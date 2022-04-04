МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. В последние две недели укрепление рубля преимущественно было обусловлено ограниченным импортом из-за ранее введенных санкций, а также высокими ценами на энергоносители, что формировало дополнительный навес предложения долларов, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников. Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

По его оценкам, сальдо торгового баланса как минимум в ближайшие месяц-два продолжит оставаться высоким на фоне роста мировых цен и падения импорта. Это будет формировать последующую поддержку национальной валюте.

Собеседник агентства считает, что ключевыми факторами, которые могут замедлить дальнейшее укрепление рубля, являются послабления ЦБ для стимулирования валютных торгов и импорта в страну.

"Так, регулятор уже рекомендовал банкам установить курсы валют для компаний-импортеров, максимальное отклонение которых не должно превышать 2 рубля от биржевого. Данная мера призвана стимулировать импорт, что в свою очередь, может снизить существующий избыток долларового предложения на валютном рынке", — отметил Жильников.

Отмены прочих значимых ограничений на данный момент ожидать не приходится, считает он.

Что касается смягчения санкций со стороны США на удобрения российского производства, то фактически это не оказывает никакого значимого влияния на валюты по следующим причинам:

— малая доля от общего экспорта как в физическом, так и валютном значении;

— "формальный" характер отмены санкций.