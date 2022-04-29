МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Москва может жестко отреагировать на новые антироссийские инициативы, в том числе экономические, со стороны США и других недружественных стран, дала понять представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий последовал за решением американских конгрессменов направлять незаконно изъятые активы, связанные с Россией, на поддержку правящего режима в Киеве. Вашингтон в шоке: Китай и Индия сорвали идеальный план

"ИДИОТИЧЕСКИЕ" МЕРЫ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев.Live" заявила, что на любые меры недружественных стран, в том числе "идиотические", Россия будет отвечать.

"Мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать", — сказала Захарова.

Так она прокомментировала новость о том, что Конгресс США проголосовал за использование конфискованных властями соответствующих стран активов России во вред российским интересам.

Накануне этого интервью, 27 апреля, Палата представителей голосами 417 конгрессменов приняла законопроект, призывающий президента США Джозефа Байдена продать "замороженные активы российских олигархов" и направить полученные средства на "дополнительную военную и гуманитарную помощь Украине".

РЕПАРАЦИИ

Довольно интересно подали эту ситуацию ведущие СМИ США и Великобритании. Так, авторитетное британское издание The Times, упомянув про "замороженные активы" "российских олигархов", отметило, что их передача официальному Киеву означает "де-факто репарации Украине". Любопытная формулировка, учитывая, что репарации — это выплаты проигравшей в войне стороны победившему противнику. В бундестаге назвали заморозку валюты России деструктивной мерой

Другое британское издание, не столь авторитетное, но также достаточно узнаваемое, Daily Mail, отметило, что Байден, обращаясь к Конгрессу, запросил "дополнительно 33 миллиарда долларов на военную и гуманитарную помощь Украине, которая, как говорят официальные лица, позволит финансировать войну там в течение ближайших пяти месяцев". Более того, подчеркивается, что структура выделяемого пакета помощи включает 20,4 миллиарда долларов "на дополнительную помощь в сфере безопасности и военную помощь", 8,5 миллиардов долларов "экономической помощи" и… целых 3 миллиарда долларов на "гуманитарную помощь".

"ДОСТОЙНЫ УЗНАТЬ ФАКТЫ"

То есть власти в Вашингтоне не скрывают, что своей целью США ставят затягивание военного конфликта на Украине, а никак не его скорейшее разрешение путем переговоров. И если внимательно ознакомиться с материалами ведущих англоязычных СМИ, уделивших внимание этой теме, сложно будет спорить с тем фактом, что они никоим образом не выражают и намека на порицание такой позиции правящих кругов США и Великобритании.

Однако не похоже, что это обстоятельство вынудило, к примеру, премьер-министра Бориса Джонсона признать, что он поспешил, когда призывал российских граждан потреблять информацию англосаксонских СМИ под тем предлогом, что россияне "достойны того, чтобы узнать факты".

Ранее, в течение двух месяцев с начала специальной военной операции на Украине, Вашингтон, по данным Пентагона, выделил Киеву помощь на решение вопросов, связанных с безопасностью, в размере около 3,4 миллиардов долларов.