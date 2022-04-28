МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. На Западе признают, что Москва успешно противостоит санкциям, которые ввели США и их сторонники после начала специальной операции по денацификации Украины. Американское агентство Bloomberg сообщает о быстром росте экспорта нефти из российских портов во второй половине апреля. На Западе признали, что поступления в российский бюджет от экспорта нефти значительно выросли. Иными словами, планы удушения российской экономики провалились, констатировал глава государства Владимир Путин. Вашингтон в шоке: Китай и Индия сорвали идеальный план

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС

По данным Bloomberg, в течение недели с 16 по 22 апреля было отгружено 40 танкерных партий нефти, совокупный объем которых превышает 28 млн барр. (≈5,5 млн т). Таким образом, экспорт нефти из России через морские терминалы в среднем составил около 4 млн барр./сут. (≈540 тыс. т/сут.) — на 25% больше, чем неделей ранее. При этом пятая часть всей нефти экспортируется морским путем без указания конечного пункта назначения. Западные эксперты уверены, что эти объемы сырья будут поставлены в Азию, но в какие страны — остается неизвестным.

Благодаря значительному увеличению объемов экспорта нефти, растут поступления в российский бюджет, чем крайне недовольны властные круги США, ЕС и ряда других стран, которые поддержали тотальную экономическую войну против России. Согласно подсчетам американского агентства, при текущем уровне экспортной пошлины поставки российской нефти за рубеж с 16 по 22 апреля принесли Москве около $232 млн — на $46 млн больше, чем неделей ранее.

Экспорт нефти из России морским путем осуществляется из портов, которые расположены на побережье Балтийского и Черного морей, в Арктике и Дальнем Востоке. Западные агентства сообщают о значительном росте экспорта на прошлой неделе из трех регионов. При этом западные эксперты не учитывают объемы, поставляемые за рубеж по магистральным трубопроводам — в первую очередь по "Дружбе" и ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан).

За указанный период только экспорт через балтийские и черноморские порты вырос на 663 тыс. барр./сут. или на 36% по сравнению с неделей, закончившейся 15 апреля. Росту экспорта способствовало улучшение погодных условий в черноморском регионе. Это позволило возобновить в полном объеме экспорт нефти из Новороссийска — крупнейшего морского порта на юге России. Из-за штормового предупреждения с 12 по 15 апреля работа новороссийского порта были остановлена. В конце прошлой недели отгрузки нефти возобновилась в полном объеме, но все еще отстают от графика.

Экспорт через дальневосточные терминалы вырос за неделю на 105 тыс. барр./сут. или на 10%. Поставки из Мурманска увеличились на 29 тыс. барр./сут. или на 9%. Из этого незамерзающего порта, расположенного за Северным полярным кругом, осуществляются поставки нефти, добываемой в Арктике.

Увеличения экспорта нефти не произошло только на северо-западном направлении — через балтийские порты. У России перекупили ненужную Западу нефть

С 1 по 22 апреля морской экспорт нефти через морские терминалы России составил 3,2 млн барр./сут., что значительно больше по сравнению со средним показателем 2021 года — 2,88 млн барр./сут.

ПЛАНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УДУШЕНИЯ РОССИИ ПРОВАЛИЛИСЬ

Начав тотальную экономическую войну против России, США, ЕС и присоединившиеся к ним страны не достигли поставленной цели. Задушить экономически Россию не удалось. Сейчас в Вашингтоне и Брюсселе ведутся консультации об ужесточении антироссийски санкций, что должно привести к сокращению поступлений от экспорта нефти в российский бюджет. Рассматриваются полный запрет на импорт и установление потолка цен на российскую нефть для стран-членов ЕС.

Ранее западные агентства сообщили, что добыча нефти в России с 1 по 15 апреля снизилась на 800 тыс. барр./сут. по сравнению с мартом. Даже если эта информация подтвердится, снижение добычи не привело к уменьшению доходов российского бюджета. Наоборот, в западных столицах вынуждены признать, что "рост экспорта нефти через морские терминалы во время восьмой недели специальной операции на привел к росту доходов Кремля на 25%".

В марте экспортная пошлина на нефть, вывозимую из России, составила $58,30/т ($7,95/барр.). В апреле она повысилась до $61,20/т ($8,30/барр.). Размер экспортной пошлины устанавливается с учетом средней цены на Urals на международном рынке в период с 15 числа текущего месяца по 14 следующего месяца.

Выступая на Совете законодателей, президент РФ Владимир Путин заявил, что планы экономического удушения России провалились, отечественная экономика устояла, страна смогла отразить удар от нелегитимных западных санкций.

"Мы не просто… смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны", — сказал российский лидер.

Путин особо подчеркнул, что "наша банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом, устояли и не посыпались".

Однако на Западе продолжают надеяться, что ситуация в российской экономике ухудшится после введения очередного пакета санкций против Москвы.

"Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями", — признал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он добавил, что в связи с этим Польша "старается организовать процесс разработки очередного пакета санкций". Польские власти проводят откровенно антироссийскую политику и выступают за введение полного эмбарго на российскую нефть, поставляемую на европейский рынок.