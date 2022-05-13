МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Мысль, высказанная в статье швейцарского обозревателя Геральда Хоспа о том, что Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго, имеет под собой реальные основания. В том, что санкции против российских нефти или нефтепродуктов будут в том или ином виде введены, никто не сомневается, рассуждает в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин. Германия заявила, что не готова к эмбарго на российский газ

"Можно рассматривать варианты, но бездействие не входит в их число. Поэтому статья содержит не только предупреждение о контрпродуктивности эмбарго на российскую нефть, но и обсуждение дополнительных мер для повышения его эффективности. От сроков и механизмов реализации шестого пакета санкций зависит, насколько РФ сможет адаптироваться к новым условиям", — указал эксперт.

Действительно, снижение предложения российской нефти и нефтепродуктов, если оно не замещается другими странами, должно вызвать рост цен, отмечает он. Однако рынок обычно смотрит вперед и закладывает в цену вероятные будущие сценарии. Brent находится около $100/баррель или выше с начала марта, и в этом росте уже учтен какой-то вариант ограничений на импорт из РФ в ЕС. Поэтому может оказаться, что дополнительные меры ЕС приведут к снижению цены, если реальность окажется мягче ожиданий рынка. Так, неделю назад на фоне сообщений о смягчении позиции ЕС Brent потерял в цене почти $10/барр. С другой стороны, события в Китае также играют роль "потолка" для цен, поскольку прогнозы спроса на нефть в условиях локдаунов пересматриваются вниз.

Кокин напомнил, что Хосп указывает на слабые места альтернативных решений с точки зрения ЕС: например, тариф или пошлина на российские углеводороды снизит цены и тем самым ослабит стимулы для других стран наращивать добычу. Выручка российских компаний от экспорта упадет, но зависимость ЕС от российских объемов может вырасти. Это не входит в планы ЕС. Напротив, эмбарго — если оно будет подкреплено такими мерами, как запрет на страхование перевозок российской нефти, а также вторичными санкциями — приведет и к отказу ЕС от российских объемов, и к снижению экспорта и добычи в РФ в целом (ключевой вопрос здесь — насколько). В результате российские компании будут продавать меньшие объемы с большей скидкой. Сейчас для Urals дисконт к Brent уменьшился, но держится выше $30/барр., а после принятия шестого пакета может снова расшириться, заключил Кокин.