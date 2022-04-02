МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. С начала спецоперации на Украине евро оказалось под серьезным давлением, которое продолжает усиливаться. Теперь политика европейского регулятора и ФРС может значительно отличаться, так как кризис по-разному влияет на экономики ЕС и США. ЕЦБ остается приверженным ультрамягкой монетарной политике, в то время как ФРС, скорее всего, не остановится на одном повышении ключевой ставки, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

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Он считает, что на этом фоне евро вряд ли совсем "сдуется" в обозримом будущем, равно как и доллар. Обе эти валюты остаются важнейшими резервными и транзакционными валютами в мире, вместе составляя более 80% от всех резервов и более 90% от всех торгов на мировых валютных рынках.

В то же время европейская валюта во многом будет находиться под ударом именно из-за энергетического кризиса, отметил аналитик, поскольку быстро уйти от российского газа и нефти не выйдет, несмотря на все усилия, которые сейчас прикладывают страны ЕС.

"Для эффективного замещения российских энергоресурсов потребуется наладить масштабные поставки морем, построить дополнительные заводы по разжижению газа и терминалы для хранения, что невозможно сделать на горизонте в 2–3 лет. Дорогие нефть и газ в первую очередь повышают логистические издержки, о чем уже предупреждают некоторые страны Европы. Также из нефтепродуктов делают упаковку и пластмассы, которые используются для различного рода товаров и услуг. Все это может привести к заметному повышению цен и ускорению инфляции", — объяснил Маслов.

Кроме того, аналитик напомнил, что Россия и Украина поставляли довольно большие объемы сельскохозяйственной продукции. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на многие продукты в товарной корзине Евросоюза, ускорению инфляции и замедлению экономики.