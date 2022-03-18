МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Польские власти подтвердили принципиальный отказ от закупок природного газа из России после 2022 года. При этом официальный представитель правительства уточнил, что сотрудничество с российской стороной на предмет заключения краткосрочных контрактов также не входит в планы Варшавы. Однако конкурировать за газ из других источников ей придется с другими европейскими странами, прежде всего, Германией. Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

"СТОП ГАЗ"

Польша устами уполномоченного представителя правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского на днях подтвердила, что продолжает целенаправленно реализовывать утвержденный и неоднократно озвученный ранее план отказа от закупок российского природного газа. Причем Варшава не планирует заключать и краткосрочные соглашения по окончании декабря 2022 года, когда истекает срок действия долгосрочного контракта о поставках в Польшу по маршруту "Ямал — Европа".

Трубопровод протяженностью более 2 тысяч километров и пропускной способностью до 33 миллиардов кубометров энергоносителя в год в совокупности с "Северным потоком" и газотранспортной системой (ГТС) Украины является одним из основных маршрутов поставок российского природного газа в Европу. Он соединяет территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

Польша за счет поставок по данному трубопроводу обеспечивает не менее 8,7 млрд кубометров газа в год, в то время как совокупная потребность страны составляет около 20 млрд кубометров.

Ранее, в начале февраля, глава польского государственного нефтегазового концерна Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подтвердил, что компания не будет заключать новый долгосрочный контракт о поставках по "Ямал — Европе". Более того: он обвинил "Газпром" в попытке обмануть европейских потребителей, поставив под сомнение сам тезис о том, что закупки у российского экспортера по долгосрочным контрактам выгоднее, чем альтернативные варианты приобретения газа.

ТОРЖЕСТВО АЛЬТЕРНАТИВЫ

Несколько лет назад Польша и Дания подписали меморандум о строительстве трубопровода Baltic Pipe, по которому должны поставляться объемы из Норвегии в Польшу через Данию. Завершение всех работ ожидается в октябре текущего года. Мощность газопровода по состоянию на 1 октября должна составить 2-3 млрд кубометров в год, а заполнить "трубу" по максимуму, на 10 млрд кубометров в год, планируется с начала 2023 года. Санкции против России впервые ударили по Америке

С запуском Baltic Pipe Польша практически полностью закроет свои потребности в природном газе, восторженно заявил польский премьер Матеуш Моравецкий в начале марта в ходе своего визита в Норвегию.

Помимо прочего, он напомнил журналистам, что собственная добыча энергоносителя в Польше — 4,5 млрд кубометров в год, а СПГ-терминал в Свиноуйсьце может принимать сжиженный продукт, объем которого после регазификации достигает 5-5,5 млрд кубометров. Таким образом, с учетом мощности Baltic Pipe польские потребители, по разумению Моравецкого, смогут получать до 20 млрд кубометров.

Однако какова реальная экономическая составляющая у этого проекта? Вопрос не случаен, поскольку есть веские основания предполагать, что стратегию польской стороны определяют политические мотивы. И дело не только в том, что Варшава открыто и совершенно однозначно проявила себя как жесткий критик и оппонент России после начала 24 февраля боевых действий на территории Украины.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАЛОЖНИЦА

Эксперты неоднократно указывали и ранее, что Польша де-факто стала заложницей энергетической стратегии ЕС (которая подразумевает, в том числе, приоритет краткосрочных соглашений на рынке природного газа) и внешней политики собственной правящей элиты, четко ориентированной не столько на Европу, сколько на США. Ни угля, ни газа. Германия загоняет себя в угол, желая навредить Путину

И косвенно это подтвердил, в том числе, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Газопроводы, связывающие Норвегию и континентальную Европу, работают на полную мощность, заявил он агентству Reuters на днях, в ходе своего визита в Данию. Добавление еще одной трубы, направленной в Польшу, не приведет к автоматическому увеличению экспорта, уточнил глава норвежского правительства. При этом он заверил, что компании, эксплуатирующие газопроводы, делают все возможное, чтобы обеспечить их максимальную пропускную способность.

В 2021 году трубопроводный экспорт энергоносителя из Норвегии в ЕС составил 113 млрд кубометров. В текущем году, по официальным прогнозам, поставки вырастут всего на 2 млрд кубометров.

Более того, как указывает Reuters, труба Baltic Pipe, которая должна соединить Норвегию, Данию и Польшу, будет инструментом конкуренции этих двух стран за норвежский газ с Германией, Великобританией и другими потребителями.

Все точки над "i" расставил 18 марта вышеупомянутый польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. В ходе пресс-конференции он от имени правительства страны объявил программу "дерусификации экономики". "Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики", — заявил он, уточнив, что подразумевает в том числе полный отказ от закупки российских энергоносителей.

Таким образом, подтвердились сомнения экспертного сообщества в том, что планы Польши по отказу от российского природного газа обусловлены экономическими причинами. Без ответа остается другой вопрос: чем чего все-таки Варшава рассчитывает заместить выпадающие объемы "Газпрома"?