МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Отказ Евросоюза от российской нефти продиктован желанием оказать давление на Москву и сократить для нее возможности получения экспортных доходов. Это исключительно политическое решение — с экономической точки зрения выгодоприобретателей здесь нет, поскольку сопутствующий ущерб для экономики ЕС может нивелировать любые выгоды отдельных ее субъектов. Тем не менее, решение будет принято в том или ином виде. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Не только доллар. Какая опасность подстерегает Европу

При этом он подчеркнул, что сроки еще пока не ясны.

"Российская нефть — это 25% нефтяного импорта ЕС, а по отдельным нефтепродуктам доля еще выше. Например, дизельное топливо из РФ составляет до 70% импорта. Под российские поставки заточены местные НПЗ, транспортная инфраструктура, отработана логистика поставок. Это все необходимо перевести на новые рельсы, за считанные месяцы такую работу не провести. Это значит, что отказ будет постепенным и выйдет за пределы этого года", объяснил Галактионов.

Кто же заменит российскую нефть? По мнению эксперта, на текущий момент претендентов не так много. Внутренняя добыча снижается, США экспортирует мало, хотя и может временно добавить несколько сот тысяч баррелей за счет роспуска резервов.

"Сланцевики пока не проявляют рвения расширять добычу, поскольку экологическая повестка делает нерентабельными объемные капиталовложения в "грязный" нефтяной сектор. Страны ОПЕК+ на текущий момент почти исчерпали потенциал для роста добычи, свободными резервными мощностями располагают только Саудовская Аравия и ОАЭ, но здесь западная дипломатия пока не смогла заручиться должной поддержкой", добавил он.

Таким образом, подытожил эксперт, дополнительных баррелей не будет. Будет замещение. Российская нефть пойдет в Азию, а та нефть, от которой откажутся в Азии, пойдет в Европу. При этом азиатские страны будут покупать российскую нефть с большим дисконтом, а европейские — переплачивать. И для этого еще предстоит сделать масштабные инвестиции в инфраструктуру. Долой ОПЕК. Вашингтон выходит на тропу войны с нефтяным альянсом

По мнению Галактионова, для России выгоды здесь тоже нет. И вот почему: по мнению эксперта, на нее ложатся дополнительные транспортные расходы, а нефть придется отправлять с дисконтом, который на сегодняшний день составляет огромные $20-30 с барреля. Плюс также придется потратить несколько лет на новую инфраструктуру для разворота на Восток.

"В итоге выигрывает тот, кто в драке не участвует. Страны Персидского залива получают рекордные доходы от продажи дорогой нефти, Китай и Индия получают стратегическое преимущество перед ЕС за счет более дешевой нефти из РФ. И те, и другие усилили свои переговорные позиции в диалоге со странами Запада, которые просят их помощи в борьбе против России. Так что помимо экономических выгод они могут получить и политические — в нынешней ситуации можно пытаться выторговать то, что раньше казалось невозможным", подытожил Галактионов.