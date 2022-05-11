МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ, Екатерина Акопова. По прогнозам ученых, в 2022 – 2023 годах мир ждет глобальный продовольственный кризис. Но Россию он не коснется – мы обеспечиваем себя практически всем необходимым набором продовольствия. И даже если весь мир перестанет поставлять продовольствие в Россию по причине его нехватки, голода у нас не будет, хотя от многих продуктов придется отказаться, уверены эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Голодный год. Кто виноват и почему пытаются "съесть" Россию

БОБЫ, РЫБА И САХАР

Помимо зерна – а Россия является мировым лидером по его экспорту – наша страна экспортирует немало других продуктов. Так, в сегменте круп мы можем обеспечить мир гречкой, перловкой и полбой. Но эти крупы остаются практически невостребованным на мировом уровне, их употребляют в основном на постсоветском пространстве.

Кроме того, РФ лидирует и по экспорту зернобобовых, пояснил агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

По его словам, Россия вплотную подошла к реализации масштабных программ по экспорту мяса птицы и свинины, обладает большим потенциалом по развитию овощеводства. Также мы продаем молоко и отдельные виды молочной продукции.

Кроме того, имеется немалый потенциал по наращиванию улова и экспорта рыбы и нерыбных водных продуктов. Однако, являясь ведущей морской державой и обладая огромными водными биоресурсами, Россия по улову и экспорту рыбы и нерыбных водных продуктов занимает лишь 9 место. Нас обгоняют страны с куда более скромным потенциалом. "Начинать надо не с газа": что еще у России купят за рубли

Еще одна статья экспорта, которая может значительно расшириться – сахар. По словам Рамазанова, сейчас в России производится намного больше сахара, чем необходимо для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. При этом, в оборот для производства сахарной свеклы вовлечены не более 75 % посевных площадей под эту культуру по сравнению с 1990 годом, зато производительность значительно выше.

"Такая же ситуация характерна для производства подсолнечника и других масличных семян, картофеля, капусты белокочанной, моркови и других корнеплодов", — подчеркнул эксперт.

МАСЛО, ВОДКА И ВОДА

За последние годы существенно возрос экспорт семян подсолнечник, рапса, гречихи и сои. Особым спросом пользуется подсолнечное масло, пояснил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

"Хорошо продаются кондитерские изделия, произведенные в России, особенно в странах СНГ, в общей доле экспорта они составляет порядка 5%", — отметил эксперт.

Существенно возрос, по его словам, экспорт слабоалкогольной продукции особенно на рынок КНР, традиционно во всем мире пользуется успехом русская водка, которая сама по себе уже является брендом.

"Недооцененным мировым сообществом товаром из России являются минеральные воды, которые на порядок превосходят западные аналоги. Особо в данном случае выделяется пресная питьевая вода, в предстоящем будущем она в мире будет востребована", — считает Белхароев. "Баланс не сходится". Польша пошла по украинскому газовому пути

ГЛАВНОЕ — РЕСУРСЫ

Не стоит забывать и тот факт, что Россия занимает первое место в мире по экспорту ресурсов. "В число ресурсов входят не только газ, нефть и уголь, но, в частности, аммиачные и калийные удобрения", — пояснил директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артём Лютик.

Без них сельское хозяйство в большинстве регионов мира окажется куда более убыточным. Цены на удобрения на ряде рынков уже выросли в 2-3 раза, и это оборачивается сокращением урожайности.

"В целом, экспорт ресурсов из России так плотно вписан в мировую экономику, что уход экспортных объемов из любого вида экспортируемых из России ресурсов мгновенно вызывает рост цен и как следствие, повышение спроса у других покупателей", — заключил он.