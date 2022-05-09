МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Интерес к загородной недвижимости растет с начала пандемии — соответственно, растут и цены. Не угаснет интерес к загородному жилью и в наступающий летний сезон. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", не видят причин для снижения цен на рынке загородной недвижимости, но и серьезного роста на этом рынке также не предвидится — цены и так находятся на максимуме.

ЗАСИЛЬЕ НЕЛИКВИДА

По оценкам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, средняя стоимость коттеджа/участка с подрядом на первичном рынке сегодня составляет 28 млн рублей (минус 0,6% за год), участка без подряда — 4,2 млн рублей (плюс 1,8% за год), таунхауса/дуплекса — 18,4 млн рублей (плюс 28% за год). Квадрат немалевича: строить ли сейчас дом или лучше подождать

На рынке "вторичной загородки" в среднем коттеджи стоят 32,6 млн рублей (плюс 1,8% за месяц и минус 2,3% за год), участки без подряда — 1,3 млн рублей (плюс 4,4 за месяц и плюс 14% за год), дачи — 8,1 млн рублей (плюс 34,8% за год).

При этом на первичном рынке наблюдается дефицит предложения. "Новых лотов — слишком мало, чтобы удовлетворить растущий спрос. Наиболее интересные — раскуплены, на рынке скапливается неликвид", — объясняет он. Из-за серьезного сокращения экспозиции стоимость объектов растет. На вторичном рынке цены на большую часть лотов завышены, предложение зачастую не соответствует современным требованиям покупателей.

Но несмотря на такую ситуацию, этим летом Таганов прогнозирует высокий спрос на загородную недвижимость. Из-за закрытых границ и подорожания путевок по популярным ранее направлениям желающих провести отпуск на даче будет явно много.

"Однако политическая и макроэкономическая неопределенность повлияла и на девелоперов — выход новых проектов приостанавливается до прояснения ситуации. Вероятно, высокий спрос может сыграть свою роль, и крупные застройщики все-таки выведут на рынок новые объемы предложения. И вот при увеличении экспозиции цены начнут снижаться", — рассуждает эксперт. Старье берем. Что купить сейчас, чтобы потом продать дороже

ПО АДЕКВАТНОЙ ЦЕНЕ

Если есть необходимость в загородном доме или участке, то Таганов рекомендует покупать сейчас. Наибольшей популярностью покупателей пользуются объекты в высокой стадии готовности по адекватным ценам.

C ним соглашается и руководитель направления "Продажи" компании Apple Real Estate Виолетта Хачатурова: сейчас самое время для покупки загородной недвижимости для жизни.

По ее словам, начинается активный сезон, и в ближайшие пару месяцев все самые интересные объекты будут раскуплены. "А учитывая, что количество ликвидных лотов, к примеру, на рынке элитной и премиальной недвижимости минимально, то вопросом покупки стоит заняться сейчас", — говорит она.

При этом снижения цен в связи с текущей обстановкой не будет — начиная с 2020 года идет постоянный рост интереса к загородной недвижимости и, соответственно, стоимости. Так что ждать дальше и надеться на удешевление смысла нет.

Учитывая то, что в первом квартале 2022-го спрос на "загородку" увеличился на 20%, можно успешно реализовать недвижимость — если, конечно, не завышать стоимость дома, предупреждают эксперты.

К тому же, говорить о том, что сейчас не стоит продавать, так как цена вырастет, оснований нет. "И наблюдая динамику предыдущих кризисов, собственники, которые снимали свои объекты с продажи, потом долго не могли их реализовать, так как спрос снижался", — отмечает Хачатурова.

"ЗАХОДИ И ЖИВИ"

По мнению риелтора, основателя компании "Евгений Яшенков и партнеры" Евгения Яшенкова, тренд на загородную недвижимость сохранится, но есть факторы и риски, которые могут повлиять на рынок домов и участков, в большей степени в части спроса.

Так, ситуация с неизбежным повышением ипотечных ставок может серьезно скорректировать спрос на вторичке квартир и спровоцировать снижение цен. "Зачастую именно продажа квартиры — это первый шаг к покупке дома. А значит, денег на покупку дома у покупателя станет меньше", — считает специалист.

Другой фактор — серьезное подорожание строительных и отделочных материалов. Себестоимость стройки и ремонта становится выше — следовательно, и покупка участка с генподрядом выйдет дороже, и самостоятельный ремонт дома «под отделку» в итоге обойдется в копеечку.

"Очевидно, что продавцам домов в состоянии "заходи и живи" будет легче продать свои варианты, а значит, они прибавят в цене наиболее значительно. А вот участки с генподрядом, дома без внутренней отделки, недострой, объекты, требующие серьезного ремонта, рискуют зависнуть мертвым грузом на неопределенный срок", — предполагает риелтор. Эксперт объяснил, почему лучше покупать жилье с готовой отделкой

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РУБЛЕВЫХ АКТИВОВ

В последнее время власти стремились повысить интерес к загородной недвижимости за счет создания ипотечного продукта с низкой ставкой. "Но в текущих реалиях эта задача ушла на дальний план", — продолжает управляющий партнер юридической фирмы Bolshakov&Partners Андрей Большаков. — "Поэтому рынок загородной недвижимости продолжает жить по инерции от ковидного периода, когда спрос на "загородку" резко возрос и поднял цены.

Существенных изменений цен на этом рынке в ближайшее время эксперт не ожидает. В перспективе 3-6 месяцев юрист не исключает небольшой рост цен, ведь некоторые граждане пытаются срочно потратить рублевые активы, а продавцы, естественно, этим воспользуются. Но в дальнейшем цены стабилизируются и будут зависеть от курса валют, потому что многие еще продолжают считать цену своей недвижимости в валюте.

В долгосрочной перспективе подорожают элитные дома в связи с курсом доллара, а также сложностью покупки стройматериалов из еврозоны. Если какие-то объекты будут строиться исключительно из отечественных материалов, то, вероятно, цены на них существенно не изменятся, предположил Большаков.