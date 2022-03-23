МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Американские политики готовят новый документ, который должен лишить Россию возможности продавать золото из резерва для обхода санкций. Агентство "Прайм" опросило экспертов и выяснило, возможно ли наложить полный запрет на российские запасы драгметалла и как это изменит ситуацию с санкциями для страны.

По предварительным оценкам, под запрет, разрабатываемый американскими парламентариями, могут попасть золотые резервы России на сумму порядка $132 млрд. Законопроект предполагает введение вторичных санкций против бизнеса США, которые совершают сделки с российским золотом из резервов Банка России либо продают золото непосредственно в России. По мнению авторов законопроекта, огромные запасы золота России — один из немногих оставшихся активов, которые можно использовать, чтобы удержать экономику от дальнейшего падения.

РУКИ КОРОТКИ

Золотой запас России физически находится на территории России, дотянуться до него невозможно, напоминает аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. Фактически российский регулятор резервах держит порядка 2300 тонн металла, недоступного мировому рынку. "Они (конгрессмены — прим. ред.) забывают, что золото не продается", — отмечает собеседница агентства.

Было только одно решение, касающихся торговли драгоценными металлами, а именно — отмена НДС в 20% для золота при покупке россиянами. Пока официально Россия о продаже своих золотых резервов за границу не заявляла.

Во-первых, считает Лукичева, у России пока нет нужды продавать запас, так как торговый баланс закрывается с профицитом, а вероятность снижения импорта даже при снижении экспорта позволяет ожидать сохранение этого баланса в профиците.

Во-вторых, российское население имеет на руках по самым скромным оценкам около $90 млрд валюты. Для россиян уже сейчас объявлены льготные условия обмена валюты на золото в коммерческих банках. "На случай, если очень нужна будет валюта, то она у нас есть", — отметила представительница "Открытия".

В-третьих, при необходимости пустить золото в оборот, металл обычно не продается, он дается в залог для обеспечения различных сделок.

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ЗА ГРАНИЦУ

Ну и последнее — четвертое, отметила Лукичева: если все же нужно будет продать золото из резервов, то найдется много желающих приобрести металл вне американской и европейской юрисдикции. Скорее всего, эти операции будут проводиться по внерыночным сделкам и вряд ли кто-то сможет отследить движение металла.

Теоретически запрет может коснуться не только сделок американских резидентов с российским золотом, посредством вторичных санкций ограничение могут распространить на любых лиц, которые будут проводить такие сделки, во всем мире, поясняет начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.

"Однако сделки с физическим золотом могут проходить очень "незаметно", поэтому в контроле придётся полагаться на утечки, данные разведки и так далее", — отметил он.

Что касается стран, которые итак присоединились к санкциям против России, то они итак не будут покупать золото РФ, считает главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. По мнению эксперта, всё-таки запретить покупать золото из России намного сложнее, чем заблокировать ценные бумаги или денежные средства на российских счётах. Именно это было сделано практически сразу после начала спецоперации.

Другой вопрос о продаже российского золота игрокам за границу состоит в том, как США смогут отслеживать этот процесс. Совершенно не обязательно, что купля-продажа будет проходить в американских долларах. "Те страны, которые готовы сейчас продолжать торговлю в национальных валютах, в том числе рублём, и не присоединяются к санкциям, вряд ли будут остановлены запретом на работу с золотом", — прогнозирует Александров.

КАК УЗНАТЬ РОССИЙСКОЕ

Отдельно стоит вопрос того, можно ли на мировом рынке отличить российское золото и как именно.

С одной стороны, российское золото, как и остальное в мире, имеет стандартную пробу 999,9. "Физически и химически слитки ничем друг от друга не отличаются. Слитки золота не имеют принадлежности к тому или иному государству. LBMA установила международный стандарт качества, которому соответствуют и слитки, произведенные на российских аффинажных заводах", — отметила Лукичева.

Однако стоит помнить, что с марта текущего 2022 года российские аффинажные заводы не могут присваивать стандарт LBMA производимым слиткам, но слитки более раннего производства имеют этот стандарт.

С другой стороны, каждый слиток имеет своего рода «свидетельство о рождении. В таком сертификате производителя содержится следующая информация: название металла слитка, проба, номер, масса изделия, дата изготовления и наименование производителя. "Сертификат служит гарантией производителя и содержания золота в слитке", — напоминает она.

Помимо стандартов LBMA российские аффинажные заводы при производстве слитков ориентируются на государственные и отраслевые стандарты. Все стандарты, по которым производятся слитки, указываются в сертификате производителя, прилагаемому к каждому слитку при покупке. Упаковка и сертификат указывают на то, где было произведено золото.

"Определить место происхождения золота и даже завод, выплавивший слиток, нетрудно", — соглашается представитель АЛОРа. Купить этот металл у России можно, не ставя в известность об это третьи лица. Более важный вопрос, по мнению Антонова, заключается в том, нужно ли сейчас кому-то российское золото, готова ли Россия его продавать, и по какой цене металл может быть куплен.