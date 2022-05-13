МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Резкий обвал евро к рублю происходит из-за снижения импорта из стран ЕС, начала рублевых платежей за газ и общемировом спаде интереса к европейской валюте. Трейдеры спешат от нее избавиться, и лишь уходящие с российского рынка компании остаются в плюсе, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Причин для резкого падения евро к рублю несколько. Во-первых, импорт из стран ЕС снизился на 55%, то есть более чем наполовину упал естественный внутренний спрос на евро. Вторым важным фактором является постепенный переход к рублевой схеме оплаты за газ. Объявлено, что уже более 20 европейских покупателей газа завели счета в Газпромбанке и ещё 14 в процессе открытия счетов.

"Напомню, что по текущей схеме расчетов покупатели отправляют евро в Газпромбанк, где они на 100% конвертируются в рубли и уже в рублях идут на счета "Газпрома". Это значит, что в отличии от других экспортеров, которые должны продавать от 50 до 80% валютной выручки в случае экспорта газа реализуется 100% валютной (в евро) выручки", — пояснил он.

Кроме того, курс евро к рублю сейчас отрезан от международной ликвидности и острее реагирует на изменение баланса спроса и предложения. Курс евро к доллару опустился до минимума с января 2017 года

"Трейдеры, понимая, что давление на евро будет только возрастать, заранее избавляются от валюты, в которой ожидается падение. А дальше будет еще хуже. Часть населения, которое купило валюту или держало ее на валютных счетах, видя падение евро, начнет избавляться от валюты. Это, в свою очередь, вызовет новый объем продаж в евро", — считает Тузов.

Фактически сейчас Минфину и Центральному банку, приходится сдерживать падение курса евро на внутреннем рынке, чтобы не обрушить доходы экспортеров, добавил он.

"Однако из-за блокировки части золотовалютных резервов и корсчетов и Минфин и ЦБ РФ ограничены в своих ресурсах по поддержанию курса. В выигрыше только европейские корпорации, которые хотят уйти с российского рынка. С разрешения правительства они продают свои активы за рубли и покупают подешевевший евро. Получая доход на свои вложения в Россию", резюмировал Тузов.