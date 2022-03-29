МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Население в Европе и США начинает ощущать последствия санкционной политики правящих кругов Запада в отношении России. Однако наибольший риск в этой связи представляет перспектива еще более негативного развития ситуации, чреватого невиданным с момента завершения Второй мировой войны продовольственным кризисом. Последнее слово. На каких условиях Москва продаст газ за евро

ДВОЙНОЙ БОЙКОТ

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин в нынешних условиях не поддерживает бойкот российских энергоносителей. Он подкрепил эту позицию ссылкой на слова федерального канцлера Олафа Шольца, посетовавшего на днях, что последствия введенных антироссийских санкций будут иметь мощный обратный эффект для самой Европы, ударив по многим секторам европейской экономики и простым гражданам. Чиновник добавил, что позиция Берлина проста: экономика страны не выиграет от подобного шага, поскольку он означал бы "значительное экономическое воздействие с существенной потерей рабочих мест".

Впрочем, это заявление не помешало обрушиться важным индикаторам, отражающим настроения экономически активной части немецкого общества. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в апреле, по информации исследовательской компании GfK, снизился до минус 15,5 пункта с минус 8,5 пункта в марте. Более того, индекс ожидания роста заработных плат оказался на минимуме с января 2009 года, достигнув минус 22,1 пункта (в феврале показатель находился на уровне 3,9 пункта). "Готовность потребителей покупать" уменьшилась до минус 2,1 пункта с 1,4 пункта месяцем ранее. Индекс текущих экономических ожиданий в стране в апреле упал до минус 8,9 пункта с 24,1 в марте.

Более того, на текущей неделе проходят массовые акции протеста водителей и курьеров в Германии и Великобритании, несогласных с удорожанием топлива, негативно сказывающемся на их доходах. Цены выросли одновременно со стоимостью нефти, которая, в свою очередь, дорожала по мере отмены "ковидных" ограничений. Боевые действия на Украине явно усугубили ситуацию.

Однако и текущее снижение ключевых потребительских показателей немецкой экономики, основной в Европе, и забастовки в ключевых странах региона, по всей видимости, далеко не самые неприятные последствия антироссийской политики Запада. Пан или пропал. Россия и Запад вошли в "большое газовое пике"

Евросоюз, решения которого в значительной степени определяет политическая воля США, вполне вероятно, ввел еще не все санкции, уже не вызывающие сомнений в своей беспрецедентной жесткости. А это означает неизбежное усугубление проблем в экономике самих европейских стран.

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

Не следует забывать и о высокой вероятности ответных действий Москвы в случае новых консолидированных недружественных шагов европейских столиц. Учитывая, что европейские аграрии до сих пор не могут компенсировать потери, понесенные ими из-за российских контрмер, приведших к исчезновению в 2014 году их товаров с полок российских магазинов, можно догадываться, что в условиях нынешнего, гораздо более жесткого противостояния, встречные ходы могут оказаться еще более ощутимыми.

И Кремль дает понять, что полон решимости реализовать такой сценарий. Одно только требование российского руководства к странам, внесенным в список недружественных, впредь оплачивать природный газ в рублях означает твердое намерение обойти введенные Европой ограничения и вынудить ее зафиксировать издержки, понесенные в результате собственной санкционной политики, без претензии на какую-либо компенсацию. При этом демонстративный категоричный отказ "Большой семерки", Еврокомиссии и отдельно взятых стран ЕС оплачивать углеводороды рублями, сугубо политический по своей сути, видимо, в нынешних условиях никак не скажется на решимости Москвы.

А это вновь ставит Европу в крайне сложное положение. Не менее 40% природного газа, который потребляет регион, поступает из России. Громкие заявления Берлина, что Германия может избавиться от поставок российского газа к лету 2024 года, а от угля и нефти из России — уже в текущем году, вызывают серьезные сомнения. Эксперты, которых опрашивал "Прайм", неоднократно указывали, что заместить российские углеводороды в краткосрочной перспективе на европейском рынке невозможно. И недавнее заявление госминистра энергетики Катара, одного из ключевых в мире экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), что заместить российские объемы в Европе объемами любых других поставщиков получится в лучшем случае по прошествии пяти лет, служит еще одним наглядным тому свидетельством.

НЕИЗБЕЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Если же европейские политики решатся на "экстремальный" сценарий, который подразумевает отказ от российских поставок ценой сворачивания значительной части собственно промышленности, то никто уже не даст гарантий от полного экономического коллапса, чреватого массовой безработицей и продовольственным кризисом, не виданным в Старом Свете с момента окончания Второй мировой войны. Топлива на всех не хватит: Европа ищет, у кого его отнять

Насколько катастрофичными для продовольственной безопасности Европы уже в нынешнем году могут оказаться попытки кардинально сократить импорт природного газа из России, станет ясно, если вспомнить, как развивались события в прошлом году. Осенью, когда стоимость энергоносителя на европейском рынке превысила привычные уровни в разы и достигла новых рекордных максимумов, цены на удобрения (чье производство требует значительных объемов газа) также резко выросли. И это притом, что существенная доля данной продукции, критически важной для аграрной отрасли, опять же, ввозится в регион из России и Белоруссии. Так, по данным аналитической компании IHS Markit, 16% мировой торговли удобрениями приходится на Россию.

Более того, текущие события на Украине не могут не влиять на предложение на мировом рынке зерна, учитывая, что и сама Украина, и Россия являются одними из крупнейших экспортеров зерновых.

Потребителям в США придется платить за еду заметно больше, предупреждает Fox News со ссылкой на экспертное сообщество. И президент страны Джозеф Байден вынужден признать это. Нехватка продовольствия "станет реальной" в связи с санкциями, которые введены против России правительством страны за вторжение на Украину, указывает он.

Но если нехватка продовольствия может затронуть США, которые развязали эту "санкционную войну", по традиции стараясь нести наименьшие издержки в подобных ситуациях, то чего ожидать Европе, которая несоизмеримо больше "завязана" на поставки из РФ?