Экономист Лебединская ожидает подорожание рыбы и морепродуктов из-за недостатка господдержки
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Добыча и рыбопереработка – два звена, которые оказывают существенное влияние на ценообразование на рынке. Добыча рыбы всегда находилась под пристальным вниманием государства, но это не означает, что она получала поддержку. Если ранее добыча и переработка рыбы и морепродуктов в России обходились без господдержки, то санкции и рост цен в сопряжённых отраслях подкосили и эту отрасль. К сожалению, рост цен на рыбную продукцию неизбежен, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
По ее словам, дорожает как сырье, так и оборудование для его добычи и производства. "Без государственной поддержки отрасли будет сложно адаптироваться к изменившимся условиям", — убеждена эксперт.
Рыбная отрасль перестала быть получателем бюджетного финансирования в любых формах с 2009 года, исключение составил 2021 год, когда в сентябре была предоставлена возможность рыбакам, задействованным в удаленном промысле получить, начиная с сентября, субсидию в размере 30% затрат на приобретение судового топлива, говорит специалист.
По оценкам Лебединской, закредитованность отрасли с 2017 года выросла на 53,4%. На выполнение инвестиционных обязательств было потрачено 441 млрд рублей и без субсидирования процентной ставки по кредитам, скорее всего, не обойтись.
Изменить сформировавшуюся модель поведения, в которой морепродукты незаслуженно дискриминированы, будет трудно, полагает Лебединская.
"Снижение потребления рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке (в среднем мы потребляем 13 кг рыбы и морепродуктов на человека в год вместо необходимых 22 кг, что соответствует вылову 11 млн тонн при существующих 5 млн.) приобретает уже значительные масштабы", — утверждает экономист.
"Снижение спроса однозначно само по себе является драйвером роста цен, так как производителям необходимо компенсировать затраты", — добавила она.
https://1prime.ru/exclusive/20220410/836606359.html