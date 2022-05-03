МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Отдыхать за границу российские туристы в этом году поедут, а если ситуация с санкциями в отношении России сохранится в течение года, то количество стран для отдыха россиян будет чуть больше, чем во время пандемии. Но цены на отдых в среднем подрастут как минимум на 10-15%, предупреждают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Главным вопросом в выборе страны для летнего отдыха будет геополитика, убежден руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Пока что большинство российских туристов не могут попасть в европейские страны из-за ситуации вокруг Украины, поэтому им придется переключаться на другие курорты, причем, как иностранные, типа Турции и Северной Африки, так и российские. При этом цены в России будут достаточно схожими с европейскими из-за высокого спроса, взлетевшего как минимум на 50% с конца февраля. Блеск и нищета: станет ли доллар "новым британским фунтом"

"Де-факто все вопросы, которые касаются Турции или Северной Африки, уже решены. Турецкая сторона создает дополнительные авиакомпании для работы с российскими отдыхающими, поскольку подавляющее большинство российских авиаперевозчиков сейчас в черном списке ЕС", — рассказывает аналитик.

Таких проблем с Египтом или Тунисом нет, так что туда чартеры смогут летать совершенно спокойно. И цены, по мнению Когана, будут "вполне себе стандартными" для Турции летнего периода, каких-то "огромных завышений" там можно не ждать, поскольку и большого ажиотажа вокруг таких поездок не будет — пока что слишком много неопределенности вокруг бюджета россиян.

ПОЛЯРНЫЕ СЕГМЕНТЫ

Если текущая ситуация с санкциями в отношении России сохранится в течение года, то количество стран для отдыха россиян будет чуть больше, чем во время пандемии, предполагает доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

"Безусловно, в приоритете останутся Турция Египет и ОАЭ, где российским туристам всегда рады. Однако отдых в этих странах летом, по оценкам эксперта, может подорожать на 10-15% (с учетом текущего курса доллара и цен на авиатопливо) и составить от 50-60 тысяч рублей на человека. Но будут и горящие путевки, стоимость которых значительно ниже", — считает он. Новые выплаты и льготы по ипотеке. Что изменится в жизни россиян в мае

По словам профессора кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елены Джанджугазовой, зарубежный туризм в 2022 году будет существенно ограничен, но несмотря на сложности, он сохранится. Летом же спрос сместится на полярные ценовые сегменты — бюджетный и премиум.

А к зиме, как уверен Гареев, возобновится интерес к Вьетнаму и Таиланду, рост цен на такие поездки может составить от 15 до 20% по сравнению с доковидными годами.

Экзотические направления — Мальдивы, Куба, Сейшелы — останутся в приоритете у тех, кто готов потратить за неделю отдыха на двоих от 200 тысяч рублей с учетом многочасового перелёта.

Европейские страны будут востребованы у индивидуальных туристов. Но о массовом туризме в этом году говорить не приходится, признает эксперт.

СЕЗОНУ БЫТЬ

Вопрос — поедут туристы на отдых в зарубежные страны или нет — сегодня не стоит. Однозначно, поедут — уже поехали, утверждает генеральный директор агентства "Тур-де-Тур" Лилия Капцова.

Бронирование на майские праздники и на лето было "немного отсроченным", но оно пошло.

"Несмотря на то, что начало продажного сезона было скомканным, тем не менее, заявки на лето, которые были забронированы и не аннулированы, оказались выгодными по цене — сейчас такие туры стоят уже дороже", — отмечает эксперт.

Турция сделала нам шаг навстречу и поставила по несколько рейсов в день трех авиакомпаний: PegasFly, Pegasus Airlines, Turkish Airlines — это закрывает спрос, более того, предложение даже превысило спрос. Доплаты за топливные сборы на регулярные рейсы — достаточно высокие, но тем не менее бронирования идут, поясняет Капцова. А состоятельные туристы довольны, тем, что на курорты Даламан и Бодрум полетели Turkish Airlines, и с удовольствием бронируют туры на этих рейсах. "Продай козу". В Германии нашли способ реанимировать "Северный поток-2"

"Если все наладится, и наш туризм восстановится, раннее бронирование по-прежнему будет актуальным", — считает глава "Тур-де-Тур".

Фактически сегодня очень многие страны для туризма открыты, в том числе Таиланд и Вьетнам, все страны Индийского океана, Сейшелы, Мальдивы и Маврикий, ОАЭ.

Можно оформить визу и полететь и в европейские страны. Правда, добираться до Европы будет сложнее и дороже.

Что касается всеми любимого Египта, то несмотря на то, что EgyptAir анонсировала начало полетной программы, летает в Египет и российская Red Wings, туры туда — довольно дорогие.

"Но, тем не менее, если люди хотят отдыхать — они летят. Наши люди устали от отсутствия отдыха, ничем их уже не удивить — уж больно долго мы сидели взаперти", — заключила Капцова.

ВАЛЮТА

Валюту можно без проблем купить в банке, но стоить она будет минимум на 20% дороже, чем официальный курс ЦБ, предупреждает Коган. Ответный удар. Какой альянс положит конец диктатуре доллара

"К сожалению, скорее всего, наличность придется покупать по такому завышенному курсу, если в ближайшие пару месяцев ничего не изменится — нужно помнить, что Visa и Mastercard российских банков за рубежом не работают, а ставить на карту "Мир" все-таки не стоит, как и на UnionPay, который публично отказался работать с подсанкционными банками", — отмечает экономист.

Поэтому вопросом наличности лучше озаботиться заранее, продумав, как подешевле ее купить.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопрос безопасности в курортных странах — это вопрос, который должен ими же и решаться. Предсказать, какой будет обстановка в ближайшие месяцы, невозможно, говорит Михаил Коган. В России набирают популярность горные походы

Роман Гареев при этом отмечает, что наши соотечественники могут столкнуться "с некоторой опасностью" в отелях и в городах. Опасность эта, по его мнению, прежде всего, связана с личным отношением к русским некоторых местных граждан и отдыхающих из других стран.

"Не думаю, что все это выльется в серьезные конфликты, но определенный негативный отпечаток на отдыхе, безусловно, оставит. Если вы боитесь такого, то лучше провести свой отдых на территории России", — говорит эксперт.