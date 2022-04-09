МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Отказ от импорта российского угля – первый удар, который намерен нанести объединенный Запад во главе с США по энергетическому сектору России. Германия – крупнейшая экономика ЕС – намерена отказаться от российского угля в течение 120 дней. Россия перенаправит экспортные потоки угля в страны Южной и Юго-Восточной Азии. Азиатская хитрость. На что пойдет Китай в погоне за российским СПГ

ГЕРМАНИИ ДАЛИ 120 ДНЕЙ

ЕС согласовал пятый пакет санкций против Москвы, в котором предусмотрен отказ от импорта российского угля. В Европе крупнейшим импортером угля из России является Германия. На следующий день после согласования пятого пакета канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна откажется от поставок российского угля в течение 120 дней – крайний срок конце августа. Ранее германский министр финансов Линднер сообщил, что отказ от поставок российских энергоносителей, в том числе угля – это процесс, растянутый во времени.

"Мы должны использовать этот переходный период. Если будет быстрее, то это хорошо. Но нам нужно немного времени. Предприятиям нужно время, чтобы найти новых поставщиков. К чему мы хорошо подготовлены", — сказал Шольц.

На Россию приходится примерно половина угля, который Германия завозит из-за рубежа. По сообщения из западных источников, Германия планирует сократить долю России в импорте угля до 25% уже в течение ближайших недель, а к осени поставки российского угля должны прекратится полностью.

Германия значительно увеличила импорт угля в этом году в связи с резким подорожанием природного газа в конце прошлого года. Уголь стал более дешевым альтернативным топливом для германских ТЭС и ТЭЦ.

В ЕС существует план развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что позволит сократить использование ископаемых видов топлива – прежде всего угля. Однако ВИЭ требуют больших инвестиций и не могут заменить ископаемое топливо в ближайшей перспективе.

На следующий день после начала специальной операции вооруженных сил РФ с целью денацификации Украины министр экономики Германии Роберт Хабек сказал: "Германия зависит от импортных поставок российского угля на 50%. В этой области мы будет действовать также, как в газовой сфере – позаботимся о создании угольного резерва, который обеспечит энергетическую безопасность даже в случае сокращения поставок".

Кроме того, Харбек подтвердил приверженность курсу нынешнего германского правительства на сокращение зависимости от ископаемых видом топлива – угля, нефти и природного газа – как можно скорее за счет развития ВИЭ.

Собственная добыча не может обеспечить потребности Германии. В стране добывается только низкокачественный бурый уголь (лигнит). Добыча каменного угля полностью прекратилась в 2019 году. При этом, доля угля в энергетическом балансе Германии остается очень значительной, несмотря на рост значения ВИЭ. В 2021 году выработка электроэнергии на угольных ТЭС составила

В начале года VIDKi (Ассоциация импортеров угля Германии) прогнозировала рост поставок угля в 2022 году на 7,7% по сравнению с годом ранее – до 42 млн т – из-за высоких цен на природный газ и необходимости компенсировать падение выработки электроэнергии после закрытия АЭС. При этом, в 2021 году Германия импортировала 39 млн т угля – на 24,5% больше, чем в 2020 году. Выработка электроэнергии на угольных ТЭС составила 54,3 млрд КВт/ч – на 26,7% больше по сравнению в 2020 годом. Эксперт спрогнозировал рост экспорта российского угля на азиатские рынки

ОТВЕТ ШУЛЬГИНОВА

В связи с намерением Германии отказаться от российского угля до конца августа министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил в телеграмм-канале ведомства: "Решение об отказе от российского угля ощутимо повлияют в первую очередь на них самых. Одномоментно заменить наш уголь, с учетом его качественных характеристик, будет достаточно проблематично. Переход будет как минимум растянут по времени. Более того, сам уголь будет значительно дороже из-за логистики".

На международном рынке невозможно найти в достаточном объеме уголь, качество которого сопоставимо с российским антрацитом.

Шульгинов также пообещал переориентировать экспортные потоки российского угля альтернативные рынки.

По данным Министерства энергетики РФ, в 2021 году поставки угля всех видов из России в страны ЕС составили 48,7 млн т или 21,8% всего экспорта. Основными направлениями экспорта являются страны Юго-Восточной и Южной Азии, куда в прошлом году было поставлено 129 млн т угля, в том числе в Китай – 52 млн т, в Индию – 6,6 млн т. И в Китае, и в Индии сейчас наблюдается дефицит предложения энергетического угля.

Основным препятствием для увеличения экспорта в восточном направлении является ограниченная пропускная способность железнодорожных путей – Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали.

Россия уже начала увеличивать экспорт в Южную Азию. По предварительным данным, поставки российского угля в Индию в марте превысили 1 млн т.

Согласно плана Министерства энергетики РФ, в этом году добыча угля в России достигнет 450 млн т. Из этого объеме 237 млн т планируется поставить за рубеж.