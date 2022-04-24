МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Есть ряд обследований, которые необходимо регулярно проходить здоровым взрослым людям без жалоб для того, чтобы не пропустить серьезных заболеваний. Какие именно обследования нужно проходить и с какой периодичностью это важно делать, рассказывает агентству "Прайм" заведующая терапевтическим отделением клиники МЕДСИ в Котельниках Анастасия Шустова. Врач дала советы гражданам, страдающим от весенней аллергии

Так, по ее словам, на регулярной основе даже при отсутствии каких-либо жалоб необходимо проходить следующие исследования:

клинический анализ крови – до 40 лет рекомендуется сделать хотя бы однократно, после 40 лет – исследование должно проводиться ежегодно;

измерение уровня глюкозы крови натощак или уровня гликированного гемоглобина – рекомендуется всем 1 раз в год;

исследование крови на ВИЧ, гепатиты В и С – рекомендуется однократно всем взрослым. А при наличии факторов риска возникновения данных заболеваний – исследование необходимо проходить ежегодно;

исследование крови на липидный профиль (общий холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП) – рекомендуется всем здоровым взрослым как минимум 2 раза в жизни (в 35 и 40 лет);

измерение артериального давления на приеме у врача – всем мужчинам и женщинам 1 раз в год.;

электрокардиография – хотя бы однократно до 35 лет. Начиная с 35 лет и старше – ежегодно;

флюорография – проводится 1 раз в 2 года;

осмотр кожных покровов врачом с пальпацией лимфатических узлов и осмотром родинок –должен быть проведен хотя бы 1 раз до 39 лет, с возраста 40 лет – ежегодно;

измерение внутриглазного давления — должно быть проведено хотя бы однократно до 39 лет, а начиная с возраста 40 лет и старше – ежегодно.

"В современном мире существует понятие "скрининговые исследования" — это обследования, которые выполняются пациентам без каких-либо жалоб для того, чтобы выявить серьезные заболевания на самой ранней их стадии", — рассказала терапевт.

"Программы скрининга позволяют диагностировать и начать эффективно лечить болезни, которые на начальных этапах могут не вызывать никаких симптомов и неприятных ощущений у пациента, однако уже начинают наносить значимый вред здоровью и влиять на дальнейший прогноз (это онкологические заболевания, туберкулёз, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые другие)", — добавила она. Врач рассказал об опасных для здоровья продуктах

Всем курильщикам с длительным стажем курения врач советует низкодозовую спиральную компьютерную томографию легких в возрасте старше 55 лет – не реже 1 раза в 2 года, а лучше ежегодно.

Мужчинам старше 50 лет рекомендуется ежегодно сдавать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген). При наличии случаев рака простаты среди близких родственников – скрининг нужно начинать раньше (с 40 лет).

Всем женщинам в возрасте от 40 до 75 лет важно проводить маммографию с периодичностью 1 раз в 2 года; PAP-тест (мазок на атипичные клетки) методом жидкостной цитологии с 18 до 65 лет – 1 раз в 3 года, а также УЗИ органов малого таза и осмотр врачом-гинекологом – 1 раз в год. Дополнительно обычно проводится исследование на онкогенные штаммы ВПЧ (вируса папилломы человека), — этот тест по некоторым параметрам дает больше информации, чем PAP-тест и дополняет его.