МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Добыча и рыбопереработка – два звена, которые оказывают существенное влияние на ценообразование на рынке. Добыча рыбы всегда находилась под пристальным вниманием государства, но это не означает, что она получала поддержку. Если ранее добыча и переработка рыбы и морепродуктов в России обходились без господдержки, то санкции и рост цен в сопряжённых отраслях подкосили и эту отрасль. К сожалению, рост цен на рыбную продукцию неизбежен, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Названы девять продуктов, которые продлят вашу жизнь

По ее словам, дорожает как сырье, так и оборудование для его добычи и производства. "Без государственной поддержки отрасли будет сложно адаптироваться к изменившимся условиям", — убеждена эксперт.

Рыбная отрасль перестала быть получателем бюджетного финансирования в любых формах с 2009 года, исключение составил 2021 год, когда в сентябре была предоставлена возможность рыбакам, задействованным в удаленном промысле получить, начиная с сентября, субсидию в размере 30% затрат на приобретение судового топлива, говорит специалист.

По оценкам Лебединской, закредитованность отрасли с 2017 года выросла на 53,4%. На выполнение инвестиционных обязательств было потрачено 441 млрд рублей и без субсидирования процентной ставки по кредитам, скорее всего, не обойтись.

Изменить сформировавшуюся модель поведения, в которой морепродукты незаслуженно дискриминированы, будет трудно, полагает Лебединская.

"Снижение потребления рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке (в среднем мы потребляем 13 кг рыбы и морепродуктов на человека в год вместо необходимых 22 кг, что соответствует вылову 11 млн тонн при существующих 5 млн.) приобретает уже значительные масштабы", — утверждает экономист.

"Снижение спроса однозначно само по себе является драйвером роста цен, так как производителям необходимо компенсировать затраты", — добавила она.