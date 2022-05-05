МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В экспертном сообществе США нарастают опасения перед последствиями текущего курса нынешней администрации Белого дома - как в экономике, так и во внешней политике. Голоса критиков линии, которую проводит Вашингтон, звучат все громче. Газ не пахнет. Россия пытается зайти в Европу через Африку

ОБОЮДООСТРЫЙ МЕЧ

Антироссийская санкционная политика США и их союзников оказалась "обоюдоострым мечом" и фактически обернулась против них самих, замечает геостратег Брахма Челлани в своем материале для влиятельного американского издания The Hill. Ирония текущей ситуации, по мнению автора, состоит в том, что 18 крупнейших импортеров российских энергоносителей (за исключением Китая), которые ввели санкции против России, за первые два месяца боевых действий на Украине закупили такой объем углеводородов, что доходы России от их экспорта удвоились и достигли почти 62 млрд евро. Только на страны ЕС пришелся 71 процент всего приобретенного объема энергоносителей в этот период, указывает Челлани.

Хотя санкции "коллективного Запада" болезненны для экономики России, они вносят свой вклад в поддержание высоких мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, отмечает он. Один из факторов, который способствует такому развитию событий — прекращение поставок природного газа в Польшу и Болгарию.

"Москва могла бы еще выше поднять цены за счет расширения контрсанкций и при этом сохранить свои экспортные доходы", — уверен автор.

Такую ситуацию он объясняет тем, что Россия является самой богатой страной в мире, если вести речь о природных ресурсах, и входит в число крупнейших мировых экспортеров природного газа, урана, никеля, нефти, угля, алюминия, меди, пшеницы, удобрений и некоторых драгоценных металлов (таких как палладий).

ВОПРЕКИ

Несмотря на усилия по отключению России от мировых финансовых потоков, рубль резко восстановился, тогда как валюта Японии обвалилась до двадцатилетнего минимума, напоминает Челлани.

"Высокая инфляция и сбои в цепочках поставок угрожают прибыли западных корпораций, а повышение процентных ставок для сдерживания инфляции усугубляет ситуацию", — указывает он.

От санкций против России страдают и бедные страны: на них ложится основная тяжесть экономических последствий, констатирует эксперт.

Однако положение ухудшилось и в самой богатой стране мира, сетует другой автор The Hill — бывший партнер крупной инвестиционной компании Wertheim & Company Лиз Пик.

Фондовые рынки рушатся, сетует она, и это обходится американцам в триллионы долларов. Ситуация на рынке жилья, скорее всего, ухудшится вслед за рынком ценных бумаг, прогнозирует Пик. "Все это происходит вопреки тому, что наша экономика остается достаточно сильной", — отмечает автор.

Она считает, что администрация Байдена вряд ли сможет исправить ситуацию, не погрузив экономику страны в рецессию. "Поскольку президент по-прежнему требует еще больших государственных расходов, более высоких налогов на бизнес и ужесточения правил, все это приведет к росту цен", — сокрушается эксперт. Равный доллару: кто и зачем упорно топит евро

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в апреле 2021 года составил 88,3, указывает она. А сегодня он снизился до 59,4 — одного из самых низких уровней с 1980 года, когда впервые начали вести эту статистику.

Согласно усредненным данным опросов Real Clear Politics, только 38% населения США одобряют управление экономикой командой Джозефа Байдена, констатирует бывший партнер Wertheim & Company.

ПРОБЛЕМЫ НЕ ТОЛЬКО В ЭКОНОМИКЕ

Более того, военная помощь Вашингтона Украине вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны самих США, отмечает политический обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон. При этом журналист сомневается, что нынешний глава Белого дома осознает, насколько опасно текущее положение дел.

Журналист, ссылаясь на данные американских СМИ, указывает, что Вашингтон отправил Киеву столько оружия, что теперь начинает ощущать его нехватку. А дополнительная помощь Украине на сумму 33 млрд долларов, о выделении которой Байден призвал Конгресс, намного больше той, которую, в частности, просил предыдущий президент, Дональд Трамп, на постройку стены на границе с Мексикой. Тем временем ситуация в американской экономике все хуже: рекордная инфляция, перебои с поставками продовольствия и энергоресурсов могут привести к рецессии.

"Так продолжаться не может, — утверждает телеведущий. — Мы находимся на грани ядерного конфликта со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие".

США находятся в максимальной опасности, но руководство страны ведет себя безрассудно, а в случае с Байденом — невменяемо, делает вывод журналист.