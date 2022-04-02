МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. С начала спецоперации на Украине евро оказалось под серьезным давлением, которое продолжает усиливаться. Теперь политика европейского регулятора и ФРС может значительно отличаться, так как кризис по-разному влияет на экономики ЕС и США. ЕЦБ остается приверженным ультрамягкой монетарной политике, в то время как ФРС, скорее всего, не остановится на одном повышении ключевой ставки, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

Он считает, что на этом фоне евро вряд ли совсем "сдуется" в обозримом будущем, равно как и доллар. Обе эти валюты остаются важнейшими резервными и транзакционными валютами в мире, вместе составляя более 80% от всех резервов и более 90% от всех торгов на мировых валютных рынках.

В то же время европейская валюта во многом будет находиться под ударом именно из-за энергетического кризиса, отметил аналитик, поскольку быстро уйти от российского газа и нефти не выйдет, несмотря на все усилия, которые сейчас прикладывают страны ЕС.

"Для эффективного замещения российских энергоресурсов потребуется наладить масштабные поставки морем, построить дополнительные заводы по разжижению газа и терминалы для хранения, что невозможно сделать на горизонте в 2–3 лет. Дорогие нефть и газ в первую очередь повышают логистические издержки, о чем уже предупреждают некоторые страны Европы. Также из нефтепродуктов делают упаковку и пластмассы, которые используются для различного рода товаров и услуг. Все это может привести к заметному повышению цен и ускорению инфляции", — объяснил Маслов.

Кроме того, аналитик напомнил, что Россия и Украина поставляли довольно большие объемы сельскохозяйственной продукции. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на многие продукты в товарной корзине Евросоюза, ускорению инфляции и замедлению экономики.