МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Принятое на этой неделе решение властей США отменить санкции против российских удобрений – понятная и вынужденная мера, которая сыграет "на руку" рублю, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Последние трепыхания Европы: экономику готовят к коллапсу

"Смягчение позиции США в отношении удобрений – понятная и вынужденная мера. Цены на сельхозпродукцию растут, разгоняя продовольственную инфляцию, которая является глобальной проблемой", — пояснил это решение собеседник агентства.

Учитывая, что инфляция ускоряется и в странах Европы, Евросоюз мог бы, например, снизить пошлины на российские удобрения, прогнозирует эксперт. Это выглядело бы абсолютно приемлемо с политической точки зрения.

"Однако стоит помнить и о том, что ЕС занимает более жесткую санкционную позицию в отношении РФ, поэтому совсем необязательно, что европейцы сделают какие-то шаги, аналогичные американским", — рассуждает Сыроваткин.

По его мнению, динамика рубля, скорее всего, будет и дальше определяться способностью российских компаний экспортировать достаточный объем сырья и продавать его по приемлемым ценам. Все остальные факторы имеют меньшее значение. "Поэтому, если отмена каких-то санкций будет благоприятствовать российскому экспорту, то это окажет поддержку рублю", — подытожил он.