов энергоносителя (чтобы выйти на уровень не ниже 90% уже к 1 октября текущего года). Санкции Запада обнаружили слабое место России на рынке нефти и газа

Однако эксперты неоднократно указывали, что перспективы увеличения поставок газа из источников, альтернативных России, в объемах, достаточных для отказа Европы от российского импорта в ближайшее время, сомнительны. А официальные представители Катара, одного из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), прямо заявили, что это невозможно. В свою очередь, использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) также не сулит возможности решить проблемы, стоящие перед ЕС, без применения традиционных энергоносителей. В связи с этим

авторы стратегии МЭА отмечают: "у ЕС есть и другие возможности, если он хочет или ему необходимо еще быстрее снизить зависимость от российского газа, но со значительными компромиссами".

Далее они признают, что второй базовый сценарий отказа от импорта российского газа подразумевает более активное использование угольной генерации, но уточняют, что этот вариант "все же приводит к небольшому снижению общих выбросов". Однако реанимация практики сжигания угля — это движение в направлении, обратном заявленной экологической повестке, и означает фактический отказ от "зеленой сделки". Кроме того, как указывают эксперты, основным поставщиком энергетических углей в Европу, как и в случае с природным газом, опять-таки является Россия.

НАПОЛНИТЬ ЧУЖИЕ КАРМАНЫ

В этой связи вызывает интерес приведенная в документе цитата министра комплексных экологических преобразований Франции Барбары Помпили, которая в настоящее время председательствует в ЕС: "Больше, чем когда-либо, важно избавиться от российского ископаемого топлива и от ископаемого топлива в целом. На карту поставлена как необходимость ускорения борьбы с изменением климата, так и, как мы видим сейчас, энергетическая безопасность европейского континента в краткосрочной перспективе". То есть один из ключевых чиновников ЕС отрыто провозглашает одновременное следование двум целям — принципиальному отказу от российских энергоносителей в предельно сжатые сроки и сохранению экологической политики объединенной Европы. Нефть с сюрпризом: санкции уже начали помогать России

А еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, чья цитата также приводится в стратегии МЭА, заявила: "Снижение нашей зависимости от российского газа является стратегическим императивом для ЕС. В последние годы мы уже значительно диверсифицировали наши поставки, строя терминалы СПГ и новые интерконнекторы. Но нападение России на Украину — переломный момент. На следующей неделе Комиссия предложит Европе путь к скорейшей независимости от российского газа".

Таким образом, совершенно недвусмысленно предлагается очевидный, но неизбежный для ЕС в нынешней ситуации способ скорейшего отказа от российских энергоносителей — резкое увеличение закупок СПГ, поставляемого из-за пределов Евразии (преимущественно — из США). А при явной невозможности гарантировать настолько значительные объемы этого продукта по щадящим европейских потребителей ценам, чтобы наполнить хранилища почти до отказа за считанные месяцы, остается одно — активные закупки в текущем году крупных объемов СПГ на спотовом рынке, цены которого в связи продолжающимся в мире энергокризисом и геополитическим обострением ставят все новые рекорды.

Так, 4 марта апрельские фьючерсы по индексу наиболее ликвидного европейского хаба Title Transfer Facility (TTF) подорожали до очередного рекордного максимума, 2411 доллар за тысячу кубометров. И специалисты сходятся во мнении, что это далеко не предел. До каких уровней цены вырастут в ближайшие недели, а тем более где они окажутся к 1 октября, спрогнозировать сейчас не возьмется никто.