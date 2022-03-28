МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Санкции против России могут привести к сокращению предложения нефтепродуктов — в первую очередь дизельного топлива — на европейском рынке. Его используют во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, которые теперь оказались перед лицом тотального дефицита. Альтернативных источников поставок дизеля у стран Европы нет. "Свет и газ по часу в день". Европа переходит к советской системе талонов

ЛИЧНЫЕ САНКЦИИ

США запретили импорт нефти и нефтепродуктов из России в ответ на решение Москвы провести операцию по денацификации Украины. Великобритания заявила о намерении отказаться от поставок энергоносителей из России до конца 2022 года.

Европейский союз (ЕС) вводить нефтяное эмбарго отказался, но планирует сократить зависимость от России в сфере энергетики. Однако поставки из России сократились из-за сложностей, возникших с привлечением финансирования, страхованием и фрахтом нефтеналивных судов. Многие компании ввели так называемые "личные санкции", отказываясь участвовать в торговле российскими энергоносителями.

Энергоносители продолжают поступать из России, но торговать ими на европейском рынке стало очень затруднительно. Особо тяжелая ситуация сложилась на рынке дизельного топлива.

Из-за проблем с реализацией российские НПЗ вынуждены сокращать объемы производства. Это усугубить и без того тяжелую ситуацию на рынке дизельного топлива Европы, заявил Торнбьерн Торнквист, главный исполнительный директор международного сырьевого трейдера Gunvor Group.

"Это глобальная проблема. Но Европе особенно тяжело потому, что ей не хватает дизеля", — сказал он во время конференции Commodities Global Summit, организованной изданием Financial Times.

По его Торнквиста, на Россию приходится около половины дизельного топлива, которое импортируется в Европу.

"Что это значит? Это значит, что необходимо экспортировать больше нефти вместо нефтепродуктов. Полагаю, это невозможно, поскольку добыча нефти в России также сократится", — сказал Торнквист.

ДОЛЯ РОССИЙСКАЯ

Основным видом нефтепродуктов, которые производят российские НПЗ, является дизельное топливо. По данным Министерства энергетики РФ, в 2021 году российские НПЗ произвели 80,4 млн т дизельного топлива. Больше половины этого объема было поставлено за рубеж.

В прошлом году отгрузки дизельного топлива из портов России составили 44,13 млн т — на 372,52 тыс. т меньше, чем в 2020 году. Основными покупателями стали страны Северо-Западной Европы — Великобритания, Франция, Нидерланды, Финляндия — куда поступило 20,65 млн т российского дизельного топлива.

Экспорт российских нефтепродуктов осуществляется преимущественно морским транспортом. Через порты экспортируется свыше 85% производимых в России нефтепродуктов, менее 10% — по железной дороге, остальной объем — трубопроводным транспортом.

Запасы дизельного топлива в Европе сократились до самого низкого уровня с 2018 года согласно информации, сообщила консалтинговая компания Energy Aspects. Из-за трудностей в торговле энергоносителями в марте около 500 тыс. т дизельного топлива из России могут не поступить на рынок. В результате возникнет самый большой дефицит предложения.

За последние недели цены на дизельное топливо в Европе устремились вверх. С 24 февраля до 24 марта фьючерс на газойль на лондонской бирже ICE подорожал с $867,25/т до $1233,75/т. При этом рекордно высокого значения цена фьючерса на газойль достигла 8 марта 2022 года — $1327,75/т.

Россия является крупнейшим поставщиком в Европу дизельного топлива (газойля) и других средних дистиллятов, которые широко используются в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, судоходстве, а также для коммунальных нужд и генерации электроэнергии.

Резкое подорожание дизельного топлива уже привело к увеличению транспортных расходов и себестоимость производства в промышленности. Растущие затраты закладываются в конечную стоимость продукции, что способствует раскручиванию инфляции и негативно влияет на рост ВВП.

"Правящие круги отчетливо понимают, что существует прямая связь между стоимостью дизельного топлива и ВВП, поскольку везде на производстве используется дизель", — сказал Джон Купер, генеральной директор подразделения Ассоциации европейских нефтеперерабатывающих предприятий. "По рублю!" Как Европа будет скидываться на российский газ

По данным энергетического консалтингового агентства FGE, под угрозой находятся поставки российского дизельного топлива и других средних дистиллятов в объеме около 760 тыс. барр./сут. (≈38 млн т/г).

Купер полагает, что европейским НПЗ очень трудно нарастить объемы производства, чтобы увеличить выпуск дизельного топлива. Странам ЕС придется искать альтернативные источники поставок и покупать топливо по более высокой цене.

Высокие цены приведут к падению спроса на топливо со стороны владельцев личных автомобилей, который сейчас оценивается примерно в 1 млн барр./сут. (50 млн т/г).

Несмотря на ожидаемое сокращение спроса, покупательная способность европейцев остается высокой, что позволяет им покупать дизельное топливо по высоким ценам, но в меньших объемах.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

После России вторым крупнейшим поставщиком средних дистиллятов в Европу является Саудовская Аравия. На эту страну приходится 12% дизельного топлива, которое импортируется на европейский рынок.

По мнению ряда западных экспертов, Саудовская Аравия, другие ближневосточные страны, а также США, способны увеличить поставки средних дистиллятов в Европу. Однако им придется перенаправить экспортные потоки, но на это потребуется время. Однако если экспортные потоки с Ближнего Востока и США будут перенаправлены в Европу, то острый дефицит дизельного топлива возникнет в Латинской Америке и Африке, считают аналитики FGE. Это значительно ухудшит экономическую ситуацию в латиноамериканских и африканских странах.

"Предложение на рынке дизельного топлива крайне ограничено, и возможно его запасы будут сокращаться. Европа может заплатить. Но что произойдет с Африкой и Латинской Америкой?" — рассуждает Джереми Виер, глава сырьевого трейдера Trafigura. Без каких российских товаров, кроме газа, будет плохо Европе

В Европе больше всего от поставок дизельного топлива из России зависит Германия. В 2020 году — во время падения спроса на нефтепродукты из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса — доля России в импорте дизельного топлива в Германию составила около 30%, во Франции и Великобритании — 25% и 18% соответственно.

Агентство Reuters цитирует одного из участников рынка, который на условиях анонимности, сообщил: "Сейчас на рынке просто не хватает дизеля… Некоторые не хотят покупать русский дизель. Но если не будет альтернативы, то его купят".