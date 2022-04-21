МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ, Елена Гуринович. В пятницу, 22 апреля, вступит в силу запрет США на импорт нефти из России. Это происходит на фоне рекордного роста цен на бензин и дизель в Штатах, которые производятся в том числе и из российского сырья. Где Вашингтон будет искать замену и как быстро ему это удастся — в материале агентства "Прайм". Дорого и хватит не всем. Что исчезнет из продуктовых магазинов Европы

8 марта Вашингтон объявил о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Как разъяснил минфин США, американские компании должны завершить сделки по импорту российской нефти до 22 апреля.

При этом цены на нефть в мире продолжают расти. Причины — нарастающие потребности экономики, которая восстанавливается после пандемии и сокращение предложения из-за антироссийских санкций. Баррель уверенно торгуется выше отметки в $100.

От покупки нефти у России в рамках санкций отказались США, Канада и Великобритания, отдельные компании сворачивают участие в совместных с российским бизнесом энергетических проектах.

Откуда будут брать недостающую нефть? США активизировали обсуждение снятия санкций с Ирана и Венесуэлы. Обе эти страны являлись значимыми игроками на сырьевом рынке. Напомним, что последние санкции против Ирана были наложены из-за работы над ядерной программой, а санкционное давление на Венесуэлу обусловлено попыткой повлиять на режим президента Николаса Мадуро.

ЗАПРЕТ НА ПОКУПКИ И ИНВЕСТИЦИИ

Санкции США против Венесуэлы и Ирана в числе прочего накладывают запрет на импорт нефти из этих стран кем бы то ни было, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Формально они относятся только к компаниям США, но на практике им следуют все компании в мире.

"Но у кого-то хватает решимости игнорировать хотя бы частично эти санкции и покупать нефть у Ирана, как, например, у Китая (и санкции на эту страну не распространяются), а у кого-то не совсем", — отметил собеседник агентства.

Также запрещено инвестировать в энергетические сектора этих стран. Нельзя поставлять в Иран и Венесуэлу технологии и оборудование для добычи сырья.

До введения санкций вместе обе страны могли производить до 6 миллионов баррелей нефти в сутки, сейчас, из-за технологической отсталости производства на них приходится около 3,5 миллиона баррелей, рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. "Развернуть трубы". Россия кардинально меняет энергостратегию

СМЕНИТЬ ГНЕВ НА МИЛОСТЬ

Штатам, чтобы снять санкции, нужно сначала это решение обосновать. Для этого недостаточно заявить, что появился более злостный враг в лице России, и теперь нужно заменить российское сырье на, скажем, венесуэльское, отметил Юшков.

"Вашингтон пытается договориться с властями Венесуэлы, чтобы те изменили что-то в руководстве страны, например, приняли новый закон о выборах. Тогда США могут предъявить: мы применяли санкции, они сработали (в Венесуэле ситуация поменялась), поэтому мы санкции снимаем", — объяснил эксперт энергетического рынка.

Но Венесуэла не спешит в сложившейся ситуации что-то менять и требует, чтобы санкции сняли без лишних условий. Поэтому договориться пока не удается.

Что касается снятия санкций с Ирана, то здесь все сложнее. США в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе Тегерана при президентстве Трампа. Был введен жесткий запрет на покупку иранской нефти. С того момента ничего не изменилось, поэтому обосновать снятие санкций нельзя, ведь их цели не были достигнуты.

Чтобы ввести дополнительные вводные, Вашингтону нужно провести новый закон о снятии санкций через Сенат и Конгресс США. Тогда Белый дом сможет вернуться в ту самую сделку, из которой он первый и вышел. "И тут вопрос к Ирану: готов ли он вернуться и на каких условиях?", — замечает Юшков.

Если условия будут новые, то нужна новая сделка. Тогда у Демократической партии возникнут большие проблемы: республиканцы могут выступить против. Они и новый закон не подтвердят, и разорвут старые договоренности. Именно поэтому президенту США Джо Байдену нужно "вскочить" в старый договор. Но Иран, пользуясь ситуацией, хочет выторговать новые условия.

НЕФТЯНЫЕ РЕКИ, БИТУМНЫЕ БЕРЕГА

Экономист РЭУ напоминает, что Венесуэла и Иран давно находятся под санкционным давлением США, а цель этих санкций так и не была достигнута. "Не произошла смена политического курса этих стран. Поэтому снятие даже части санкций маловероятно", — прогнозирует она.

По мнению Юшкова, Вашингтон остро заинтересован в том, чтобы на мировой рынок как можно скорее вышла и иранская, и венесуэльская нефть. Тогда мировой дефицит снизится и цены пойдут вниз.

"Тем более, Венесуэла была традиционно крупным поставщиком для США. Россия, напомню, как раз заняла с 2019 года ее нишу на этом рынке. США нужно было найти замену по качественным характеристикам тяжелой венесуэльской сернистой нефти. И вместо нее на американский рынок пришел российский мазут и активно там продавался", — рассуждает он. "Откуда такие деньги?" В Америке ужаснулись газовым доходам России

Поэтому, с одной стороны, Штатам выгоднее возвращение сырья из Венесуэлы — им будет проще заменить российские поставки мазута. Но в латиноамериканской стране сильно деградировала нефтяная отрасль, поэтому даже если сейчас ее вывести из-под санкций, это не окажет существенного влияния.

У Ирана с объемами ситуация лучше: здесь есть не только мощности, но и уже добытая нефть, которую можно мгновенно выпустить на мировой рынок, снизив и напряжение, и цены.

Теоретически, если предположить, что Ирану и Венесуэле откроют рынки для экспорта сырья и нефтепродуктов, а также разрешат импортировать технологии, то в краткосрочной перспективе страны могут выйти на досанкционный уровень добычи, считает Скрыль.

Однако, глядя на сегодняшнюю динамику экспорта российской нефти, появление на рынке сырья из Ирана и Венесуэлы не сможет компенсировать российские поставки, заключают эксперты.