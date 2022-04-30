МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Нью-Дели хочет, чтобы индийские нефтеперерабатывающие компании рассмотрели возможность приобретения доли ВР в российской "Роснефти". Индийские власти стремятся развивать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, несмотря на санкции со стороны Вашингтона и его вассалов. Европейский эксперимент начался: кто выдержит "испытание газом"

"Роснефть" готовит глобальную сделку, которая позволит значительно увеличь поставки сырья в Индию.

ИНДИЙЦЫ ВМЕСТО БРИТАНЦЕВ

Индийское правительство обратилось к ряду государственных нефтяных компаний страны с запросом рассмотреть возможность покупки доли британской ВР в компании "Роснефть", сообщают индийские и западные источники. Запрос был направлен Министерством нефти Индии крупнейшим нефтяным компаниям страны: ONGC, Indian Oil, Hindustan Petroleum, Oil India и Gail.

О своем намерении выйти из российских проектов ВР объявила в марте. Также британская структура намерена продать свою долю в "Роснефти", которая составляет 19,75%. Переговоры о продаже доли ВР индийским компаниям начались уже в марте, после встречи Бернарда Луни, исполнительного директора британской компании, с Хардипом Сингхом Пури, главой Министерства нефти Индии.

Представители индийских компаний и ВР отказались предоставить какие-либо разъяснения по этому поводу, сославшись на корпоративные требования о соблюдении конфиденциальности.

В отличие от стран Запада, которые ввели жесткие антироссийские санкции после начала специальной операции на Украине, индийское правительство не стало осуждать действия Москвы. Экономическое сотрудничество между двумя странами продолжает динамично развиваться.

"Роснефть" — крупнейшая нефтяная компания России. В 2021 году добыча жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) составила превысила 425 млн барр. (свыше 192 млн т). Доказанные запасы углеводородов "Роснефти" на конец 2021 года составили 38,3 млрд барр. (5,2 млрд т) нефтяного эквивалента. Долой "ОПЕК". Вашингтон выходит на тропу войны с нефтяным альянсом

Для Индии жизненно необходимо иметь доступ к источникам углеводородов, без которых невозможно обеспечить экономическое развитие страны в долгосрочной перспективе. Согласно прогнозу ОПЕК, на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса в этом году спрос на нефть в Индии достигнет 5,15 млн барр./сут. (257,5 млн т/г), что 8,2% больше по сравнению с 2021 годом. Для поставок из-за рубежа превышает 85% объема нефти, потребляемого в стране. Зависимость Индии от импорта растет в связи с падением собственной добычи в последние годы. По предварительным данным, в минувшем финансовом году (апрель 2021 года — март 2022 года) в Индии было добыто менее 30 млн т нефти.

Эксперты уверены, что соглашение о приобретении индийскими инвесторами доли ВР в "Роснефти" может произойти только с большой скидкой с британской стороны и только при согласии Москвы. Российская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с индийскими компаниями и готова использовать все рычаги давления, чтобы ВР продала свои российские активы с максимальной скидкой.

"Роснефть" имеет опыт взаимовыгодного сотрудничества с партнерами из Индии. Консорциум индийских компаний — ONGC, Indian Oil, Oil India и Bharat Petroleum — владеет 49,9% акций компании "Ванкорнефть", которая разрабатывает гигантское Ванкорское месторождение на севере Красноярского края. Извлекаемые запасы нефти и конденсата этого месторождения превышают 500 млн т, запасы газа оцениваются примерно в 100 млрд куб. м.

Bharat Petroleum через свою дочернюю структуру владеет 29,9% акций компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" в Якутии.

ONGC рассматривается как претендент на покупку 30% доли участия ExxonMobil в проекте "Сахалин — 1". Американская компания, которая является оператором проекта, объявила форс-мажор и намерена срочно покинуть Россию. Разлюбили. Почему "нефтяные принцы" больше не боятся Америки

В НЬЮ-ДЕЛИ ОСТОРОЖНИЧАЮТ

Из-за санкций со стороны объединенного Запада "Роснефть" испытывает трудности со сбытом, поэтому компании приходится предоставлять потенциальным покупателям большие скидки на свою нефть. Западные агентства сообщали, что скидки на Urals — основной экспортный сорт российской нефти — к североморскому Brent достигали $40/барр. Ряд участников рынка усомнились в таком размере скидки и полагают, что он не соответствует действительности.

Brent является эталонным сортом. Цена на нефть, добываемую в России и многих других странах, устанавливаются путем определения дифференциала (скидки или премии) по отношению к Brent.

Сейчас "Роснефть" активно ведет переговоры с индийскими и китайскими нефтеперерабатывающими компаниями о заключении новых соглашений на поставку сырья, что позволит перенаправить экспортные потоки с Запада на Восток.